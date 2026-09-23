Po pokalbio su Trumpu – svarbi žinia iš Zelenskio: „Turime tai padaryti kuo greičiau“

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Su D. Trumpu Niujorke susitikęs V. Zelenskis prieš prasidedant judviejų pokalbiui uždarame pokalbyje neturėjo progos pasakyti daugiau, nei išreikšti viltį, kad D. Trumpas padės užbaigti karą.
„Ir manau, turime tai padaryti kuo greičiau – iki žiemos...“ – sakė V. Zelenskis.
Už uždarų durų praleido beveik 40 minučių
Mat skambant žurnalistų klausimams nepaliaujamai kalbėjo D. Trumpas. Jis pareiškė, kad kartu su V. Zelenskiu turi rasti sprendimą karui.
„Manau, jie susitars. Ir nenoriu sakyti, koks bus susitarimas. Daug apie tai kalbame, taip pat ir su prezidentu Putinu, ir manau, kažkas nutiks. Bet jie tikrai geri kovotojai. Žinote, jie gali savimi didžiuotis“, – tikino D. Trumpas.
D. Trumpas pripažino, kad Ukrainos smūgiai Rusijos naftos sektoriui daro poveikį. Tik vėl akcentavo kainas JAV degalinėse.
„Na, tai rimti smūgiai rusams. Tai rimtas smūgis dyzelino kainai. Dyzelino kaina kaip reikiant pakilo ir mes apie tai kalbėsime. Ir tai tikrai rimtas smūgis Rusijai“, – tikino D. Trumpas.
Artėjant vidurio kadencijos rinkimams, D. Trumpas tokiais pareiškimais stengiasi nukreipti dėmesį nuo savo karo Irane pasekmių.
Pažadai dėl energetikos paliaubų
O štai už uždarų durų D. Trumpo retorika, panašu, visai kita. Po 40 minučių trukusio uždaro pokalbio V. Zelenskis sako, kad D. Trumpas jo nespaudė vienašališkai nutraukti smūgių Rusijos naftos sektoriui.
„Esame pasirengę bet kokioms energetikos paliauboms. Jei neatakuojame energijos, vadinasi, visos energijos. Visko. Tai mūsų pasiūlymas. Esame dėkingi Amerikos pusei, jie pasidalins tuo su rusais. Nežinau, kokia Rusijos pozicija. Nežinau Rusijos pozicijos, bet duok Dieve, Amerika ras būdą pritraukti rusus prie kažkokių derybų“, – vylėsi V. Zelenskis.
Ukrainos prezidentas sakė paprašęs D. Trumpo papildomų „Patriot“ raketų žiemai, bet nežino, ar jų gaus. Ir, anot žiniasklaidos, prašė leidimo naudoti „Starlink“ palydovinį ryšį smūgiams giliai Rusijoje, į ką D. Trumpas atsakė raginimu dėl to kreiptis į Eloną Muską.
Atsakydamas į D. Trumpo žodžius apie būtinybę susitarti ir V. Zelenskio siūlymus skelbti paliaubas, V. Putino režimas vidury dienos surengė masinę Kyjivo ataką reaktyviniais dronais. Per ją žuvo mažiausiai du žmonės, dar dešimtys buvo sužeisti.
„Kol kas jokių priežasčių judėti į taikos derybas nėra. Nors mes, kaip Rusijos pusė, liekame atviri taikos deryboms“, – sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.
Kremlius pakartojo, kad jo reikalavimai Ukrainai kapituliuoti nepasikeitė.
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