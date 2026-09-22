Paulius Bagdanavičius savo dukrai neleidžia valgyti 1 produkto: „Yra piktnaudžiaujama“

Šio antradienio laidoje savo jėgas išbandė pianistė Ieva Dūdaitė-Radžiūnė su dukra Marija, vestuvių planuotojas, renginių vedėjas Remigijus Žiogas su sūnum Rojum ir „El Fuego“ narys Paulius Bagdanavičius su dukra Marija.
Vaikams neleidžia 1 produkto
Paskutinėje laidos rungtyje tėvai su vaikais gauna tą patį klausimą, į kurį turi atsakyti vienodai. P. Bagdanavičiui ir Marijai buvo užduotas klausimas:
Ko valgyti namuose Marijai neleidžia tėtis?
- Saldainių
- Ledų
- Guminukų
Ir tėtis, ir dukra pasirinko pirmąjį atsakymo variantą – Marijai neleidžiama valgyti saldainių. Abu pasirinko teisingai.
„Kartais paburnoju, kad per dažnai valgo ir nori. Per dažnai ieško jų. Pasilipa ant virtuvinių baldų ir aš labai gerai matau pro tą vietą, kurioje dažniausiai sėdžiu, kad yra piktnaudžiaujama ir per dažnai imama. Tai kartais būna draudžiama tai daryti“, – paaiškino P. Bagdanavičius.
Laidos vedėjas Marijonas Mikutavičius paaiškino, kad namuose turėjo tą pačią problemą, bet ją išsprendė:
„Aš leidau sūnui nevalgyti saldainių, bet leidau gerti daugiau „Coca-colos“. Nes juk tai kur kas sveikiau, ar ne?“ – juoko forma klausė M. Mikutavičius.
Daugiau nuotaikingų akimirkų – straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Žvaigždžių žvaigždutės“.
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