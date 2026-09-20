„Aš jau laiko bijau“ – štai kaip iki gyvos galvos įkalintas Henrikas Daktaras prašėsi į laisvę

„Aš pensininkas ir ligotas, esu nuteistas pačia griežčiausia bausme Lietuvoje. Prieš teismą su viltimi stoju jau šeštą kartą”, – iš ekrano į Kauno apygardos teismo teisėjus anksčiau kreipėsi 68 metų H. Daktaras. Jis teismo posėdyje dalyvavo nuotoliniu būdu iš Pravieniškių 2-ojo kalėjimo, kur kali nuo 2018 m.
Lietuvoje galioja įstatymo norma, kad iki gyvos galvos nuteisti asmenys, praleidę už grotų ne mažiau kaip 20 metų, turi teisę prašyti nustatyti terminuotą laisvės atėmimą nuo 5 iki 10 metų. Teikimus dėl tokių nuteistųjų bausmės švelninimo kasmet teikia kalėjimai, kuriuose šie nuteistieji atlieka nuosprendžiu paskirtą bausmę. Dėl H. Daktarui terminuotos bausmės į teismą kreipėsi kalėjimo vadovas.
H. Daktaras sakė, kad, priimant sprendimą dėl terminuotos bausmės jam skyrimo, visuomenėje gali būti jaučiama įtampa, tačiau jis atkreipė dėmesį, kad teismas sprendžia ne dėl jo lygtinio paleidimo, o dėl terminuotos laisvės atėmimo bausmės nustatymo.
„Jeigu teismas patenkintų kalėjimo viršininko teikimą, aš tr toliau turėsiu atlikti bausmę, tačiau turėsiu vilties išeiti į laisvę”, – sakė H. Daktaras. Klausydamasi jo kalbos, salėje buvusi sutuoktinė Ramutė Daktarienė nuolat šluostėsi ašaras.
H. Daktaras apgailestavo, kad iš viso kalėjimuose jau praleido 37 savo gyvenimo metus.
„Padariau klaidų, buvau impulsyvus, tačiau dabar esu pasikeitęs, padedu kitiems nuteistiesiems nesilaikyti subkultūros. Mano gyvenimo būdas ir nusikaltimai buvo klaida, dabar bendrauju tik su šeima ir nukentėjusiais. Dar kartą atsiprašau, stokojau nukentėjusiems empatijos, padedant šeimai sumokėjau visą žalą nukentėjusiems – nurideno man akmenį nuo krūtinės“, – sakė jis.
Teismui buvo pateikti Lietuvos antstolių rūmų duomenys, juose rašoma, kad baigtos visos vykdomosios bylos ir tai rodo, kad H. Daktaras atlygino visą nukentėjusiems teismų priteistą žalą. Teismo posėdyje buvo vardijamos sumos, kad keliems nukentėjusiems buvo atlygtina per 40 tūkst. eurų ir daugiau nei 16 tūkst. eurų palūkanų.
„Milžiniški ieškiniai atlyginti, dar mažiau sumažėjo nusikalstamo elgesio rizika. Prašau objektyviai įvertinti duomenis ir progresą, amžių, darbinę veiklą, resocializacijos veiksnius, ieškinių atlyginimą. Ne į vardą, o į pavardę kreipti dėmesį. Prašau paskirti artimą minimaliai arba minimalią terminuotą laisvės atėmimo bausmę“, – sakė H. Daktaro advokatas Marius Zabita.
Tuo metu prokuroras Darius Jakutis nesutinka, kad kalėjimo teikimas dėl H. Daktaro būtų tenkinamas. Prokuroras savo kalboje atkreipė dėmesį, kad nuteistasis neseniai pripažino savo kaltę, jam kilo klausimų dėl nuosprendžio iki gyvos galvos termino atlikimo skaičiavimo.
Charakteristikas teikė dvasininkai, organizacijų atstovai
Teismui buvo pateiktos ir teigiamai H. Daktarą charakterizuojančios medžiagos.
Kauno arkivyskupijos dekanato Rumšiškių Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebono Ginto Rumševičiaus charakteristikoje rašoma, kad nuteistasis dalyvauja sekmadienio rekolekcijose, su entuziazmu dalyvavo žiemos ir pavasario šventėse, yra pagarbus, dvasininkas prašo perteisti H. Daktarą, paskiriant jam terminuotą laisvės atėmimo bausmę.
Lietuvos veiklių žmonių bendrijos prezidentas Algimantas Bartkus savo pasirašytoje rekomendacijoje teigia, kad susitikimuose H. Daktaras yra pozityvus, jo nuostatos yra grindžiamos krikščioniškomis vertybėmis, yra pozityvus.
„Manome, kad jis pasikeitęs, rekomenduojama svarstyti galimybę dėl terminuotos laisvės atėmimo bausmės”, – rašoma šioje charakteristikoje.
