Mažėjant vaikų, Panevėžyje reorganizuojamas darželis „Varpelis“ – atleidžiama 12 darbuotojų

Kaip Eltai nurodė Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Silvija Sėrikovienė, 2025–2026 mokslo metų rugsėjo 1 d. „Varpelyje“ buvo suformuotos keturios grupės, iš kurių viena – priešmokyklinio ugdymo, o bendras vaikų skaičius nesiekė 60.
„Lopšelyje-darželyje „Varpelis“ jau kelerius metus iš eilės buvo stebimas ženklus vaikų skaičiaus mažėjimas. (…) Įstaigos užpildymas nesiekė 50 proc.“ – Eltai teigė S. Sėrikovienė.
Pasak jos, atsižvelgiant į mažėjantį vaikų skaičių ir siekiant racionaliau organizuoti ikimokyklinio ugdymo paslaugas, miesto tarybai buvo pasiūlyta „Varpelį“ prijungti prie geografiškai artimiausio lopšelio-darželio „Vaikystė“.
„Toks sprendimas priimtas įvertinus esamą situaciją ir siekiant užtikrinti vaikams kokybiškas bei stabilias ugdymo sąlygas“, – aiškino Švietimo skyriaus vedėja.
Nuo 2026–2027 mokslo metų pradžios į „Vaikystę“ perkeltos trys vaikų grupės. Anot savivaldybės, jos nebuvo skaidomos, todėl vaikai ir toliau gali ugdytis kartu su savo mokytojais.
Iki reorganizacijos „Varpelyje“ dirbo 27 darbuotojai. Užimtumo tarnybos duomenimis, įstaiga pranešė apie 12 darbuotojų grupinį atleidimą.
Kaip Užimtumo tarnybai nurodė darželis, darbuotojų atleidimas susijęs su Panevėžio miesto savivaldybės tarybos balandžio 30 d. priimtu sprendimu reorganizuoti „Varpelį“, prijungiant jį prie lopšelio-darželio „Vaikystė“, bei darbuotojų nesutikimu dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, keičiant darbo vietą.
Darbo santykiai nutraukiami šalių susitarimu.
Tuo metu, savivaldybės duomenimis, penki pedagoginiai darbuotojai, dvi mokytojų padėjėjos ir virėja nusprendė darbo „Vaikystėje“ netęsti, tačiau pradėjo dirbti kituose Panevėžio miesto lopšeliuose-darželiuose, o kitiems darbuotojams darbo santykiai buvo nutraukti Darbo kodekso nustatyta tvarka.
Anot savivaldybės, reorganizuojant įstaigą siekta užtikrinti kuo sklandesnį darbuotojų perėjimą į kitas Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir sudaryti galimybes jose tęsti darbą.