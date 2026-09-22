Prabilo apie tragišką 9-metės žūtį Kelmės rajone: „Kaip tėvas verkė, šaukė“

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
„Va, šitoje vietoje, pačiame centre, šitoje aikštelėje. Kur dabar yra vanduo, čia ir buvo apvirtęs šonu tas bagis. Ir kai jis virto, tada mergaitė iškrito ir papuolė po juo. Ir kadangi 9 metų smulkutė mergaitė, tai nuo traumos.“
Apie sekmadienį įvykusią tragediją šioje vietoje Raudgirio miške Kelmės rajone pasakoja netoliese gyvenantis Algirdas, būtent į jo kiemą kviestis pagalbos po nelaimės atvažiavo vyras vairavęs šį bagį. Pro vyro namus pravažiavo bagis ir keturratis.
„Po to, kai pravažiavo, po 10–12 minučių vienas keturratis grįžta, jis jau įsukęs į keliuką mūsų sodybos, rankomis mojuoja, nesuprantame, kas sustojo, sako: padėkit, mergaitė be sąmonės“, – sakė vietos gyventojas Algirdas.
Įvykio vietoje nėra ryšio, tad pagalbą išsikviesti užtruko daugiau nei pusvalandį. Atvykę medikai dar valandą laiko bandė gaivinti po bagio ratais iškritusią mergaitę, tačiau nesėkmingai.
„Su mergaite važiavo, kaip vėliau paaiškėjo, krikšto tėtis tos mergaitės, o tėtis važiavo ne su bagiu, o su keturračiu“, – kalbėjo Algirdas.
Algirdas sako, kad buvo labai sunku matyti artimųjų sielvartą.
„Kaip tėvas verkė, šaukė, aišku, nieko padėti nebegalėjo, bet apie kokias dvi valandas tėtis buvo gilioj, gilioj šoko būsenoje“, – minėjo Algirdas.
Vairuotojui gresia iki 7 metų laisvės atėmimo
Abu vyrai buvo blaivūs. Algirdas spėlioja, kodėl galėjo įvykti tragedija.
„Pagal vėžes, pagal viską, matosi, kad sukosi toje aikštelėje, daugiau čia jokių procedūrų neatliksi, tik apsisukti, pagal turimą informaciją, kiek suprantame, bagiai išvis greitai virsta, ne taip, kaip keturračiai, tai, matyt, to apsisukimo ir užteko“, – svarstė Algirdas.
Vyras pasakoja, kad šiuose miškuose netrūksta mėgėjų pasivažinėti bekelėmis.
„Mes dažnai apšnekame, kad pravažiuoja neadekvačiais greičiais, matot, kitą kartą gali liūdnai baigtis.“
Bagį vairavusiam 37 metų vyrui pareikšti įtarimai. Jam gresia iki 7 metų kalėjimo.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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