Kalėjimo Resocializacijos pateiktuose dokumentuose rašoma, kad H. Daktaras dirba medienos ceche, gerai prižiūri stakles ir įrengimus, jis yra linksmas ir nekonfliktiškas.
„Noriu pasakyti, kad mano pastangos matomos ir akivaizdžios. Darbas man padeda psichologiškai ir padeda keistis. Darbas yra labai pozityvi veikla, skatinu dirbti ir kitus nuteistuosius, man darbas reikšmingas psichinei sveikatai palaikyti“, – sakė jis.
Kauno apygardos teismui taip pat buvo pateiktas Lietuvos kalėjimų kapelionų asociacijos raštas, jame teigiama, kad nuteistasis aktyviai dalyvauja dvasinėje veikloje, domisi dvasinėmis vertybėmis, su krikščioniškomis normomis supažindina kitus nuteistuosius.
„Jo elgesys vertas pasitikėjimo, nekelia jokios grėsmės aplinkai, prašoma apsvarstyti galimybę būti perteistam“, – rašoma rašte.
H. Daktaras teismui guodėsi, kad laikas nėra jo sąjungininkas.
„5-10 metų terminuotą bausmę man gali nustatyti teismas pagal įstatymą. Kai išeičiau į laisvę, man būtų jau 73 ar 78 metai. Aš jau laiko bijau. Vidutinė vyro gyvenimo trukmė Lietuvoje yra 69 metai, aš tą ribą pasiekiau. Bet mano sveikata nėra geležinė, nežinau, ar po 5-10 metų galėsiu pasiekti laisvę”, – kalbėjo jis.
Paprastojoje grupėje dabar bausmę atliekančiam kauniečiui buvo leista aplankyti garbaus amžiaus mamą. Teismui buvo pateikti dokumentai, kad H.Daktaras sumokėjo 232 eurus už tai, kad buvo konvojuotas pas savo 88 metų mamą, pas ją jis praleido daugiau nei 2 valandas.
Pravieniškių 2-ojo kalėjimo atstovė teisme Gintarė Matulionytė per posėdį sakė, kad H. Daktaras per visą bausmės atlikimo laiką buvo baustas 4 kartus, pastarąjį kartą 2021 m. Paskatinimų jis sulaukė daugiau nei 30 kartų. Nustatyta vidutinė mažėjanti nusikalstamo elgesio rizika.
ELTA primena, kad Klaipėdos apygardos teismas nuosprendžiu konstatavo, kad 1993–2000 metais veikė vienvaldžio lyderio H. Daktaro vadovaujamas nusikalstamas susivienijimas, kurio dalyviai buvo ginkluoti šaunamaisiais ginklais, sprogmenimis ir sprogstamosiomis medžiagomis, naudotais ir planuotais panaudoti daromuose nusikaltimuose (nužudymuose, turto prievartavimuose, plėšimuose ir kt.).
„Iš grupuotės lyderio veiksmų matyti, kad nusikalstama veikla buvo jo gyvenimo būdas. H. Daktaras labai pavojingas visuomenei ir jo nusikalstamų polinkių pakeisti įprasta kriminaline bausme neįmanoma. Nagrinėtu laikotarpiu nusikalstama veikla taip pat buvo šio vyro gyvenimo būdas", – paskelbė teismas.
Kaunietis H. Daktaras Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 14 d. nuosprendžiu buvo nuteistas laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausme už organizuotą ginkluotą susivienijimą sunkiems ir labai sunkiems nusikaltimams vykdyti.
Kartu su juo buvo nuteisti dar keliolika organizuoto nusikalstamo susivienijimo dalyvių.
Klaipėdos apygardos teismas nuosprendžiu konstatavo, kad 1993–2000 metais veikė vienvaldžio lyderio H. Daktaro vadovaujamas nusikalstamas susivienijimas, kurio dalyviai buvo ginkluoti šaunamaisiais ginklais, sprogmenimis ir sprogstamosiomis medžiagomis, naudotais ir planuotais panaudoti daromuose nusikaltimuose (nužudymuose, turto prievartavimuose, plėšimuose ir kt.).
„Iš grupuotės lyderio veiksmų matyti, kad nusikalstama veikla buvo jo gyvenimo būdas. H. Daktaras labai pavojingas visuomenei ir jo nusikalstamų polinkių pakeisti įprasta kriminaline bausme neįmanoma. Nagrinėtu laikotarpiu nusikalstama veikla taip pat buvo šio vyro gyvenimo būdas", – paskelbė teismas.
Galutinis nuosprendis H. Daktaro byloje buvo paskelbtas 2016 m. balandį, kai Aukščiausiasis Teismas atmetė H. Daktaro kasacinį skundą.
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