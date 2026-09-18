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TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikė: po savaitgalio šilti orai trauksis – štai kas laukia

2026-09-18 16:39 / šaltinis: ELTA
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2026-09-18 16:39
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Savaitgalį Lietuvoje dar džiugins vasariška šiluma – vietomis termometrų stulpeliai šoktelės iki 22 laipsnių. Visgi šiluma neužsibus ir jau kitos savaitės pradžioje laukia vėsūs, ir darganoti orai, sako Lietuvos hidrometeorologijos sinoptikė Teresė Kaunienė.

Savaitgalį Lietuvoje dar džiugins vasariška šiluma – vietomis termometrų stulpeliai šoktelės iki 22 laipsnių. Visgi šiluma neužsibus ir jau kitos savaitės pradžioje laukia vėsūs, ir darganoti orai, sako Lietuvos hidrometeorologijos sinoptikė Teresė Kaunienė.

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Anot jos, šeštadienio naktį šalyje bus nepastoviai debesuota, daug kur numatomas trumpas lietus. Vyraus pietų, pietvakarių vėjas, jo gūsiai sieks 8–13 metrų per sekundę. 

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Šeštadienio dieną nors ir pasitaikys lietaus, tačiau pro debesis vis tiek šildys saulė.

„Daugiau saulės teks pietinei krašto daliai. Trumpai, negausiai palis tik vietomis, didžiausia tikimybė šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose“, – sako T. Kaunienė.

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Pietvakarių vėjas dieną įsibėgės iki 9–14 m/s, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai sieks 15–17 m/s. 

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Žemiausia temperatūra naktį svyruos tarp 9–14 laipsnių šilumos, o dieną sušils iki 17–22 laipsnių šilumos.

Sekmadienio naktį daugėjant debesų, gausaus lietaus sulauks vakariniai ir šiauriniai šalies rajonai. Taip pat laikysis smarkokas, pajūryje ir gūsingas pietvakarių vėjas. Dėl atplūdusios šilumos ir storėjančio debesų sluoksnio temperatūra naktį bus vasariška, apie 11–16 laipsnių šilumos. 

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Sekmadienio dieną per šalį jau slinks banguotas šaltasis atmosferos frontas, todėl gausaus lietaus sulauks didžioji Lietuvos dalis. 

„Daugelyje rajonų numatomi intensyvūs ir visai netrumpi lietūs. Pietvakarinėje krašto pusėje kai kur lis smarkiai. Popietinėmis valandomis vietomis tikėtina perkūnija“, – prognozuoja sinoptikė.

Vėjas dieną daugiausia pūs iš pietvakarių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai sieks 15–17 m/s. Temperatūra vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose tesieks 16–18 laipsnių šilumos, o pietuose, pietryčiuose oras dar spės sušilti iki 19–22 laipsnių. 

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Pirmadienio naktį orai keisis nedaug. Naktis bus debesuota ir lietinga, centriniuose ir rytiniuose rajonuose vietomis pliaups smarkiai. Vyraus 8–13 m/s stiprumo pietvakarių, vakarų vėjas, pajūryje gūsiai sieks 15–18 m/s. Temperatūra naktį pažemės iki 9–14 laipsnių šilumos.

Visgi dieną, pasak sinoptikės, vasariškų orų neliks nė pėdsako. 

„Bus debesuota su pragiedruliais, protarpiais purkš šaltas, intensyvus lietus. Didesnėje krašto dalyje dar pūs smarkokas vakaris, tuo metu pajūryje laikysis gūsingas šiaurės vakarų vėjas“, – nurodo ji.

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Dieną tesušils iki 13–18 laipsnių. 

Antradienį prognozuojama dar daugiau pragiedrulių. Naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, jau vyraus nedidelis lietus. Naktį vyraus apysmarkis vakarų, šiaurės vakarų vėjas, dieną jis pasisuks iš šiaurės. 

Temperatūra naktį nukris iki 5–10, pajūryje iki 11–13 laipsnių šilumos, o dieną sušils iki 13–18 laipsnių. 

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