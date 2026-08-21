Ingrida Steniulienė
„Aš jau laiko bijau“ – štai kaip iki gyvos galvos įkalintas Henrikas Daktaras prašėsi į laisvę
Už sunkius nusikaltimus kalėti iki gyvos galvos nuteistas Henrikas Daktaras vėl prašė teismo skirti jam terminuotą laisvės atėmimo bausmę. „Aš pensininkas ir ligotas, esu nuteistas pačia griežčiausia bausme Lietuvoje. Prieš teismą su viltimi stoju jau šeštą kartą”, – iš ekrano į Kauno apygardos teismo teisėjus anksčiau kreipėsi 68 metų H. Daktaras.
(103)Kriminalai 2026-09-20
Po grasinimų susprogdinti vieną Panevėžio mokyklą – policijos žinia
Praeitą savaitę vienos Panevėžio mokyklos mokytojams buvo išsiųsti grasinimai susprogdinti mokyklą. Saugumo užtikrinimo priemonių planas „Skydas“ įvestas nebuvo, patikrinus mokyklos patalpas, įtartinų daiktų nerasta. Dėl šio incidento policija ikiteisminio tyrimo kol kas nėra pradėjusi. „Aplinkybės tikslinamos“, – Eltai penktadienį sakė Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Odeta Jukniūtė.
Už įrašą apie Medininkų tragediją nuteista Švenčionienė kreipėsi į Aukščiausiąjį Teismą
Už įrašą apie Medininkų tragediją nuteista prorusiška aktyvistė Erika Švenčionienė pasinaudojo kasacijos teise ir kreipėsi į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą (LAT), prašydama panaikinti jai paskelbtus ankstesnius nuosprendžius, o bylą nutraukti. „LAT gautas nuteistosios E. Švenčionienės kasacinis skundas dėl įrašo apie Medininkų tragediją.
Kriminalai 2026-09-19
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4 vaikams alimentų nemokėjęs vyras pasiųstas dirbti viešųjų darbų
Tauragės apylinkės teismas Jurbarke baudžiamuoju įsakymu nuteisė J. G. viešųjų darbų bausme už vengimą išlaikyti savo keturis nepilnamečius vaikus. Antradienį skirdamas bausmę, teismas įvertino tai, kad vyras nebaustas, nedirba ir skyrė keturis mėnesius viešųjų darbų, įpareigodamas neatlygintinai dirbti 30 valandų per mėnesį visuomenės labui.
Kriminalai 2026-09-19
VSAT: iš Baltarusijos neįleista 11 migrantų
Pastarąją parą Lietuvos pasienyje su Baltarusija pasieniečiai apgręžė 11 neteisėtų migrantų, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT). Tuo metu su dideliu neteisėtų migrantų antplūdžiu susidurianti Latvijos pasienio tarnyba ketvirtadienį į savo šalį neįleido 26 neteisėtų migrantų. Lenkijos pareigūnai pranešė nefiksavę tokių asmenų. Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst.
Kunigas Peciunas: esu pasiruošęs duoti parodymus teismui
Disponavimu pornografinio turinio dalykais kaltinamas ir laikinai nuo pareigų nušalintas kunigas Ryšardas Peciunas sako, kad jau dabar pasirengęs duoti parodymus jo bylą nagrinėjančiam Vilniaus miesto apylinkės teismui. Ketvirtadienį jo bylos nagrinėjimas pradėtas iš esmės, prokuroras paskelbė kaltinamąjį aktą, pradėtas įrodymų tyrimas. Kunigas, dirbęs Vilniaus arkivyskupijoje, kaltinamas disponavimu pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas.
