TV3 Žinios. Lieja pyktį dėl nepilnametės žagintojo; Aistros dėl nemokamo maitinimo; Rusijoje – rinkimų spektaklis

Prieš dvejus metus visuomenę sukrėtė nusikaltimas, kuomet klounu persirengęs pramogų parko darbuotojas išžagino 15-metę parko lankytoją. Ne mažiau aistrų užvirė ir teismui paskelbus sprendimą, kad žagintojas lieka laisvėje.
Aistras Seime kelia ir valdančiųjų pažadai nemokamai moksleivius maitinti iki 10 klasės, tai yra iki 17 metų. Opozicija ir dalis pačių valdančiųjų piktinasi, kad ministrės Ingos Ruginienės įvardinta kone pusės milijardo eurų suma per metus valstybės biudžetui yra nepakeliama.
Rusijoje tuo metu antrą dieną tęsiasi rinkimų spektaklis. Į apylinkes rusai atgabenami autobusais, o apylinkėse dalijami jau pažymėti biuleteniai. Valstybės tarnautojai sulaukė grasinimų atleidimu, jei nebalsuos.
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