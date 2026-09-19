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TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Lietuvą užgrius audringas ciklonas – orai keisis iš esmės

2026-09-19 19:39 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-19 19:39
Pridėkite kaip šaltinį Google

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė „Facebook“ skelbia, kad sekmadienį sulauksime dar vieno ciklono, kitą savaitę lydės nemalonūs orai.

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė „Facebook“ skelbia, kad sekmadienį sulauksime dar vieno ciklono, kitą savaitę lydės nemalonūs orai.

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(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietingi orai Lietuvoje

Pasak sinoptikės, jau sekmadienį per Skandinaviją keliaus dar vienas, jau audringesnis ciklonas, vardu „Bea“ II ir III-oji.

„Jo šaltasis atmosferos frontas jau naktį vakarinius rajonus pasieks, vėliau laistydamas trauks tolyn per Lietuvą o kai kur ir gerokai, dar ir perkūnija kartais paburbės. Pūs stiprokas, daugiausia pietvakarių vėjas. Apniukusi naktis dar bus šiltoka, dieną daugiausia pietiniai ir rytiniai rajonai dar spės kiek daugiau įšilti.

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Pirmadienis bus dar audringas ir darganotas, jau gerokai vėsesnis oras iš šiaurės brausis, atvės, tad su trumpom liūtimis gali kai kur ir nedideli ledėkai pabiri. Antradienį irgi dar palis, pūs nors ir silpnesnis, bet žvarbokas šiaurys vėjas. Po ramesnio, bet vėsoko trečiadienio ir ketvirtadienio nakties (ypač, nes kai kur dirvos paviršiuje ir apie 0 laipsnių gali būti), ketvirtadienio dieną vis arčiau Lietuvos iš pietų, pietryčių slinks ciklonas, ketvirtadienio vakare rytinius, šiaurės rytinius gausesniu lietumi pasieks.

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Penktadienį pietinis ciklonas jau beveik visą Lietuvą užkabins ir gerokai laistys, ypač rytinę ir šiaurinę puses, ten bus vėsiausia, vėl pūs stiprokas, gūsingas vakarinių krypčių vėjas. Šeštadienį dar šiek tiek palis, vėjas dieną nurims, bus vis šilčiau. Pagal dabartinius duomenis nuo sekmadienio jau ir ramesnių ir sausesnių, o dienomis ir gerokai šiltesnių orų turėtume sulaukti“, – dėstęė E. Latvėnaitė. 

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Savaitės orų prognozė

Sekmadienį, rugsėjo 20-ąją, po vidurnakčio lis vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, rytą ir dieną jau daug kur lis, gausiau pavakare, kai kur ir gausokai laistys, perkūnija kartais sudundės. Vėjas pietvakarių 8–13 m/s, gūsiai 15–17 m/s, pajūryje gūsiai iki 19 m/s. Naktį 11–15 °C, pajūryje apie 16 °C, dieną 16–20 °C, vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose, šilčiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose.

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Pirmadienį, rugsėjo 21 d., daug kur lietus, naktį gausesnis, dieną protarpiais lis, popietę kai kur gausesnės trumpos liūtys su perkūnija, gali ir nedideli ledėkai iškristi. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, naktį ir dienos pradžioje gūsiai 15–18 m/s. Naktį 8–11 °C, pajūryje 12–14 °C, dieną 13–17 °C.

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Antradienį, rugsėjo 22-osios naktį palis daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, o rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose rūkai nusidrieks, dieną protarpiais jau daug kur palis, perkūnija paburbės, gali ir nedideli ledėkai kai kur iškristi. Vėjas naktį šiaurės vakarų, dieną šiaurės vakarų, šiaurės 6–11 m/s, pajūryje 7–12 m/s. Naktį 6–8 °C, pajūryje 9–12 °C, dieną 13–17 °C.

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Trečiadienį, rugsėjo 23-osios naktį be ženklesnio lietaus, vakariniuose rajonuose rūkai nusidrieks, dieną protarpiais palis, daugiau įdienojus. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 4–8 °C, dirvos paviršiuje kai kur, žemesnėse, sausesnėse vietose apie 0 °C gali būti, pajūryje 9–11 °C, dieną 13–17 °C.

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Ketvirtadienį, rugsėjo 24-osios naktį be lietaus, dieną lis daugiausia rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose, vakare jau gausokai. Vėjas naktį vakarų 6–11 m/s, dieną vakariniuose rajonuose vakarų, šiaurės vakarų, rytinėje pusėje pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s. Naktį 4–8 °C, pajūryje 9–11 °C, dieną tik 12–15 °C.

Penktadienį, rugsėjo 25-osios naktį ir dienos pradžioje beveik visur lis gausokai (mažiausia turėtų lyti pietvakariniam, pietiniam pakraštuke). Vėjas vakarų, pietvakarių 8–13 m/s, gūsiai 16–20 m/s. Naktį 7–12 °C, pajūryje apie 14 °C, dieną vis dar tik 12–17 °C, vėsiausia rytuose, šiaurės rytuose.

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Šeštadienį, rugsėjo 26-osios naktį dar kai kur šiek tiek palis, dieną jau be ženklesnio lietaus. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, naktį gūsiai iki 15 m/s. Naktį 11–13 °C, pajūryje 14–16 °C, dieną 16–19 °C.

Sekmadienį, rugsėjo 27 d., be lietaus. Vėjas pietų naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 8–11 °C, pajūryje 12–14 °C, dieną 18–22 °C.

 

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