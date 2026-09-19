Štai kokie rudens orai laukia mūsų: viską parodė pati gamta

Ar tokio rudens atokvėpio sulauksime ir šiemet, ir ką apie tai išduoda gamta? Naujienų portalui tv3.lt apie tai pasakoja etnologas Libertas Klimka.
Paukščiai jaučia šalčio bangas
Pasak L. Klimkos, šiuo metu gamtoje galima pastebėti nemažai skirtingų ženklų, leidžiančių spėti apie artėjančius orus. Vienas iš jų – paukščių elgesys.
„Kregždės išskrido, gervių nebesigirdi. Tai reiškia, kad paukščiai jau jaučia šalčio bangas. Jau gali ir atsirasti šalnų“, – sako jis.
L. Klimka pastebi, kad kurmiai vis dar aktyviai rausia žemę, todėl ne visi gamtos ženklai rodo artėjantį ryškų atvėsimą.
„Kurmiai prieš žiemą ruošiasi žiemojimui, daugiau maitinasi“, – sako jis.
Etnologas taip pat atkreipia dėmesį į skruzdėles, kurios pievose savo namelius stato gana aukštai. Jo teigimu, tai taip pat yra vienas iš gamtos ženklų, kuriuos verta stebėti.
„Ir dar mačiau vieną pelės lizdą, įsuktą tarp žolių. Tai rodo, kad bus daug lietaus“, – teigia etnologas.
Šilumos dar bus, bet ruduo gali būti permainingas
Apibendrindamas šiuos ženklus, L. Klimka sako, kad ruduo gali būti gana kontrastingas. Nors gamta jau po truputį keičiasi ir kai kurių medžių lapai pradeda geltonuoti, šilumos dar turėtų būti.
„Šilumos bus, bet ir kartu ir šalnų, ir lietaus“, – prognozuoja etnologas.
Anot jo, tai, kad žaluma dar išlieka gana gaivi, taip pat leidžia manyti, jog šiltesnių dienų dar sulauksime.
Vis dėlto kartu gamta jau siunčia ir kitus signalus – artėjančios šalnos bei lietingesni orai taip pat gali pasirodyti.
Bobų vasara šiemet gali būti trumpa
Kalbėdamas apie vieną labiausiai laukiamų rudens laikotarpių – bobų vasarą – L. Klimka didelių vilčių neteikia.
„Bobų vasara, pagal mano spėjimus, apibendrinimus, tai bus labai trumpa“, – sako jis.
Etnologas primena, kad įprastai bobų vasara trukdavo gerokai ilgiau – gražūs ir šiltesni orai galėdavo užsitęsti net 10–12 dienų.
Vis dėlto šiemet, anot L. Klimkos, bobų vasara turėtų būti gerokai trumpesnė – gali trukti vos keletą dienų.
Vis tik jis pastebi dar vieną įdomų ženklą – šiuo metu pievose dar nėra itin daug skraidančių voratinklių.
„Voratinklių nėra daug, tai matyt, kad šilumos dar kažkiek užteks. Tie skraidantys voratinkliai pievose iš ryto labai gerai matosi, kai ant jų pakimba rasos lašeliai“, – teigia etnologas.
Taigi, anot L. Klimkos, artimiausias laikotarpis gali būti permainingas: dar sulauksime šilumos, tačiau kartu galima tikėtis ir šalnų bei lietaus. O bobų vasara, panašu, šiemet bus trumpa.
Artimiausių orų prognozė
Sinoptikai sako, kad artimiausiomis dienomis daugelyje Lietuvos vietų užklups trumpas lietus. Tiesa, ryškių temperatūros pokyčių dar nepamatysime – dienomis džiugins lietuvišką vasarą primenantys orai.
Antradienio dieną vietomis trumpas lietus. Rytą daug kur rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties, 4–9 m/s. Temperatūra 17–21 laipsnis šilumos
Trečiadienio dieną vakaruose kai kur trumpai palis. Naktį vietomis rūkas. Vėjas pietinių krypčių, naktį 4–9 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje iki 14, dieną 18–23 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs. Vėjas pietų, pereinantis į pietvakarių, vakarų, naktį 6–11 m/s, dieną 8–13 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 15–20 laipsnių šilumos.
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