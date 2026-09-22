Jaunuolis Panevėžyje surengė vieno žmogaus piketą dėl 15-metės žagintojo bylos: „Bausmė tiesiog neproporcinga“

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
„Tiesiog piketas vieno žmogaus.“
Piketuotojo rankose plakatas su ryškiai raudonu užrašu „Šis teismas paliko penkiolikmetės mergaitės prievartautoją laisvėje“ ir nupiešta klouno galva.
„Kad atkreipti dėmesį, o klounas, nu be komentarų...“ – minėjo piketuotojas Daumantas.
Būtent klounu persirengęs animatorius pramogų parke Anykščiuose išžagino 15-metę mergaitę su grupe vaikų atvykusią pramogauti.
Surengė piketą Panevėžyje
Iš Vilniaus atvykęs protestuotojas sako nepažįstantis nei aukos, nei nuteisto jaunuolio. Esą jis tiesiog taip išreiškia savo poziciją dėl Panevėžio apygardos teismo sprendimo palikti mergaitės žagintoją laisvėje.
„Galėčiau išsireikšti dar šlykščiau, bet manau, kad bausmė yra tiesiog neproporcinga“, – kalbėjo Daumantas.
Stoviniuojantį vienišą protestuotoją su plakatu rankose vieni tiesiog abejingai praeina. Kiti stabteli. Stabtelėjusiems piketuotojas paaiškina savo motyvus.
„Mes daug turime tų nuomonių, bet neiname ir nereiškiame, iš tikrųjų labai reta ir labai šaunu“, – sakė panevėžietė Ingrida.
„Aš jį palaikau, kad ne vienas būtų, kad daugiau būtų“, – pridūrė panevėžietis Almantas.
Daugiau ir drąsiau žmonės reiškėsi socialinėje erdvėje. Pasisakė ne tik eiliniai komentatoriai.
Aštrių žodžių negailėjo politikai
„Šlykštu ir apgailėtina, nežinau, man atrodo, kad sunkiuose nusikaltimuose, ypač kai mes kalbame apie vaikų išžaginimą ir išniekinimą negali būt lengvinančių aplinkybių“, – sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė.
Ir išties, psichologo teigimu, seksualiniai nusikaltimai, pedofilija – sulaukia itin aštrios visuomenės reakcijos.
„Tada žiniasklaida pasiima savo dalį, politikai savo ir kažkokie žmonės, kurie ant bačkos nori palipti, būti populiaresni ir taip pat pasiima savo dalį, išsako savo poziciją gauna kažkokius socialinius taškus“, – aiškino psichologas Ramūnas Jukna.
Beje, pati reakcija, anot psichologo, nėra blogai. Tačiau klausimas kokios to pasekmės.
„Mes turime patikėti tais žmonėmis, kurie tą teisingumą vykdys“, – pridūrė R. Jukna.
Teismas gina savo sprendimą
Būtent šį kartą Panevėžio apygardos teismo trijų teisėjų kolegija nusprendė pritaikyti įstatyme numatytą išimtį. 18-mečio jaunuolio nepasiuntė už grotų.
„Taip, pritaikyta visiška išimtis. Labai retas atvejis, paprastai, už tokius nusikaltimus skiriam laisvės atėmimo bausmę“, – teigė teismo pirmininkas Donatas Jatužis.
Teismo pirmininko teigimu, kiekvienu atveju teismai vertina visas faktinės aplinkybes, pasekmes. Tačiau detalės privalo likti už uždarų posėdžių durų.
„Atrodo taip, mokinė atvažiavo į siaubo parką praleisti laiko, bet atsitiko taip kaip atsitiko, bet detalės, motyvas. Tai teismas jas įvertino iš vidaus. Teisėjas pirmos instancijos, apeliacinės instancijos teismo teisėjai, jie gilinasi į situaciją, vertina įrodymus, žino aplinkybes“, – pasakojo D. Jatužis
Pirmos instancijos Utenos apylinkės teismas 18-metį jaunuolį nuteisė trejų metų laisvės atėmimo bausme, jos vykdymą atidedant dvejiems metams. Tokį teismo sprendimą skundė ir nukentėjusiosios gynėjas, ir prokuroras, tačiau Panevėžio apygardos teismas apeliacinius skundus atmetė ir paliko galioti ankstesnį teismo nuosprendį.
„Čia toks ne tipinis išžaginimo atvejis, netipinis“, – pridūrė D. Jatužis.
Tad jaunuoliui esą ir skirta minimali bausmė. Teismo pirmininkas pabrėžia, nusikaltimas nusikaltimui nelygus. Tad ir bausmė skiriama atitinkamai.
„4 ar 3 vaikinai visą naktį žagino merginą, narkotikai, pasikeisdami. Tai ten bausmės buvo nuo 7 iki 10 metų tame tarpe“, – minėjo “, – pridūrė D. Jatužis.
„Dažnai mums trūksta informacijos, žinių ir tada mes reaguojam taip, kaip reaguojam ir čia reikia mums brandos kaip žmonėms ir reikia gyvenimiškos patirties, kad suvokti, kad ne viskas yra taip, kaip atrodo iš pirmo karto“, – sakė R. Jukna.
Teismo pirmininkas pabrėžia ir visuomenę ragina nepamiršti, kad gyvename teisinėje valstybėje.
„Žinome, kad yra paviešinti nuteistojo duomenys, tai ar visuomenė kviečiama vykdyti linčo teismą“, – kalbėjo D. Jatužis.
Panevėžio apygardos teismo sprendimas per tris mėnesius dar gali būti skundžiamas kasacine tvarka Aukščiausiajam teismui.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.