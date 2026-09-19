Net 15 vaikų tėvas nemokėjo alimentų: įspėja – tokiems asmenims ruošia griežtą kirtį

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Kai kurie tėvai savo vaikus nustoja išlaikyti vos tik išsiskyrę. Oskarą tėvas paliko, kai jam buvo vos pusė metukų.
„Mano tėvas iškeliavo į Airiją ir viskas. – Mama nebandė kažkaip priversti? – Bandė per teismus, tiesiog jis verslą grynaisiais pinigais, neoficialiai, nebuvo galima ką tokio ir padaryti“, – sakė alimentų negavęs vilnietis Oskaras.
Tėvai, nemokantys alimentų, savo vaikams skolingi 227 mln. eurų
Lietuvos antstoliai turi 45 tūkstančius alimentų išieškojimo bylų – pinigus bando atgauti šimtui tūkstančių vaikų. Savo vaikams tėvai oficialiai skolingi 227 milijonus eurų alimentų.
„Vidutinis įsiskolinimo dydis 8 tūkst. 300 eurų. Turiu vykdomąją bylą, kur šiai dienai įsiskolinimas 80 tūkstančių“, – kalbėjo Antstolių rūmų prezidiumo narys Jonas Petrikas.
Anot „Sodros“, kai kurie tėvai atsisako išlaikyti ne po vieną vaiką.
„Penkiolikai vaikų vienas tėvas nemokėjo išlaikymo, šių metų rekordininkas 8 vaikų tėvas, kuris taip pat jiems nemoka išlaikymo“, – minėjo „Sodros“ atstovė Malgožata Kozič.
„Aš kaip darbdavys susiduriu, nemažai pas darbuotojus yra antstolių, iš kurių ieško, ir dažnai nelabai sėkmingai. Sako, vyrams būna taip, kad išsiskiria, ir vaikas kaip ir nebe jo pasidaro. Kažkokia tai psichologinė problema“, – minėjo gyventojas.
„Gal nėra pakankamai empatijos. Nėra pakankamai supratimo, ir atsakomybės jausmo trūksta žmonėmis“, – svarstė jaunuolis.
Tūkstančiai tėvų vaikų neišlaiko ne dėl to, kad negali, o dėl to, kad nenori.
„Dažniausiai sakoma, kad aš neteiksiu pinigų asmeniui, kuris ir taip neskirs vaikui, išleis pinigus ne vaiko išlaikymui, o savo asmeniniam poreikiui. Vienas argumentų būna, kad ir taip gerai gyvena, o aš blogai gyvenu“, – aiškino J. Petrikas.
Yra net grupės socialiniuose tinkluose, kur tėvai vienas kitam patarinėja, kaip paslėpti pajamas, kad antstoliai nenuskaičiuotų alimentų.
„Dalinasi tiesiog rekomendacijomis, kaip išvengti išieškojimo, kaip galbūt įsidarbinti nelegaliai užsienyje arba kitaip neteikti savo duomenų“, – pasakojo M. Kozič.
Alimentų nemokantiems tėvams Seimo narys siūlo vienintelę bausmę – laisvės atėmimą
Jei tėvas ar mama po teismo sprendimo nemoka alimentų vaikui, išlaikymo išmoką moka „Sodra“, paskui siekia pinigus išieškoti. Kas mėnesį tokias išmokas gauna apie 17 tūkst. vaikų. Dabar piktybiškai nemokantiems alimentų gali grėsti viešieji darbai, bauda, net kalėjimas.
„Panašu, kad neveikia šitas punktas baudžiamojo kodekso, nes bylų tokių turbūt užvesta virš 4 tūkst. šiuo metu, nemokantys alimentų asmenys skolingi apie 200 milijonų, o laisvės atėmimu nubausta 2025 metais 2 asmenys“, – kalbėjo Seimo narys, socialdemokratas Darius Razmislevičius.
Todėl D. Razmislevičius siūlo, kad piktybiškai alimentų nemokantys tėvai negalėtų atsipirkti viešaisiais darbais, o sėstų dvejiems metams į kalėjimą.
„Norėčiau, kad ir tris pabūtų ten. Gal į protą ateitų.“
„Galvočiau, kaip mama, kad teisingos mintys Seimo.“
„Bet jeigu į kalėjimą pasodins, iš mokesčių mokėtojų pinigų jis ten gyvens, ir vis vien vaikas tų pinigų nematys“, – užsiminė Oskaras.
Kaip vengia tėvystės įsipareigojimų?
„Jie renkasi geriau dirbti nelegaliai, nei išlaikyti savo vaiką, primenu, savo vaiką, man atrodo, kad tokiems žmonėms atlaidumo tikrai neturėtų būti“, – aiškino socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė.
Negana to, alimentus mokėti vengiantys ir pajamas slepiantys tėvai senatvėje gaus mažesnes pensijas, o pagal dabartinius įstatymus gali reikalauti išlaikymo iš vaikų.
„Kaip ir nesąžininga būtų, jis vaikystėj neišlaikė, aš senatvėje, nesąžininga“, – minėjo Oskaras.
D Razmislevičius Seimui pateikė pataisą, kad išlaikymo negautų savo vaikų neišlaikę, prieš juos smurtavę tėvai. Seime buvo tam prieštaraujančių, bet po pateikimo pritarta.
„Nėra sąlygos, kad tėvas pabėgo auštant, todėl balsuosiu prieš“, – sakė Seimo narys Vitalijus Gailius.
Seimas taip pat svarsto iš neišlaikančių vaikų atimti vairuotojo pažymėjimą, neparduoti žvejo ir medžiotojo bilieto.
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Žmonės teisingai rašo, kad nu pasodins ir kam nuo to bus lengviau? Žmonės išlaikys vaikus ir dar tą tėtušį. Atimt teises, uždrausti išvykti iš šalies...