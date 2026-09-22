Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > TV

Paulius Bagdanavičius savo dukrai neleidžia valgyti 1 produkto: „Yra piktnaudžiaujama“

2026-09-22 21:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-22 21:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

TV3 televizijos laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės“ – žymūs Lietuvos žmonės suvienija jėgas su savo vaikais. Kas vienas kitą pažįsta geriau – žvaigždė ar jos žvaigždutė? Kaip įprasta, vaikai ne tik nevynioja žodžių į vatą, bet ir pasakoja viską taip atvirai, kaip iš tikrųjų ir yra.  

TV3 televizijos laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės“ – žymūs Lietuvos žmonės suvienija jėgas su savo vaikais. Kas vienas kitą pažįsta geriau – žvaigždė ar jos žvaigždutė? Kaip įprasta, vaikai ne tik nevynioja žodžių į vatą, bet ir pasakoja viską taip atvirai, kaip iš tikrųjų ir yra.  

REKLAMA
0

Šio antradienio laidoje savo jėgas išbandė pianistė Ieva Dūdaitė-Radžiūnė su dukra Marija, vestuvių planuotojas, renginių vedėjas Remigijus Žiogas su sūnum Rojum ir „El Fuego“ narys Paulius Bagdanavičius su dukra Marija. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Akimirkos iš laidos „Žvaigždžių žvaigždutės“ filmavimo

Vaikams neleidžia 1 produkto

Paskutinėje laidos rungtyje tėvai su vaikais gauna tą patį klausimą, į kurį turi atsakyti vienodai. P. Bagdanavičiui ir Marijai buvo užduotas klausimas: 

REKLAMA
REKLAMA

Ko valgyti namuose Marijai neleidžia tėtis? 

  • Saldainių 
  • Ledų 
  • Guminukų 

Ir tėtis, ir dukra pasirinko pirmąjį atsakymo variantą  – Marijai neleidžiama valgyti saldainių. Abu pasirinko teisingai.

REKLAMA

„Kartais paburnoju, kad per dažnai valgo ir nori. Per dažnai ieško jų. Pasilipa ant virtuvinių baldų ir aš labai gerai matau pro tą vietą, kurioje dažniausiai sėdžiu, kad yra piktnaudžiaujama ir per dažnai imama. Tai kartais būna draudžiama tai daryti“, – paaiškino P. Bagdanavičius. 

Laidos vedėjas Marijonas Mikutavičius paaiškino, kad namuose turėjo tą pačią problemą, bet ją išsprendė: 

REKLAMA
REKLAMA

„Aš leidau sūnui nevalgyti saldainių, bet leidau gerti daugiau „Coca-colos“. Nes juk tai kur kas sveikiau, ar ne?“ – juoko forma klausė M. Mikutavičius. 

Daugiau nuotaikingų akimirkų – straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.  

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

  

Laidą „Žvaigždžių žvaigždutės“ žiūrėkite antradieniais 20 val. per TV3 televiziją. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Žvaigždžių žvaigždutės“. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Remigijus Žiogas ir sūnus Rojus (nuotr. stop kadras)
Remigijaus Žiogo sūnus atskleidė tėčio paslaptį – jis tikras kelių erelis: „Mašina autostradoje užsidegė...“ (1)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų