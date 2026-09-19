Penktadienį Lietuvoje rasti trys negyvi žmonės: du jų aptikti viešose vietose

Kaip praneša pareigūnai, 1978 metais gimusio žmogaus kūnas rastas 13.51 val. Sausio 13-osios gatvėje, tai galimai vyras.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Tuo metu Širvintų rajone esančiame Santariškių kaime namuose rastas 1943 metais gimusio vyro kūnas. Jis aptiktas 15.15 val., dėl šio atvejo taip pat pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Tą pačią dieną Visagine, Taikos prospekte, prie pastato rastas 1959 metais gimusios moters kūnas. Taip pat pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
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