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Vilniuje per vakarą – 2 neblaivių vairuotojų avarijos
Vilniuje neblaivūs vairuotojai sukėlė dvi avarijas: per jas apgadinta ant stulpo įrengta skydinė ir kito vairuotojo automobilis. Abi avarijos įvyko trečiadienio vakarą – apie 20.20 val., Vilniuje, Baltosios Vokės Sodų gatvėje, automobilis BMW, vairuojamas neblaivaus (2,04 prom.) vyro (gim. 1981 m.), nesuvaldytas atsitrenkė į stulpą, ant kurio įrengta elektros skydinė, ir ją apgadino. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vairavimo išgėrus. Apie 19.39 val.
Aktualijos 2026-09-17
Teisme – kunigo Ryšardo Peciuno, kaltinamo disponavimu vaikų pornografija, byla
Vilniaus miesto apylinkės teismas ketvirtadienį ketina pradėti nagrinėti disponavimu pornografinio turinio dalykais kaltinamo ir laikinai nuo pareigų nušalinto kunigo Ryšardo Peciuno baudžiamąją bylą. „Rengiamas uždaras posėdis“, – Eltai sakė Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas ryšiams su žiniasklaida ir visuomene Giedrius Janonis. Teismų informacinė sistema LITEKO II skelbia, kad šioje yra ir dar vienas kaltinamasis, tai – Barbara Leščevska. Du asmenys yra pripažinti nukentėjusiais.
Aktualijos 2026-09-17
Pranešta apie Joniškio rajone traukinio mirtinai sužalotą žmogų
Trečiadienį prieš vidurdienį pranešta apie Joniškio rajone traukinio mirtinai sužalotą žmogų. Kaip pranešė Bendrasis pagalbos centras (BPC), 11.20 val. Bendrajame pagalbos centre (BPC) skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gautas pranešimas, Joniškio rajone, Satkūnų seniūnijoje, Satkūnų kaime, Knygnešių gatvėje, traukinys partrenkė ir mirtinai sužalojo žmogų. Į įvykio vietą išsiųstos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
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Įvyks posėdis dėl Justinos Gaigalaitės suėmimo – iš kalėjimo prisijungs į nuotolinį pokalbį
Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras teismo prašo dar mėnesiui pratęsti suėmimą paramediko Manto Sadausko nužudymu įtariamai jo buvusiai sutuoktinei Justinai Gaigalaitei–Sadauskienei. Posėdis dėl J. Gaigalaitės–Sadauskienės suėmimo ZOOM priemonėmis vyks trečiadienio rytą, 8.30 val. Posėdis bus neviešas, įtariamoji jame nuotoliniu būdu dalyvaus iš Panevėžio kalėjimo. Anksčiau prokuroras prašydavo suėmimą pratęsti ilgesniems terminams, pavyzdžiui, trims mėnesiams.
Kriminalai 2026-09-16
Seniūnaitė: policija turi nubausti Miliūtę, ji turi nusiimti karūną
Vilniaus miesto apylinkės teismas antradienį išnagrinėjo „Vardan Salininkų“ bendruomenės steigėjos, Naujininkų seniūnijoje esančios Vaikų seniūnaitijos seniūnaitės Violetos Fominienės-Salemonės skundą dėl policijos nutarimo, kuriuo buvo nutraukta žurnalistei Ritai Miliūtei iškelta administracinė byla dėl viešai pademonstruoto viduriniojo piršto. „Viešumas ir asmeniui, kuris yra LRT veidas, karūna nėra dedama.
Aktualijos 2026-09-15
Vienas iš nuteistųjų Vanago paminklo byloje mirė kalėjime Lietuvoje
Dažais Lietuvos partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago paminklą apliejęs Nikolajus Silinas mirė atlikdamas bausmę kalėjime Lietuvoje. Tai žurnalistams antradienį pranešė Lietuvos apeliacinio teismo teisėja Jolanta Čepukėnienė. 1982 m. gimęs N. Silinas mirė Šiaulių kalėjime. Ji kartu su dar dviem teisėjų kolegijos nariais nagrinėjo kito nuteistojo šioje byloje Antono Patrakovo skundą. A. Patrakovui skirta subendrinta 4 metų laisvės atėmimo bausmė.
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Prokuratūra iš Lazdijų tarybos nario Margelio siekia išieškoti daugiau nei 11,4 tūkst. eurų
Iš žinomo Lazdijų politiko ir buvusio Lazdijų mero bei dabartinio tarybos nario Artūro Margelio civilinėje „čekiukų“ byloje prokuratūra siekia išieškoti daugiau nei 11,4 tūkst. eurų minėtos savivaldybės naudai. Generalinė prokuratūra praneša, kad Kauno apygardos prokuratūros viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorė civilinio proceso tvarka kreipėsi į Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus su civiliniu ieškiniu dėl galimo minėto politiko nepagrįsto praturtėjimo.
Kriminalai 2026-09-15
Kariuomenė rado drono nuolaužas ir pasakė, kaip jis buvo numuštas: „Tokių įvykių nemažės“
Kariuomenė praneša, kad į Lietuvos oro erdvę įskridusį droną numušė iš Aviacijos bazės Šiauliuose pakilę sąjungininkų iš Italijos naikintuvai. Drono nuolaužos jau surastos. „Trumpai apie šios nakties įvykius: maždaug vidurnaktį oro erdvėje buvo stebimas Lietuvos kryptimi skrendantis objektas. Apie 00.20 val, identifikuotą droną numušė iš Aviacijos bazės Šiauliuose pakilę sąjungininkų iš Italijos naikintuvai“, – socialiniame tinkle „Facebook“ skelbia Lietuvos kariuomenė.
Aktualijos 2026-09-15
Druskininkų meras Ričardas Malinauskas lieka nuteistas dėl korupcijos: turės sumokėti 60 tūkst. eurų
Lietuvos apeliacinis teismas pirmadienį paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį už korupciją nuteistam Druskininkų merui Ričardui Malinauskui. Po Apeliacinio teismo verdikto nuosprendis šioje byloje įsiteisėjo – Druskininkų vadovas lieka pripažintas kaltu dėl prekybos poveikiu, jis turės sumokėti 60 tūkst. eurų baudą. Be to, iš jo bus išieškota 30 tūkst. eurų.
Aktualijos 2026-09-14
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Klounu apsirengęs asmuo Anykščių rajone išžagino 15-metę, nusikaltėlis lieka laisvėje
Panevėžio apygardos teismas atmetė prokuroro ir nukentėjusiosios gynėjo apeliacinius skundus ir paliko galioti ankstesnį teismo nuosprendį, kuriuo Anykščių rajone, labirintų parke, 15-metę moksleivę išžaginęs jaunuolis lieka nubaustas lygtine laisvės atėmimo bausme.
Kriminalai 2026-09-14
Neeilinė situacija Kaune: kol gelbėtojai ieškojo vaikino, šis atsidaro sveikas
Po pranešimo apie nuo Aleksoto tilto galimai į vandenį įšokusio vaikino, Kaune ugniagesiai gelbėtojai valtimi žvalgė Nemuno pakrantę. Paieška nutraukta, kai vaikinas atsirado gyvas ir sveikas. Kaip praneša Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, šeštadienį prieš vidurnaktį gautas pranešimas, kad ant Aleksoto tilto sėdi vaikinas, galimai nori nušokti. Į vietą atvykus ugniagesiams, ant tilto žmogaus nebuvo.
Mirtis automagistralėje Klaipėda–Vilnius: kelkraštyje žuvo pėsčiasis
Šeštadienio, rugsėjo 12-osios, vakarą kelio Klaipėda–Vilnius ruože žuvo pėsčiasis. Kaip pranešė Policijos departamentas, tragedija įvyko apie 21.50 val. Raseinių rajone. Minėto kelio 157-ame kilometre, automobilis „Lexus“, vairuojamas jaunuolio (g. 2006 m.), partrenkė ir mirtinai sužalojo kelkraščiu ėjusį nenustatytos tapatybės vyrą. Įvykio aplinkybės tikslinamos.
