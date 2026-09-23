Ukrainos diplomatas įspėja dėl Lukašenkos: jis mato, kad yra svarbus, ir tuo naudosis

Tokią nuomonę „Ukrinform“ išsakė Ukrainos užsienio reikalų ministerijos ambasadorius ypatingiems pavedimams Jaroslavas Čornohoras.
„Lukašenkos pareiškimas dėl kalio trąšų iš esmės yra mėginimas viešai neatstumti Donaldo Trumpo, tačiau kartu neprisiimti jokių konkrečių įsipareigojimų dėl kiekių ar terminų. Tai patvirtina, kad šie klausimai gali būti tolesnių diskusijų objektas“, – pažymėjo diplomatas.
Pasak jo, Baltarusijos vadovui svarbu išlaikyti galimybę kalio trąšų klausimą išnaudoti ne tik kaip ekonominę, bet ir kaip politinę priemonę.
„Lukašenkai tai iš tiesų yra puiki galimybė, nes suteikia jam pretekstą bendrauti su Trumpu, tegu ir nuotoliniu būdu. Jei Lukašenka būtų iš karto pradėjęs tiekimą, tai jam nebūtų sukūrę jokios pridėtinės vertės“, – aiškino J. Čornohoras.
Jis pabrėžė, kad kalio trąšos gali būti Baltarusijos užsienio politikos priemonė.
„Kalio trąšas galima parduoti įvairioms šalims, o gaunamos pajamos bus daugmaž tokios pačios. Tačiau jei jis jas parduos Rusijai, tai vienas variantas, Kinijai – kitas, o Jungtinėms Valstijoms – jau visiškai kitoks variantas“, – pažymėjo diplomatas.
Lukašenka nėra suinteresuotas skubėti
Jo nuomone, A. Lukašenka nėra suinteresuotas skubėti sudaryti konkrečių susitarimų, nes tiekimo klausimą gali išnaudoti siekdamas primesti papildomų sąlygų.
„Kalio trąšos savaime yra derybinis svertas, padedantis derėtis dėl kitų klausimų. Ir čia kalba eina ne tik apie politinius kalinius, bet ir apie sankcijų panaikinimą, lėšų atblokavimą, galbūt kitų lengvatų gavimą ir galimybę daryti spaudimą kaimynams ar sąjungininkams – net pačiai Rusijai. Kitaip tariant, Lukašenka įgyja daugiau erdvės manevruoti, o tai jam svarbiausia“, – sakė J. Čornohoras.
Šiame kontekste, diplomato vertinimu, A. Lukašenka stengsis maksimaliai išnaudoti šį svertą savo problemoms spręsti.
„Jei, hipotetiškai kalbant, Trumpas vis labiau įsitrauks į prekybos karą su Kanada, kalio trąšos taps svarbiu JAV vidaus politikos veiksniu, o Lukašenka mėgins iš to išpešti kuo daugiau. Tiesiog parduoti kalio trąšas JAV būtų labai primityvus variantas. Tai, kad Trumpui reikia šio ištekliaus, didina jo vertę – Lukašenkai tai suteikia tam tikros politinės pridėtinės vertės. Jis ir toliau mėgins tuo naudotis, juolab kad Jungtinės Valstijos daro nuolaidų daugelyje sričių“, – pareiškė diplomatas.
Kartu J. Čornohoras pažymėjo, kad vadinamasis didysis JAV ir Baltarusijos susitarimas dėl kalio trąšų pirkimo mažesne kaina nei iš Kanados aptariamas jau daugiau kaip mėnesį, o jo idėja kilo praėjusių metų pabaigoje. Jis priminė, kad iš pradžių daugiausia dėmesio buvo skiriama humanitariniam aspektui – daugiau kaip tūkstančio politinių kalinių paleidimui Baltarusijoje, tačiau konkrečios šio susitarimo sąlygos tebėra neaiškios.
„Iš tiesų nežinome, dėl ko susitarė JAV ir Lukašenka. Nežinome jokių susitarimo detalių – nei esminių, nei smulkesnių... Iš tikrųjų matome, kad neseniai buvo paleisti 25 žmonės ir panaikintos sankcijos dviem Baltarusijos bendrovėms“, – pažymėjo diplomatas.
Pasak jo, tolesni įvykiai gali atskleisti, dėl ko konkrečiai susitarė Vašingtonas ir Minskas – visų pirma, ar bus keliami reikalavimai dėl kalio trąšų tranzito per Ukrainą, Baltijos šalis ar Lenkiją ir kokių tolesnių politinių ar humanitarinių veiksmų imsis A. Lukašenka.
„Lukašenka mato, kad yra svarbus, ir stengiasi tuo maksimaliai pasinaudoti“
J. Čornohoras pridūrė, kad tolesnis politinių kalinių paleidimas galėtų būti vienas iš galimos pažangos sudarant susitarimus požymių.
„Jei dabar pamatysime, pavyzdžiui, kad paleidžiama daug žmonių, suprasime, jog, matyt, dėl kažko buvo susitarta ir sandoris judės į priekį. Lukašenka dabar mato, kad yra svarbus, ir stengiasi maksimaliai tuo pasinaudoti“, – apibendrino diplomatas.
Kaip pranešė „Ukrinform“, JAV prezidentas D. Trumpas rugsėjo 21 d. paskelbė, kad JAV bendradarbiauja su Baltarusija siekdamos užsitikrinti papildomą kalio trąšų tiekimą, vykstant prekybos ginčui su Kanada – viena pagrindinių žaliavos, reikalingos trąšų gamybai, tiekėjų.
A. Lukašenka rugsėjo 22 d. pareiškė, kad šalis neturi kalio trąšų pertekliaus.
Rugsėjo 16 d. A. Lukašenka po derybų su JAV specialiuoju pasiuntiniu Baltarusijai Johnu Cole‘u suteikė malonę ir paleido 25 politinius kalinius mainais į JAV sankcijų Baltarusijos bendrovėms „Lakokraska“ ir „Bellesbumprom“ panaikinimą.
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