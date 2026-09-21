Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Buvusio Lenkijos prezidento Dudos dukra pateko į avariją

2026-09-21 15:33 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-21 15:33
Pridėkite kaip šaltinį Google

31-erių Kinga Duda, buvusio Lenkijos prezidento Andrzej Duda dukra, sekmadienį pateko į eismo įvykį. Jos vairuojamas automobilis „Jaguar“ S7 kelyje ėmė slysti ir atsitrenkė į apsauginius kelio atitvarus.

Andrzej Duda su žmona Agsta ir dukra Kinga | Scanpix nuotr.
GALERIJA (38)

31-erių Kinga Duda, buvusio Lenkijos prezidento Andrzej Duda dukra, sekmadienį pateko į eismo įvykį. Jos vairuojamas automobilis „Jaguar“ S7 kelyje ėmė slysti ir atsitrenkė į apsauginius kelio atitvarus.

REKLAMA
0

Apie tai, kad į eismo įvykį pateko būtent Kinga Duda, pirmasis pranešė portalas „Echo Dnia“. Šią informaciją neoficialiai patvirtino ir tvn24.pl žurnalistas Robert Zieliński.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(38 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietuvoje vieši Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda

Pateko į avariją

„Incidentas įvyko sekmadienį prieš 21.30 val. 31 metų moteris, vairuodama automobilį „Jaguar“, nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į atitvarus“, – portalui „Kontakt24“ sakė Kielce vaivadijos policijos būstinės spaudos komandos atstovas Maciej Ślusarczyk.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip pridūrė Maciej Ślusarczyk, vairuotoja buvo blaivi.

„Situacija baigėsi apsilankymu ligoninėje, tačiau pavojaus gyvybei nebuvo“, – teigė policijos atstovas.

Tarnybų duomenimis, automobilį vairavusi moteris iš ligoninės jau išleista.

Eismo įvykis įvyko maždaug už 100 metrų nuo „Shell“ degalinės, važiuojant nuo Krakow link Warsaw. Kinga Duda automobiliu važiavo viena, daugiau žmonių per incidentą nenukentėjo.

Policijos pareigūnai vairuotoją įspėjo.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų