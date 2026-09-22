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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Kaimyninėje šalyje sulaikytas teroro išpuolį rengęs 17-metis: jo namuose aptikti sprogmenys ir nacių simbolika

2026-09-22 12:26 / šaltinis: BNS / Publikavo:
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Autorius(-ė) Gabija Kavolėlytė
šaltinis: BNS / Publikavo:
2026-09-22 12:26
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Lenkijos vidaus saugumo agentūra (ABW) sulaikė 17-metį, kaltinamą teroristinio išpuolio, kurio taikiniais turėjo tapti mokykla ir mečetė, rengimu, antradienį pranešė teisingumo ministras ir generalinis prokuroras Waldemaras Zurekas.

Lenkijos policija (nuotr. Facebook)

Lenkijos vidaus saugumo agentūra (ABW) sulaikė 17-metį, kaltinamą teroristinio išpuolio, kurio taikiniais turėjo tapti mokykla ir mečetė, rengimu, antradienį pranešė teisingumo ministras ir generalinis prokuroras Waldemaras Zurekas.

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Apie tai pranešė Lenkijos radijas.Įtariamasis, kuris pagal Lenkijos privatumo įstatymus įvardijamas tik kaip Pawelas G., buvo sulaikytas bendradarbiaujant su prokurorais ir jam skirtas kardomasis kalinimas trims mėnesiams, socialiniame tinkle „X“ pranešė W. Zurekas.

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Nacionalinės prokuratūros teigimu, prokurorai pateikė Pawelui G. kaltinimus dėl trijų nusikalstamų veikų, kaip įtariama, įvykdytų nuo gegužės 28 dienos iki rugsėjo 20 dienos, įskaitant dalyvavimą organizuotoje nusikalstamoje grupėje, vykdančioje teroristinius nusikaltimus, nacių ir fašistų ideologijos propagavimą bei neapykantos kurstymą tautiniu, etniniu, rasiniu ir religiniu pagrindu.

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17-mečio namuose aptikti sprogmenys ir nacių simbolika

Pawelas G. kaltę neigė ir atsisakė pateikti paaiškinimus, pranešė prokuratūra.

Pareigūnai teigė, kad jo namuose rasta ginklų, sprogmenų ir nacių simbolikos.

Prokurorų teigimu, už „pasirengimą nužudyti kelis žmones“ gresia laisvės atėmimas iki 15 metų.

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