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Vilniuje – akcija už dviratininkų saugumą: 300 moterų atsigulė ant asfalto
Šeštadienį Vilniuje apie 300 moterų su dviračiais vienai minutei atsigulė ant asfalto. Šiuo veiksmu pilietinės akcijos „1 minutė už saugumą“ dalyvės siekė atkreipti dėmesį į dviratininkų ir pėsčiųjų pažeidžiamumą ir saugumą keliuose. Akcija tapo viena pagrindinių jubiliejinio, 10-ojo, labdaringo moterų važiavimo „Minam100“ dalių.
Aktualijos 2026-09-12
„Kaunas Pride“ eitynėse asmuo metė kiaušinį policijos link, yra sulaikytų
Šeštadienį Kaune vykstant LGBTQIA+ bendruomenės eitynėms „Kaunas Pride“, sulaikytas vienas asmuo, metė kiaušinį pareigūnų link. Taip pat į policiją buvo pristatyti keli asmenys, turėję pirotechnikos ir peilių. Apie tai Eltai pranešė Kauno apskrities policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė. „Iš viso į policijos įstaigą buvo pristatyti trys asmenys, du buvo patikrinti dėl grėsmę keliančių daiktų.
Kriminalai 2026-09-12
Sukčiai nusitaikė į miestelio kultūros centro banko sąskaitą
Nežinomi nusikaltėliai bandė ištuštinti Telšių rajone esančio miestelio kultūros centro sąskaitą. Kaip skelbia Telšių apskrities policija, buvo nustatyta, kad rugpjūčio 13 d. galimai neteisėtai buvo prisijungta prie Telšių rajono administracijos vieno iš miestelių kultūros centro banko paskyros. Buvo inicijuoti 4 netikri pavedimai bei buvo pasikėsinta apgaule užvaldyti pinigus.
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Kaišiadoryse į stulpą rėžėsi automobilis, ugniagesiai vadavo moterį
Naktį į šeštadienį Kaišiadoryse apvirto automobilis, ugniagesiai vadavo po avarijos išlipti negalėjusią moterį. Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, 3.50 val. buvo gautas pranešimas, kad V. Kudirkos gatvėje ant šono nuvirto automobilis „Toyota“, iš jo negali išlipti sąmoninga moteris. Atvykę ugniagesiai pamatė, kad automobilis atsitrenkęs į stulpą ir apvirtęs ant šono.
Kriminalai 2026-09-12
Apgręžtų migrantų šuolis – pasienyje jų iš viso buvo 21
Pastarąją parą Lietuvos pasienyje su Baltarusija buvo apgręžtas 21 neteisėtas migrantas, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT). Neteisėtų migrantų antplūdį patirianti Latvijos pasienio tarnyba penktadienį į savo šalį neįleido 56 užsieniečių, o Lenkijos pareigūnai pranešė ketvirtadienį nefiksavę tokių asmenų. Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,65 tūkst.
Panevėžyje –3 smurto prieš moteris atvejai
Panevėžio policija sulaikė tris vyrus, įtariamus smurtu prieš moteris. Du smurto atvejai buvo registruoti penktadienį, o vienas – naktį į šeštadienį. Kaip pranešė policija, penktadienį, apie 19 val., Panevėžyje, Statybininkų gatvėje, namuose, neblaivus (1,59 prom.) vyras, gim. 1958 m., žodinio konflikto metu, sukėlė fizinį skausmą moteriai, gim. 1974 m.. Pastarajai nustatytas 2,15 prom. neblaivumas.
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Prokuroras iš Alytaus merės siekia išieškoti daugiau nei 18 tūkst. eurų
Alytaus rajono savivaldybės merei Rasai Vitkauskienei „čekiukų“ byloje pareikšti ne tik kaltinimai: prokuroras iš rajono vadovės sieks išieškoti daugiau nei 18 tūkst. eurų. Tokio dydžio civilinis ieškinys merei yra pareikštas byloje. Galimybe pareikšti ieškinį byloje Alytaus rajono savivaldybės administracija nepasinaudojo. „Savivaldybė turi galimybę prisijungti prie proceso ir teikti civilinį ieškinį byloje, nes mes nurodom, kam ir kokia suma yra išeikvota.
