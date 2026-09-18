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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Garsi pora priėmė svarbų sprendimą – įsivaikino vaikelį

2026-09-18 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-18 16:25
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„Stranger Things“ žvaigždė, vos 22-ejų Millie Bobby Brown ir jos 24-erių vyras Jake'as Bongiovi nusprendė įsivaikinti dar vieną vaikelį. 

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. Kauno klinikų)

„Stranger Things“ žvaigždė, vos 22-ejų Millie Bobby Brown ir jos 24-erių vyras Jake'as Bongiovi nusprendė įsivaikinti dar vieną vaikelį. 

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Ketvirtadienį pora pasidalijo pirmąja savo antrojo kūdikio nuotrauka. Socialiniuose tinkluose jie atskleidė, kad jų šeimą papildė berniukas. Nuotraukoje matyti mažylio rankytė, kurią švelniai savo rankomis laiko abu tėvai.

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Šeimą papildė antras vaikas

Prie nuotraukos pora trumpai parašė: „Hi little guy!“ („Sveikas, mažyli!“). 

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Teigiama, kad mažylis, kaip ir pirmasis poros vaikas, į šeimą atkeliavo įvaikinimo būdu.

M. B. Brown ir J. Bongiovi pirmą kartą tėvais tapo 2025-ųjų rugpjūtį. Tuomet pora paskelbė įsivaikinusi mergaitę.

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„Šią vasarą į savo šeimą per įvaikinimą įsileidome mielą mergytę. Esame be galo susijaudinę pradėdami šį gražų naują tėvystės etapą ramybėje ir privatume“, – tuomet bendrame pareiškime rašė pora.

Apie dukrą jie viešai pasakoja nedaug. Sutuoktiniai nusprendė neskelbti jos vardo ir nerodyti mergaitės veido viešumoje.

M. B. Brown anksčiau yra paaiškinusi, kad toks sprendimas – sąmoningas. Aktorė teigė norinti apsaugoti dukrą ir jos istoriją, kol ši pati bus pakankamai suaugusi ir galės nuspręsti, ar nori savo gyvenimu dalytis viešai.

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Gandai apie šeimos pagausėjimą pradėjo sklisti dar rugsėjo pradžioje. Tuomet aktorė socialiniuose tinkluose pasidalijo akimirkomis iš šeimos kelionės Italijos Dolomituose.

Viename iš vaizdo įrašų M. B. Brown buvo galima išvysti nešiojančią dukrą, o J. Bongiovi ėjo su kūdikio nešyne. Tai paskatino gerbėjus spėlioti, kad šeimoje atsirado dar vienas vaikas.

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Dabar šios kalbos pasitvirtino – pora ne tik patvirtino šeimos pagausėjimą, bet ir pirmą kartą parodė mažylio rankytę.

M. B. Brown ir J. Bongiovi susipažino 2021 metais, susižadėjo 2023-iaisiais, o 2024 metais susituokė.

J. Bongiovi yra legendinio muzikanto Jono Bon Jovi sūnus.

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