Evelinos žinutė sudaužė Ričardo širdį – neslėpė ašarų: „Du vaikai ir viskas, taip paimti ir spjauti...“

Kuo baigsis Ričardo ir Evelinos akistata – žiūrėkite laidoje „TV Pagalba“.
Pas ašaromis apsipylusį Ričardą atvyko gelbėtoja Gerda Žemaitė. Vyras pasakojo, kad neseniai slystelėjo ir vėl užgėrė, o to pasekmė – žmona pasidavė ir nusprendė skirtis.
„Du vaikai ir viskas, taip paimti ir spjauti – tai labai skaudu yra. (...) Aš užgėriau. (...) Ji pasakė tiesiai šviesiai: aš turiu kitą“, – pasakojo Ričardas.
Žmonos versija – pribloškė
Anot vyro, naująjį Evelinos mylimąjį pastebėjo ne tik pažįstami, bet ir jis pats. Netrukus Ričardas sulaukė ir karčios žmonos žinutės.
„Šiandien ji man parašė: taip, viskas, 100 proc. aš jam atsidaviau“, – dalijosi ašarų nesulaikantis Ričardas.
Vyras pasakojo, kad santuokoje visko būta, tačiau jis nuolat stengėsi padėti išlaikyti šeimą. G. Žemaitė ir Ričardas nuvyko pas Eveliną, kuri papasakojo kur kas slogesnę istoriją nei vyriškis.
„Alkoholizmas, išeinu, pareinu. Meilužė yra, daug yra susidėjusių dalykų. Kaip jis čia šneka, kad dvi savaites išsiskyrę, tai mes ne dvi savaites, mes beveik 2 metai atskirai. (...) Manęs jau tėvai, draugai gaili, nes viską viena velku“, – dalijosi Evelina.
Evelina šiltus jausmus puoselėja kitam vyrui
Moteris tikino, kad savaitę išbuvęs blaivus Ričardas ir vėl įniko į alkoholio liūną, nors žadėjo, kad taip tikrai nebus. Evelina pasakojo, kad sužinojus apie vyro vartojimą jai it siūlas trūko viltis ir kažkada degę jausmai.
Evelina atvirai pasakojo apie gyvenimą su Ričardu. Pasidarė aišku, kad vyras G. Žemaitei papasakojo tik dalelę tiesos.
„Pastoviai koliojimaisi, pastoviai riksmai. Žinutes tegul parodo, kokios yra“, – sakė Evelina.
Moteris tikino, kad ji turi naują gyvenimo draugą. Anot Evelinos, naujasis mylimasis suteikia jai daug daugiau nei Ričardas, o su juo ji jaučiasi saugi.
„Aš atverčiau naują gyvenimo lapą. Esu laiminga, saugi, prižiūrėta, viskas yra gerai ir vaikai yra laimingi. (...) Man per dvi savaites davė tiek, kiek vyras per 5 metus nesuteikė“, – pasakojo moteris.
Ar pavyks Ričardui pavyks susigrąžinti Eveliną – pamatykite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.