Aktualijos 2026-09-05
Dėl lygtinio paleidimo kovojantis V. Gapšys sulaukė komisijos atsakymo
Teisėjų etikos ir drausmės komisija (TEDK) atsisakė nagrinėti už korupciją kalinčio buvusio Seimo nario Vytauto Gapšio skundą, kuriuo jis skundė nepalankų sprendimą dėl lygtinio paleidimo priėmusį teisėją. „TEDK V. Gapšiui atsakė raštu ir informavo jį, kad komisija neturi pagrindo priimti nagrinėti teikimą. Taigi, viešo komisijos posėdžio dėl teikimo nagrinėjimo nebus.
Aktualijos 2026-08-30
„Čekiukų“ byloje – taika: Visagino meras sutiko grąžinti 8 tūkst. eurų
Po Panevėžio apygardos prokuratūros kreipimosi į teismą dėl Visagino mero Erlando Galaguzo nepagrįsto praturtėjimo, politikas sutiko grąžinti savivaldybei per 8 tūkst. eurų. „Patvirtinta taikos sutartis ir byla nutraukta. Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmų teisėjo rugpjūčio 13 dienos nutartimi patvirtinta šalių sudaryta taikos sutartis. Nutartis įsiteisėjusi.
Aktualijos 2026-08-30
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Mobingo skandalas: teisėja dėl vadovės veiksmų prašo iškelti drausmės bylą
Teisėjų etikos ir drausmės komisija (TEDK) penktadienį nagrinėjo Vilniaus regiono apylinkės teismo teisėjos Jolantos Bagdonienės teikimą dėl drausmės bylos iškėlimo šio teismo pirmininkei Irmutei Kliučinskienei. „Dėl ko kreipiausi – matau pirmininkės daromus sistemingus pažeidinėjimus skirstant bylas. Bylos skirstomos ne pagal nustatytas tvarkas, o žodiniu pirmininkės nurodymu.
Kriminalai 2026-08-29
Pasvalyje sulaikyti trys migrantai: iš Latvijos norėjo pasiekti Vokietiją
Per vieną dieną Vilniaus oro uoste ir Pasvalio rajone pasieniečiai sulaikė tris neteisėtus migrantus, mėginusius pasiekti Vokietiją. Vienas Pakistano ir du Alžyro piliečiai bus grąžinti ten, iš kur neleistinai paspruko, – į Latvijos prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo centrą, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT). Ketvirtadienio vakarą sostinės oro uoste patruliuojantys VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai, turėdami iš tarnybos žvalgų gautos išankstinės informacijos, Šengeno...
Aktualijos 2026-08-28
Iš buvusio Alytaus mero ir buvusio tarybos nario Daugėlos prašoma išieškoti 6,7 tūkst. eurų
Prokuroras kreipėsi į Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus su pirmaisiais penkiais civiliniais ieškiniais dėl praėjusios kadencijos Alytaus miesto savivaldybės tarybos narių nepagrįsto praturtėjimo, tarp atsakovų – ir buvęs Alytaus rajono meras, buvęs tarybos narys Česlovas Daugėla. Prokuratūros ieškinyje prašoma iš šio buvusio Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario priteisti 6 tūkst. 705 eurus šios savivaldybės naudai.
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Iš Seimo narės Birutės Vėsaitės „čekiukų“ byloje prašoma priteisti 4,8 tūkst. eurų
Kauno apygardos prokuratūros prokurorė civilinio proceso tvarka kreipėsi į Alytaus apylinkės teismą su civiliniu ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo – ji prašo iš buvusios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narės, dabartinės Seimo narės socialdemokratės Birutės Vėsaitės, priteisti beveik 4 tūkst. 870 eurų minėtos savivaldybės naudai.
Kriminalai 2026-08-25
Ugniagesiai per parą 101 kartą šalino audros padarinius visoje Lietuvoje
Stiprios audros padarinių šalinimo darbai tęsėsi ir pastarąją parą – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) informuoja, kad nuo pirmadienio 6 val. ryto iki antradienio 6 val. ryto ugniagesiai 101 kartą vyko šalinti ant važiuojamosios kelio dalies ir kitų vietų nuvirtusių medžių, atliko ir kitus darbus.
Iš statybvietės kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda pavogti kabeliai, įrankiai: žala – 32 tūkst. eurų
Raseinių rajone apvogta kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda esanti statybvietė: dingo įrankiai, kabeliai viela. Policijos departamentas skelbia, kad ilgapirščiai padarė žalos daugiau nei už 32 tūkst. eurų. Kaip pranešė Policijos departamentas, pirmadienį, 11.20 val., Raseinių rajono policijos komisariate gautas pranešimas kad laikotarpyje nuo rugpjūčio 21 d. 21 val. iki rugpjūčio 24 d. 9 val. 30 min.
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Ukmergėje prie vairo sėdo neblaivi policininkė: įpūtė 1.37 prom.
Ukmergėje sustabdyta nuosavą automobilį vairavusi neblaivi policininkė. Kaip pranešė Policijos departamentas, pirmadienį, apie 11.40 val., Ukmergėje, Vytauto gatvėje, sustabdytas nuosavas automobilis „Toyota Avensis“. Mašiną neblaivi (1.37 prom.) vairavo Širvintų rajono policijos komisariato pareigūnė (gim. 1984 m.). Vairuotojai dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimo surašytas administracinio nusižengimo protokolas.
Kriminalai 2026-08-25
Policija paviešino naujų detalių apie Anykščių rajone per audrą žuvusį žmogų
Anykščių rajone šeštadienio pavakarę dėl stipraus vėjo ant vyro nuvirto medis ir mirtinai jį sužalojo. Pirminiais tyrimo duomenimis, nelaimės metu vyras buvo susiruošęs žvejoti. „Vyras galimai žvejojo, nes matyti iš kai kurių daiktų. Ar tikrai jau žvejojo, ar tik pasidėjo daiktus, dar nežinoma. Vyras buvo ant lieptelio, kritęs medis jį prispaudė“, – Eltai pirmadienį sakė Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Asta Šuminienė.
Kriminalai 2026-08-24
Skubiai įspėja gyventojus dėl generatorių: taip nenaudokite, kyla didelis pavojus gyvybei
Dėl galingos audros sutrikus elektros tiekimui tūkstančiams gyventojų visoje Lietuvoje, šalyje imta plačiau naudoti elektros generatorius. Ugniagesiai gelbėtojai sako, kad įrenginys gali būti labai naudingas dingus elektrai, tačiau svarbu mokėti juo saugiai naudotis, kad jis nesukeltų gaisro ar kito pavojaus. Prieš naudojant generatorių rekomenduojama atidžiai perskaityti jo naudojimo instrukciją ir laikytis joje nurodytų saugos reikalavimų.
2026-08-24
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Savo sugyventinei kirviu smogė net 11 kartų: kaunietis išgirdo, kiek metų praleis už grotų
Kauno apygardos teismas paskelbė apkaltinamąjį nuosprendį baudžiamojoje byloje, joje 56 metų kaunietis V. K. pripažintas kaltu dėl sunkaus sugyventinės sveikatos sutrikdymo kankinant ir itin žiauriai. Anksčiau teistam vyrui skirta daugiau nei 7 metų laisvės atėmimo bausmė, jis pripažintas recidyvistu, pranešė prokuratūra.
