Buvusio Lenkijos prezidento Dudos dukra pateko į avariją

Apie tai, kad į eismo įvykį pateko būtent Kinga Duda, pirmasis pranešė portalas „Echo Dnia“. Šią informaciją neoficialiai patvirtino ir tvn24.pl žurnalistas Robert Zieliński.
Pateko į avariją
„Incidentas įvyko sekmadienį prieš 21.30 val. 31 metų moteris, vairuodama automobilį „Jaguar“, nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į atitvarus“, – portalui „Kontakt24“ sakė Kielce vaivadijos policijos būstinės spaudos komandos atstovas Maciej Ślusarczyk.
Kaip pridūrė Maciej Ślusarczyk, vairuotoja buvo blaivi.
„Situacija baigėsi apsilankymu ligoninėje, tačiau pavojaus gyvybei nebuvo“, – teigė policijos atstovas.
Tarnybų duomenimis, automobilį vairavusi moteris iš ligoninės jau išleista.
Eismo įvykis įvyko maždaug už 100 metrų nuo „Shell“ degalinės, važiuojant nuo Krakow link Warsaw. Kinga Duda automobiliu važiavo viena, daugiau žmonių per incidentą nenukentėjo.
Policijos pareigūnai vairuotoją įspėjo.
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