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TV3 naujienos > Gyvenimas

Evelinos žinutė sudaužė Ričardo širdį – neslėpė ašarų: „Du vaikai ir viskas, taip paimti ir spjauti...“

2026-09-19 13:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-19 13:20
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Į „TV Pagalbą“ kreipėsi Ričardas. Vyras prašė padėti susigrąžinti nuo jo nusisukusią ir skyryboms padavusią žmoną Eveliną. Anot Ričardo, jam koją kiša alkoholio vartojimas, tačiau vyras pasiryžęs užsikoduoti. Tačiau ar nėra per vėlu? Anot vyro, sklinda kalbos, kad Evelina jau susirado kitą.

Į „TV Pagalbą“ kreipėsi Ričardas. Vyras prašė padėti susigrąžinti nuo jo nusisukusią ir skyryboms padavusią žmoną Eveliną. Anot Ričardo, jam koją kiša alkoholio vartojimas, tačiau vyras pasiryžęs užsikoduoti. Tačiau ar nėra per vėlu? Anot vyro, sklinda kalbos, kad Evelina jau susirado kitą.

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Kuo baigsis Ričardo ir Evelinos akistata – žiūrėkite laidoje „TV Pagalba“.

Pas ašaromis apsipylusį Ričardą atvyko gelbėtoja Gerda Žemaitė. Vyras pasakojo, kad neseniai slystelėjo ir vėl užgėrė, o to pasekmė – žmona pasidavė ir nusprendė skirtis.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ričardo ir Evelinos istorija, „TV Pagalba“

„Du vaikai ir viskas, taip paimti ir spjauti – tai labai skaudu yra. (...) Aš užgėriau. (...) Ji pasakė tiesiai šviesiai: aš turiu kitą“, – pasakojo Ričardas.

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Žmonos versija – pribloškė

Anot vyro, naująjį Evelinos mylimąjį pastebėjo ne tik pažįstami, bet ir jis pats. Netrukus Ričardas sulaukė ir karčios žmonos žinutės.

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„Šiandien ji man parašė: taip, viskas, 100 proc. aš jam atsidaviau“, – dalijosi ašarų nesulaikantis Ričardas.

Vyras pasakojo, kad santuokoje visko būta, tačiau jis nuolat stengėsi padėti išlaikyti šeimą. G. Žemaitė ir Ričardas nuvyko pas Eveliną, kuri papasakojo kur kas slogesnę istoriją nei vyriškis.

„Alkoholizmas, išeinu, pareinu. Meilužė yra, daug yra susidėjusių dalykų. Kaip jis čia šneka, kad dvi savaites išsiskyrę, tai mes ne dvi savaites, mes beveik 2 metai atskirai. (...) Manęs jau tėvai, draugai gaili, nes viską viena velku“, – dalijosi Evelina.

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Evelina šiltus jausmus puoselėja kitam vyrui

Moteris tikino, kad savaitę išbuvęs blaivus Ričardas ir vėl įniko į alkoholio liūną, nors žadėjo, kad taip tikrai nebus. Evelina pasakojo, kad sužinojus apie vyro vartojimą jai it siūlas trūko viltis ir kažkada degę jausmai.

Evelina atvirai pasakojo apie gyvenimą su Ričardu. Pasidarė aišku, kad vyras G. Žemaitei papasakojo tik dalelę tiesos.

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„Pastoviai koliojimaisi, pastoviai riksmai. Žinutes tegul parodo, kokios yra“, – sakė Evelina.

Moteris tikino, kad ji turi naują gyvenimo draugą. Anot Evelinos, naujasis mylimasis suteikia jai daug daugiau nei Ričardas, o su juo ji jaučiasi saugi.

„Aš atverčiau naują gyvenimo lapą. Esu laiminga, saugi, prižiūrėta, viskas yra gerai ir vaikai yra laimingi. (...) Man per dvi savaites davė tiek, kiek vyras per 5 metus nesuteikė“, – pasakojo moteris.

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Ar pavyks Ričardui pavyks susigrąžinti Eveliną – pamatykite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

 

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 val. per TV3 televiziją. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.

Rugsėjo 21 d. Serija 16
Rugsėjo 17 d. Serija 14
Rugsėjo 16 d. Serija 13
Rugsėjo 15 d. Serija 12
Rugsėjo 14 d. Serija 11
Rugsėjo 11 d. Serija 10
Rugsėjo 10 d. Serija 9
Rugsėjo 9 d. Serija 8
Rugsėjo 8 d. Serija 7
Rugsėjo 7 d. Serija 6
Rugsėjo 4 d. Serija 5
Rugsėjo 3 d. Serija 4
Rugsėjo 2 d. Serija 3
Rugsėjo 1 d. Serija 2
Gegužės 29 d. Serija 185
Gegužės 28 d. Serija 184
Gegužės 27 d. Serija 183
Gegužės 26 d. Serija 182
Gegužės 25 d. Serija 181
Gegužės 22 d. Serija 180
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Gegužės 19 d. Serija 177
Gegužės 18 d. Serija 176
Gegužės 15 d. Serija 175
Gegužės 14 d. Serija 174
Gegužės 13 d. Serija 173
Gegužės 12 d. Serija 172
Gegužės 11 d. Serija 171
Gegužės 8 d. Serija 170
Gegužės 7 d. Serija 169
Gegužės 6 d. Serija 168
Gegužės 5 d. Serija 167
Gegužės 4 d. Serija 166
Balandžio 30 d. Serija 165
Balandžio 27 d. Serija 162
Balandžio 24 d. Serija 161
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Balandžio 22 d. Serija 159
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