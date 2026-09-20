„Oktoberfest“ šventėje – incidentas: atrakciono lankytojai penkias minutes kabojo žemyn galva

Po šeštadienį įvykusio incidento keli žmonės, ypač jaunesni lankytojai, skundėsi lengvu galvos svaigimu ir kraujotakos sutrikimais, šeštadienio vakarą pranešė „Aicher Ambulanz Union“. Po trumpos medikų apžiūros jie visi galėjo grįžti į šventę.
Incidento priežastis iš pradžių buvo neaiški.
Greitosios pagalbos tarnybos duomenimis, pirmąją 191-osios alaus šventės „Oktoberfest“ dieną buvo suteikta pagalba beveik 600 žmonių.
Vietos gyventojų „Wiesn“ vadinama šventė šeštadienį prasidėjo netrukus po 9 val. Pirmieji lankytojai, kurie tamsoje prie vartų lūkuriavo nuo paryčių, juos atidarius puolė užsiimti vietų alaus palapinėse.
Didžiausia pasaulyje alaus šventė truks 16 dienų iki spalio 4 d. Joje lankytojų laukia alaus palapinės, atrakcionai, tradicinis bavariškas maistas ir gyva muzika.
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