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TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Lietuvą talžys galinga stichija – sulauksime ne tik lietaus ir perkūnijos

2026-09-20 08:08 / šaltinis: Meteo.lt
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2026-09-20 08:08
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Artimiausiomis dienomis Lietuvos gyventojų laukia permainingi orai – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (meteoLT) skelbia, kad daug kur trumpai palis, vietomis lis smarkiai. Kai kur griaudės perkūnija, pus stiprus vėjas. Plačiau apie orus kalbėjo sinoptikas Naglis Šulija.

Artimiausiomis dienomis Lietuvos gyventojų laukia permainingi orai – Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (meteoLT) skelbia, kad daug kur trumpai palis, vietomis lis smarkiai. Kai kur griaudės perkūnija, pus stiprus vėjas. Plačiau apie orus kalbėjo sinoptikas Naglis Šulija.

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Sekmadienio dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietūs. Vietomis lis smarkiai, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s, kai kur gūsiai 15–18 m/s. Aukščiausia temperatūra 16–21 laipsnis šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmadienį protarpiais lietus, naktį vietomis smarkus. Galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, dieną vakariniuose rajonuose pereinantis į šiaurės vakarų, 8–13 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 9–14, dieną 13–18 laipsnių šilumos.

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Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis. Vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų, dieną šiaurės vakarų, šiaurės, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 5–10, pajūryje 11–13, dieną 14–19 laipsnių šilumos.

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(28 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietus sostinėje

Hidrologinė situacija

Rugsėjo 18 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, iki 10 cm per parą. Žymesnis kritimas, iki 20 cm, fiksuojamas Minijoje ties Priekule. Žymesnis kilimas, iki 28 cm, Akmenoje–Danėje ties Kretinga.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.

Vandens temperatūra upėse 10–19, ežeruose – 15–17, Kuršių mariose – 16–17, Baltijos jūroje – 17, laipsnių šilumos.

Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C. Informaciją apie saugų elgesį vandeyje rasite čia.

Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

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