Virtę medžiai ir konstrukcijos niokojo automobilius bei pastatus: ugniagesiai vis dar kovoja su audros padariniais
Šeštadienį didžiojoje dalyje Lietuvos siaučiant audrai medžiai virto ne tik ant važiuojamosios kelio dalies, jie apgadino ir nemažai automobilių, taip pat pastatų. Šeštadienį 14.12 val. pranešta, kad Trakų rajone, Trakų seniūnijoje, Trakuose, Lukos skersgatvyje, ant namo užvirto medis. Ugniagesiai gelbėtojai medį supjaustė ir nukėlė nuo namo. 16.09 val. Vilniuje, Lazdynų rajone, Architektų gatvėje, medis nuvirto ant daugiabučio namo.
Siaubas Vilniaus centre: gatvėje apiplėštas vyras
Vilniaus centre apiplėštas jaunas vyras, iš jo pavogta auksinė grandinėlė. Kaip pranešė Policijos departamentas, sekmadienio paryčiais, apie 4.20 val., Vilniaus gatvėje, nenustatytas asmuo nuo vyro (gim. 2003 m.) kaklo nuplėšė auksinę grandinėlę, papurškė jam į veidą dujų ir pasišalino. Materialinis nuostolis – 3 tūkst. eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
Kriminalai 2026-08-24
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Peiliu ginkluota moteris Vilniuje sužalojo vyrą: nustatytas sunkus girtumas
Vilniuje, Pilaitės rajone, neblaivi moteris peiliu sužalojo vyrą. Kaip pranešė Policijos departamentas, nusikaltimas įvykdytas sekmadienio vakarą, apie 18.49 val., Įsruties gatvėje, namuose. Per konfliktą neblaivi (2,73 prom.) moteris (gim. 1963 m.) peiliu sužalojo neblaivų (2,34 prom.) vyrą (gim. 1966 m.). Nukentėjusiajam buvo suteikta medicinos pagalba, jis gydomas ambulatoriškai.
Iš pasienio su Baltarusija – naujausia žinia
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija sekmadienį nebuvo apgręžtas nė vienas neteisėtas migrantas. Tuo metu su dideliu neteisėtų migrantų antplūdžiu susidurianti Latvijos pasienio tarnyba į savo šalį neįleido 23 užsieniečių. Lenkijos pareigūnai praneša, kad ir toliau nefiksuoja tokių asmenų. Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst.
Audra neaplenkė ir Varėnos: penkta stichija per mėnesį, raginimas neiti į miškus
Varėnos rajono savivaldybę, kaip ir daugelį Lietuvos vietovių, šeštadienį nusiaubė smarki audra. „Vėtros mūsų nepalieka, jau penkta per mėnesį vėtra. Nėra nė vieno nukentėjusio, yra tik apgadintas gyventojų turtas. Bet didelis iššūkis yra su elektros energijos tiekimu“, – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje skelbia Varėnos rajono savivaldybės administracija. Dėl nutrūkusių elektros laidų ir nuvirtusių medžių žmonės raginami neiti į miškus.
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Nausėda ragina ES skubiai priimti naują sankcijų paketą ir sustiprinti spaudimą Rusijai
Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda kartu su kitais Šiaurės ir Baltijos šalių (NB8) lyderiais sekmadienį Kyjive susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Susitikime aptarta tolesnė karinė parama Ukrainai, Europos Sąjungos (ES) plėtra ir sankcijos agresorei Rusijai, pranešė Prezidentūra.
Aktualijos 2026-08-23
Lukas Savickas: elektros tiekimas atstatytas daugiau nei 90 tūkst. vartotojų
Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad per naktį ir šią dieną elektros energijos tiekimas kol kas yra atkurtas daugiau nei 90 tūkst. vartotojų. „Daugiau nei 90 tūkstančiams vartotojų tiekimas yra atkurtas. Be abejo, dideliu iššūkiu išlieka likusi dalis“, – per spaudos konferenciją sekmadienį Trakų rajone, Valų kaime, sakė ministras. Pasak jo, šalis susidūrė su kelis dešimtmečius nematyta audra. Elektros specialistams reikės atkurti tūkstančius atkarpų.
