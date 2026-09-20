Ši Justino Lapatinsko savybė itin erzina dukrą Frėją: „Kojos būna nelaiko“

Šio antradienio laidoje savo jėgas išbandė dainininkas Justinas Lapatinskas ir jo dukra Frėja, buvusi „mokinukė“ ir grupės DAR narė Kristina Šerkšnienė su dukra Rusne bei grupės „Viktorija ir Vitražas“ narė Viktorija Mauručaitė su anūke Adrija.
Atsakė, kas labiausiai erzina
J. Lapatinskas turėjo atsakyti į klausimą, kas, ką daro tėtis, labiausiai erzina Frėją?
Galimi atsakymo variantai:
- Kai lenda ir kutena per prievartą;
- Kai grįžęs iš svečių daug kalba ir nenutyla;
- Kai per visus namus garsiai dainuoja, kad ausis skaudėti pradeda;
- Kai sodyboje liepia eiti į lauką, nors ten labai karšta.
Išgirdęs pirmąjį variantą J. Lapatinskas mąstė, kad tai yra įmanoma:
„Gali būti, bet netikiu. Čia yra jau dingstantis, retėjantis dalykas.“
O antras variantas atlikėjui pasirodė „puikiai užmaskuotas“, mat grįžęs po susitikimo su draugais, kada su jais daug kalba rimtomis ir nerimtomis temomis, jis nori viskuo pasidalinti ir su savo šeima. Jis pasirinko šį atsakymo variantą.
„Kai grįžta iš svečių, grįžta pavargęs ir tiesiog plepa“, – atviravo Frėja.
J. Lapatinskas atsakė teisingai ir paaiškino, ką Frėja turėjo omeny:
„Kojos būna nelaiko. – Ar tas nuovargis ne litrais matuojamas? – Nee...“ – juokėsi J. Lapatinskas.
Daugiau nuotaikingų akimirkų – straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Žvaigždžių žvaigždutės“.
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