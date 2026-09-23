Lietuva pareiškė protestą Baltarusijai dėl oro erdvės pažeidimo ir grėsmės civilinei aviacijai

Į ministeriją iškviestam Baltarusijos ambasados laikinajam reikalų patikėtiniui buvo įteikta protesto nota dėl naktį iš pirmadienio į antradienį iš Baltarusijos teritorijos įvykdyto Lietuvos valstybės sienos ir oro erdvės pažeidimo panaudojant kontrabandą gabenančius balionus.
URM pabrėžė, kad šio incidento metu buvo sukelta tiesioginė grėsmė civilinės aviacijos saugumui, teko taikyti laikinus oro erdvės naudojimo ribojimus, kurie paveikė civilinius skrydžius ir sutrikdė keleivių kelionių planus.
„Lietuva šį ir kitus pastaraisiais mėnesiais fiksuotus analogiškus atvejus vertina kaip sistemingus hibridinio pobūdžio veiksmus, keliančius grėsmę nacionaliniam saugumui“, – teigia ministerija.
Pareikalauta, kad Baltarusija nedelsdama imtųsi visų būtinų priemonių tokiems pažeidimams sustabdyti, užtikrintų veiksmingą valstybės sienos ir oro erdvės kontrolę bei imtųsi ryžtingų veiksmų kovojant su organizuotu nusikalstamumu, susijusiu su kontrabandos gabenimu.
Taip pat pabrėžta, kad pasikartojus tokiems incidentams Lietuva pasilieka teisę imtis papildomų priemonių valstybės sienos, oro erdvės ir civilinės aviacijos saugumui užtikrinti.
BNS skelbė, kad antradienio naktį dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti oro erdvės ribojimai, kurie paskutinį kartą fiksuoti birželį.
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