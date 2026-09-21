Panevėžyje – skaudi motociklo ir automobilio avarija: sužalotas 18-metis

Kaip praneša policija, apie 8 val. 9 min. Panevėžyje, Beržų g., susidūrė sunkvežimis Volkswagen, kurį vairavo vyras (gim. 1971 m.) su motociklu.
Prireikė medikų
Pirminiais duomenimis, pirmąja eismo juosta važiavęs sunkvežimis keitė eismo kryptį (apsisukinėjo) ir nepastebėjo antroje juostoje važiavusio motociklo „Honda CBR“ ir jį kliudė.
Sužalotas motociklo vairuotojas, gim. 2008 m., paguldytas į ligoninę.
Incidentas tiriamas.
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