Aktualijos 2026-08-23
Orų prognozė: pirmadienį griaudės perkūnija, lietus taip pat nesitrauks
Pirmadienio naktį vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas daugiausia vakarų, 6–11 m/s. Temperatūra 8–13, pajūryje 14–16 laipsnių šilumos. Pirmadienio dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų, 7–12 m/s, kai kur gūsiai sieks 15 m/s. Aukščiausia temperatūra 16–21 laipsnis. Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis. Naktį kai kur rūkas.
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Šilutėje pasiektas katastrofinis meteorologinis reiškinys
Šeštadienį Šilutėje buvo pasiektas katastrofinis meteorologinis reiškinys, susijęs su lietumi – čia iškrito 93 proc. mėnesio kritulių normos. „Katastrofinis meteorologinis reiškinys – labai smarkus lietus (intensyvumas >80 mm per ≤12 val. laikotarpį) – pasiektas Šilutėje: 82,5 mm (net 93 proc. rugpjūčio mėn. normos)“, – skelbia Lietuvos meteorologijos tarnyba. Stichinis meteorologinis reiškinys labai smarkus lietus (intensyvumas 50–79,9 mm per ≤12 val.
Tragiški audros padariniai: vienas žmogus žuvo, dar keturi sužeisti
Lietuvoje šeštadienį praūžusi audra sukėlė ir tragiškų pasekmių: žuvo vienas gyventojas, dar keturi buvo sužeisti. Nukentėjo ir stichijos padarinius šalinantys ugniagesiai. Anykščių rajone, namo kieme nuvirtus medžiui, žuvo vyras. Nelaimė įvyko jo namo kieme. Medis vyrą parbloškė į šalia buvusį tvenkinį. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai nukentėjusįjį išlaisvino, tačiau medikai konstatavo jo mirtį, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
Aktualijos 2026-08-23
Panevėžyje 25-erių vyras įtariamas tėvo nužudymu: teismas 3 mėnesiams leido jį suimti
Panevėžio apylinkės teismas penktadienį patenkino prokuroro prašymą ir trims mėnesiams leido suimti tėvo nužudymu įtariamą sūnų. Teismas konstatavo, kad suėmimo pagrindas yra tai, jog 25 metų įtariamasis gali bėgti (slėptis) nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo bei daryti naujas nusikalstamas veikas. Įtariamas nužudęs tėvą ELTA primena, kad Panevėžio mieste neblaivus jaunuolis įtariamas mirtinai sužalojęs tėvą. Naktį į penktadienį, apie 0.35 val.
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Teismas atmetė Eimučio Misiūno ieškinį prezidentui
Vilniaus apygardos teismas penktadienį atmetė buvusio teisėjo ir buvusio vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno ieškinį prezidentui. „Ieškinys atmestas“, – Eltą informavo teismas. Sprendimas per 30 dienų dar gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui. Šioje byloje E. Misiūnas prašė pripažinti, kad prezidentas Gitanas Nausėda nepagrįstai jo nepaskyrė teisėju bei įpareigoti prezidentą tai padaryti, priteisti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą.
Kriminalai 2026-08-21
Panevėžio regione per naktį įvykdyti 2 nužudymai
Per naktį Panevėžio regione užregistruoti du nužudymai, pirminiais duomenimis, abu galimai įvykdyti artimoje aplinkoje. Panevėžio mieste neblaivus jaunuolis įtariamas mirtinai sužalojęs tėvą. Apie 0.35 val. Kranto gatvėje, savo bute, rastas mirusio vyro (gim. 1960 m.) kūnas, pranešė Policijos departamentas. 66 metų vyro kūnas rastas su daugybinėmis smurto žymėmis ant kūno. Neblaivus (2.03 prom.) įtariamasis (gim. 2000 m.) uždarytas į areštinę.
Kriminalai 2026-08-21