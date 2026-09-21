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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lemtinga klaida – prakalbo apie siaubingą tragediją Kelmės rajone, kai žuvo 9-metė: atvyko pas močiutę

2026-09-21 10:58 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Toma Andrulytė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-21 10:58
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Sekmadienį Kelmės rajone įvyko tragedija – apsivertus keturračiui žuvo 9-metė. Aiškėja, kad mergaitė tą savaitgalį viešėjo pas giminaičius.

Keturračio nelaimė (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (5)

Sekmadienį Kelmės rajone įvyko tragedija – apsivertus keturračiui žuvo 9-metė. Aiškėja, kad mergaitė tą savaitgalį viešėjo pas giminaičius.

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Raudgirio kaimas, kuriame įvyko tragedija, priklauso Kražių seniūnijai.

Kražių seniūnas Rolandas Karčiauskas sako, kad šeima nebuvo vietinė. Esą mergaitė lankėsi pas artimuosius.

„Taip, pas močiutę buvo atvažiavę“, – patikslino seniūnas.

(5 nuotr.)
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Kelmės rajone žuvo mažametė

Kokie ryšiai sieja vyrą ir žuvusią mergaitę, Kražių seniūnija kol kas nežino. To nekomentuoja ir policija. 

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Primename, kad sekmadienį, rugsėjo 20 d. apie 12:53 val. Kelmės rajone, Raudgirio kaime, miške, vyras (gimęs 1988 m.), vairuodamas lengvąjį keturratį „Polaris RZR“, jo nesuvaldė ir apvirto.

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Eismo įvykio metu žuvo kartu važiavusi mažametė (gimusi 2017 m.).

Lemtinga klaida ir vėl tapo nesaugus greitis.

Keturračio nesuvaldė apsisukdamas aikštelėje

Telšių apskrities policija nurodo, kad tragedija pasibaigęs apsivertimas įvyko miško aikštelėje. Vairuotojas apsisukdamas miško aikštelėje, nepasirinko saugaus važiavimo greičio ir apsivertė.

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Keturratį vairavęs vyras buvo blaivus.

Dėl avarijos pradėtas ikiteisminis tyrimas. Keturračio vairuotojas uždarytas į areštinę.

Pagal Baudžiamąjį kodeksą tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio žuvo žmogus, baudžiamas laisvės atėmimu iki 7 metų.

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(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Nelaimė Trakų rajone – žuvo jaunas keturračio vairuotojas

Panaši nelaimė Radviliškio rajone

Liepos 22 d. ligoninėje mirė vyras, kuris kelios dienos iki to buvo rastas Radviliškio rajone prie apsivertusio keturračio.

Policijos departamento duomenimis, liepos 19 d. apie 18 val. 25 min. Radviliškio rajone, kelyje Liaudiškiai–Mėnaičiai–Pašušvys–Grinkiškis, kelkraštyje, rastas apsivertęs keturratis „LONCIN XWOLF550“.

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Šalia jo gulėjo vairuotojas (gimęs 1981 m.), kuris dėl įvairių kūno sužalojimų paguldytas į ligoninę.

Po trijų dienų apie 6 val. 40 min. vyras mirė ligoninėje.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

Apsivertus keturračiui – žūtis ir Plungės rajone

Tą patį savaitgalį, liepos 17 d., apie 23:58 val. Plungės rajone žuvo keturračio vairuotojas (gimęs 1988 m.).

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Kaip skelbė policija, Plungės rajone, Jovaišiškės kaime, vyras vairuodamas keturratį „Yamaha“ jo nesuvaldė bei vertėsi.

Per eismo įvykį keturračio vairuotojas žuvo.

Dėl šio įvykio taip pat pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

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kodel
kodel
2026-09-21 11:18
sitos sh priemones apskritai leidziamos? kokia is ju nauda? nebent papludimiuose gelbejimui daugiau niekam. duodasi visokie begalviai tersia aplinka, gadina paklotes, gasdina gyvunus, daro provezas. su salmais nieko nemato ir vis tiek nusiskukt spranda gali, be salmu irgi. ir dar daznai jauni ir po kelis varo. toks va ir atvejis nutiko. pavezino.. ir prisivezino, kazkaip galvoju daugiau vezinti tuo transportu nelabai nores? o jei nores, tai irgi daug dar papildomai apie toki pasako..
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Va taip
Va taip
2026-09-21 11:09
Kai be patirties lopai truputį prakute prisiperka technikos kurios nesugeba suvaldyti... neįvertina savo galimybių o jos ribotos kaip ir protelis
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kvailiausios
kvailiausios
2026-09-21 11:18
pramogos ne tik vaikams bet ir suaugusiems, tai batutai ir keturraciai
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