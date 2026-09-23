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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Irane kalbama apie prezidento susitikimą su Trumpu: ar galima tikėtis pažangos?

2026-09-23 17:07 / šaltinis: ELTA
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2026-09-23 17:07
Pridėkite kaip šaltinį Google

Irano parlamento narys pareiškė manantis, kad Irano prezidentas Masoudas Pezeshkianas Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos debatų kuluaruose Niujorke susitiks su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.

Irano prezidentas Masoudas Pezeshkianas EPA
GALERIJA (10)

Irano parlamento narys pareiškė manantis, kad Irano prezidentas Masoudas Pezeshkianas Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos debatų kuluaruose Niujorke susitiks su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.

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„Manau, kad abiejų prezidentų susitikimas įvyks“, – trečiadienį paskelbtame interviu Irano naujienų portalui „Didban“ sakė Ahmadas Bakhshayeshas Ardestani.

M. Pezeshkianas vėliau trečiadienį turėtų kreiptis į JT Generalinę Asamblėją, kurioje vyksta kasmetiniai bendrieji debatai.

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Abiejų šalių pareigūnai jau antradienį, tarpininkaujant Katarui, surengė kelias valandas trukusias derybas. D. Trumpas teigė, kad susitikime Niujorke dalyvavo jo vyriausiasis derybininkas Steve’as Witkoffas ir žentas Jaredas Kushneris.

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Remiantis žiniasklaidos pranešimais, Iranui atstovavo užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi. Šį diplomatinį žingsnį sukritikavo Irano konservatyvieji sluoksniai.

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FOTOGALERIJA. Artimieji Rytai

Ekspertai: pažanga to geriau nelaikyti

Tačiau ekspertai perspėjo nelaikyti galimo susitikimo pažangos ženklu įstrigusiame konflikte tarp dviejų kariaujančių šalių.

„Diplomatijos nereikėtų painioti su pažanga“, – tinkle „X“ parašė Irano ekspertas Danny Citrinowiczius.

„Kol kas beveik nėra požymių, kad Trumpo administracijos ekonominis ir karinis spaudimas būtų įtikinęs Teheraną atsitraukti nuo to, ką jis laiko savo pagrindiniais reikalavimais derybose“, – pridūrė jis.

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