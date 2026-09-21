Panevėžyje automobilis kliudė elektrinį dviratį vairavusį nepilnametį: prireikė medikų

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 7.53 val. Smetonos gatvėje automobilio „Volvo XC60“ vairuotoja (gim. 1982 m.), išvažiuodama iš daugiabučio namo kiemo, nepastebėjo važiuojamąją kelio dalimi atvažiuojančio elektrinio dviračio, kurį vairavo nepilnametis (gim. 2012 m.), ir jį partrenkė.
Nepilnametis pristatytas į ligoninę.
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