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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvą skandina liūtys – štai kur blogiausia

2026-09-23 11:23 / šaltinis: Meteo.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Augustina Kizelytė
šaltinis: Meteo.lt / Parengė:
2026-09-23 11:23
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Lietuvoje netrūksta lietaus – praėjusią parą kai kuriuose šalies rajonuose iškrito įspūdingas kritulių kiekis. Švenčionyse išmatuota 31,9 mm kritulių – tai sudaro net pusę viso rugsėjo mėnesio normos. Sinoptikė taip pat praneša, kokių orų tikėtis ateinančią savaitę.

Lietuvoje netrūksta lietaus – praėjusią parą kai kuriuose šalies rajonuose iškrito įspūdingas kritulių kiekis. Švenčionyse išmatuota 31,9 mm kritulių – tai sudaro net pusę viso rugsėjo mėnesio normos. Sinoptikė taip pat praneša, kokių orų tikėtis ateinančią savaitę.

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Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos „Meteo LT“ duomenimis, praėjusią parą daugiausia palijo Švenčionyse, kur išmatuota 31,9 mm kritulių.

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Tai sudaro net pusę rugsėjo mėnesio normos. Nemažai lietaus sulaukė ir kiti rytinės Lietuvos rajonai. Dūkšte (Ignalinos r.) iškrito 20,1 mm, arba 37 proc. mėnesio normos, o Zarasuose – 19,6 mm, sudarančių 36 proc, rugsėjo normos.

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(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietingi orai Lietuvoje

Savaitgalį – vėsesni orai

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad, pasak sinoptikės Elvyros Latvėnaitės, lietaus galime sulaukti ir sekmadienio naktį, tačiau dienos metu situacija ims keistis.

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„Pagal dabartinius duomenis palis ir sekmadienio naktį. Vėsesnis oras iš šiaurės jau prasibrovė toli į pietus, tad iki savaitės pabaigos šiltesnių orų mes neturėsim“, – prognozavo sinoptikė.

Vis dėlto nuo sekmadienio dienos Lietuvoje pradės stiprėti anticiklonas. Orai taps sausesni ir ramesni.

„Nuo sekmadienio dienos, su sausesniais, ramesniais orais plėsis anticiklonas, bus kiek šilčiau. Geresnių orų sulauksim tik kitos savaitės pradžioje – vėjai aprims, bus be lietaus“, – teigė E. Latvėnaitė.

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Savaitės orų prognozė

Trečiadienį, rugsėjo 23 d., naktį gausokas lietus numatomas rytiniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose, vietomis gali silpnai nugriaudėti perkūnija. Ryte ir dieną lis daug kur, mažiausiai kritulių bus vakariniuose rajonuose. Vėjas naktį šiaurės vakarų, dieną vakarų, šiaurės vakarų, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai sieks iki 15 m/s. Naktį temperatūra sieks 7–11°C, pajūryje apie 13°C. Dieną oras sušils iki 11–15°C, šilčiausia bus vakariniame šalies pakraštyje.

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Ketvirtadienį, rugsėjo 24 d., naktį tik kai kur protarpiais palis, šiauriniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose nusidrieks rūkai. Ryte ir dieną lietus apims didesnę šalies dalį, vietomis lis gausiau. Vakariniuose rajonuose kartu su trumpomis liūtimis gali nugriaudėti perkūnija. Vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų 6–11 m/s, dieną vakarinių krypčių 7–12 m/s, pajūryje šiaurės vakarų gūsiai sieks iki 15 m/s. Naktį temperatūra sieks 7–11°C, pajūryje 12–14°C. Dieną bus 11–15°C.

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Penktadienį, rugsėjo 25 d., nakties pradžioje tik kai kur protarpiais palis, vėliau lietus apims visą šalį, vietomis lis gausiau. Vėjas rytiniuose rajonuose pietvakarių, vakarinėje šalies dalyje vakarų, šiaurės vakarų 8–13 m/s, dieną gūsiai sieks 15–18 m/s. Naktį temperatūra sieks 6–10°C, pajūryje 11–13°C. Dieną oras sušils iki 11–15°C.

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Šeštadienį, rugsėjo 26 d., vis dar lis, tačiau krituliai bus protarpiniai, vietomis lietus gali būti gausesnis. Vėjas vakarinių krypčių 7–12 m/s, naktį gūsiai sieks 15–18 m/s. Naktį temperatūra sieks 8–11°C, pajūryje 12–14°C. Dieną oras sušils iki 14–16°C.

Sekmadienį, rugsėjo 27 d., naktį ir pirmoje dienos pusėje dar protarpiais palis. Vėjas naktį pietvakarių 7–12 m/s, dieną nepastovus 4–8 m/s. Naktį temperatūra sieks 9–12°C, pajūryje apie 14°C. Dieną oras sušils iki 17–19°C, vėsiausia bus pajūryje.

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Pirmadienį, rugsėjo 28 d., lietaus nenumatoma, tačiau naktį ir rytą vietomis drieksis rūkai. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną pietinių krypčių 4–8 m/s. Naktį temperatūra sieks 6–9°C, pajūryje 10–12°C. Dieną oras sušils iki 18–21°C.

Antradienį, rugsėjo 29 d., lietaus taip pat nenumatoma. Naktį ir rytą vietomis drieksis rūkai. Vėjas pietinių krypčių 4–8 m/s. Naktį temperatūra sieks 8–11°C, dieną oras sušils iki 18–21°C.

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