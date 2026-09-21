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TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naujausia orų prognozė: štai kokie orai laukia

2026-09-21 05:49 / šaltinis: Meteo.lt
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2026-09-21 05:49
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Artimiausiomis dienomis galimas trumpas lietus, šilti turėtų iki 19 laipsnių.

Lietingi orai Lietuvoje (nuotr. Elta)
GALERIJA (14)

Artimiausiomis dienomis galimas trumpas lietus, šilti turėtų iki 19 laipsnių.

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Pirmadienio dieną daug kur trumpi lietūs. Vietomis perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 9–14 m/s. Temperatūra 13–18 laipsnių šilumos.

(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietingi orai Lietuvoje

Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis. Naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų, 5–10 m/s, dieną šiaurės vakarų, šiaurės, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 5–10, pajūryje 11–13, dieną 14–19 laipsnių šilumos.

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Trečiadienio naktį daugiausia rytiniuose, dieną daugelyje rajonų trumpas lietus. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 6–11, Kuršių nerijoje apie 13, dieną 12–17 laipsnių šilumos.

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Hidrologinė situacija

Rugsėjo 18 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, iki 10 cm per parą. Žymesnis kritimas, iki 20 cm, fiksuojamas Minijoje ties Priekule. Žymesnis kilimas, iki 28 cm, Akmenoje–Danėje ties Kretinga.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.

Vandens temperatūra upėse 10–19, ežeruose – 15–17, Kuršių mariose – 16–17, Baltijos jūroje – 17, laipsnių šilumos.

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