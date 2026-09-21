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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Kaimyninėje šalyje – staigus orų pokytis: laukia liūtys, perkūnija ir sniegas

2026-09-21 08:29 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-21 08:29
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Lenkiją užgriūva staigus orų pokytis – po šiltesnių dienų temperatūra smarkiai kris, šalį merks liūtys, griaudės perkūnija, o vėjo gūsiai sieks 65 km/val. Kai kur termometrai rodys vos 10 laipsnių šilumos, naktį atvės iki 5 laipsnių, o Tatruose iškris ir sniegas.

Liūtis Pietų Lenkijoje (nuotr. stop kadras)
GALERIJA (7)

Lenkiją užgriūva staigus orų pokytis – po šiltesnių dienų temperatūra smarkiai kris, šalį merks liūtys, griaudės perkūnija, o vėjo gūsiai sieks 65 km/val. Kai kur termometrai rodys vos 10 laipsnių šilumos, naktį atvės iki 5 laipsnių, o Tatruose iškris ir sniegas.

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„Onet“ praneša, kad kai kuriose Lenkijos vietovėse net ir vidury dienos temperatūra neviršys 10 laipsnių šilumos, be to, visoje šalyje gali lyti ir pūsti gūsingas vėjas. Neatmetama ir perkūnijos tikimybė. 

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Į rytus nuo linijos, jungiančios Vladislavovą ir Racibužą, neatmetama perkūnijos su liūtimis ir gūsingu vėju tikimybė. Tatruose pasirodys sniegas.

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Prognozuojamas kritulių kiekis sieks 5–10 mm, vietomis – iki 15 mm.

(7 nuotr.)
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Orai Lenkijoje

Aukščiausia oro temperatūra šiandien sieks vos 13–17 laipsnių šilumos, vietomis vakaruose – 18 laipsnių. Dar šalčiau bus Podhalėje, kur temperatūra sieks apie 10 laipsnių šilumos.

Panaši temperatūra gali būti fiksuojama ir iškart po lietaus bei perkūnijos.

Pūs vidutinio stiprumo, protarpiais gana stiprus vakarų ir šiaurės vakarų vėjas, kurio gūsiai vietomis sieks 65 km/val. Jis dar labiau sustiprins vėsos ir šalčio pojūtį. 

Naktį lietus ir perkūnija nesitrauks, o temperatūra smarkiai nukris: vietomis bus vos 5 laipsniai šilumos

 

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