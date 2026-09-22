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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Kaimyninė šalis ragina NATO imtis papildomų veiksmų: baiminamasi naujų Rusijos provokacijų

2026-09-22 14:21 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-22 14:21
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NATO turėtų sustiprinti misiją „Eastern Sentry“, antradienį pareiškė Lenkijos gynybos ministras Wladysławas Kosiniakas-Kamyszas.

Dronai (BNS nuotr.)
GALERIJA (7)

NATO turėtų sustiprinti misiją „Eastern Sentry“, antradienį pareiškė Lenkijos gynybos ministras Wladysławas Kosiniakas-Kamyszas.

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Jis tai pareiškė kartu su vidaus reikalų ministru Marcinu Kierwinskiu lankydamasis Dorohusko–Jagodino pasienio kontrolės punkte prie sienos su Ukraina.

„Šią operaciją reikia stiprinti, apie tai diskutuoja sąjungininkių šalių štabų vadai. Bendradarbiausime statydami slėptuves ir plėtodami priešlėktuvinės bei antidroninės gynybos operacijas“, – sakė W. Kosiniakas-Kamyszas.

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Lenkija gali susidurti su naujais oro erdvės pažeidimais

Jis perspėjo, kad po pastarojo meto incidentų, kuriuos jis vadino Rusijos provokacijomis, Lenkija gali susidurti su naujais oro erdvės pažeidimais.

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Reaguojant į tai, pasienio kontrolės punktuose įrengtos papildomos oro gynybos pozicijos, o Liublino ir Mazovijos vaivadijose dislokuotos oro gynybos sistemos „Patriot“, pasakojo Lenkijos gynybos ministras.

Misija „Eastern Sentry“ pradėta 2025 m. rugsėjo 19 d., reaguojant į pasikartojančius NATO oro erdvės pažeidimus. Anksčiau tą mėnesį į Lenkijos oro erdvę įskrido beveik 20 Rusijos klaidinamųjų dronų, todėl Aljansas sustiprino savo rytinio flango gynybą.

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