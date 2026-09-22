Prie mečetės atsiradus kameroms, musulmonų muftijus reikalauja garantijų: „Kad Rusijos žvalgyba ar šnipai neužpultų“

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Tradicinės penktadieninės musulmonų pamaldos Kaune. Islamo išpažinėjai renkasi į mečetę, o kurie nebetelpa – lauke. Automobilių prigrūstos aplinkinės gatvės, juos tenka statyti atokiau, tad, kad laiku suspėtų, dalis musulmonų net bėga ir šoka per parką juosiančią tvorą.
„TV3 žinių“ komanda fiksuoja ir pažeidimą – automobiliu vienas iš musulmonų užstato įvažiavimą, tad sulaukia policijos dėmesio. Nors prie mečetės yra įspėjimų apie gresiančias baudas už pažeidimus, panašu, kad to vis dar paiso ne visi. O už kadro girdisi ir iškalbinga, kaip sako liudininkai, pačios tikinčiųjų bendruomenės atstovų reakcija.
Gyventojai labiausiai ir piktinasi, kad islamo išpažinėjai ne visada elgiasi pagal taisykles.
„Trukdo, jei užstato mašinomis atvykę ir užima šaligatvius, jei nori ten melstis, jei netelpa mečetėje – tai trukdo.“
„Kad mašinas stato, tai gyventojai pyksta. Turėtų laikytis įstatymų, čia kalbos nėra, tai gal dėl to ir gyventojus trikdo.“
„Tos šalies įstatymų, turi mokytis kalbą ir dirbti. Dabar visur tie protestai vyksta, visoje Europoje, prasideda...“
Neapsikentę betvarkės, vietiniai rašo skundus atsakingoms institucijoms.
„Viešosios tvarkos skyrius yra gavęs pranešimą ir apie pažeidimus mečetės prieigose, ir apie pamaldų metu sklindantį triukšmą, kuris trikdo gyventojų ramybę“, – aiškino Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Gintaras Gatulis.
Po baikerių išpuolio ir grasinimų – naujos stebėjimo kameros
Nuo šiol Ramybės parką jau stebi papildomos akys – čia įrengta 12 naujų vaizdo stebėjimo kamerų. Daugiau jų ir šalia mečetės.
„Skirtos stebėti veiksmams, kurie vyksta Ramybės parke ir aplink jį, tame tarpe ir mečetės prieigose“, – minėjo G. Gatulis.
Po baikerių surengto protesto su kiaulės galva prie mečetės, vaizdo stebėjimo kamerų ir net tvorų pageidavo ir patys musulmonai. Susitikti su bendruomene atvykęs muftijus sako, nariai jaučiasi nesaugūs, ir pats esą sulaukė grasinimų.
„Kad sudeginsiu jūsų mečetę, susidorosiu su tavo šeima, su tavim, asmeniškai tokių grasinimų gavau, ir gavau negerų žodžių apie tikėjimą“, – sakė muftijus Aleksandras Beganskas.
Musulmonai baiminasi, kad kamerų vaizdus pasieks užsienio šnipai
Tačiau vos savivaldybė įrengė kameras – islamo išpažinėjai ėmė reikalauti papildomų garantijų.
„Kažkas gali įeiti į puslapius ir pažiūrėti tuos, kurie paprašė pabėgėlio statuso, tadžikai ar čečėnai čia pasimelsti, ir kad Rusijos žvalgyba ar šnipai ar provokatoriai neužpultų tų žmonių, buvo susirūpinimas, kad šita asmeninė informacija, kad jie ateina, kada lanko – būtų saugojama“, – kalbėjo A. Beganskas.
Viešosios tvarkos užtikrintojai – ramina.
„Šitos kameros įrengtos ne tikinčiuosius stebėti, o visuomenės saugumui užtikrinti, šis vaizdas nėra transliuojamas viešai, laikomasi BDAR reikalavimų, nėra išorei prieinamas, saugomas“, – pasakojo G. Gatulis.
Didesnį dėmesį Ramybės parko prieigoms, ypač penktadienį, skiria ir policijos pareigūnai. Pamaldų metu patruliuoja du ekipažai, jei prireiktų – kviestų ir pastiprinimą.
„Pareigūnai pravažiuoja dažniau pro tą teritoriją, stebi, fiksuoja, vertina viešą erdvę, socialinius tinklus tam, kad galėtų planuotis ir orientuotis tam, jei prireiktų užtikrinti viešąją tvarką“, – tikino Kauno policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė.
Pasak muftijaus, į penktadienines pamaldas Kaune susirenka iki 700 islamo išpažinėjų.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.