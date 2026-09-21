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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Prabilo apie 1 klaidą, kuri nusinešė 9-metės gyvybę Kelmėje: „Reikia suprasti...“

2026-09-21 12:18 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Liepa Svirskaitė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-21 12:18
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Rugsėjo 20-oji Kelmėje buvo pažymėta skaudžia tragedija – tuo metu žuvo savaitgalį pas giminaičius viešėjusi 9-metė mergaitė. Pranešama, kad ji važiavo ant keturračio kartu su vyru, kurio ryšys su mergaite kol kas nėra atskleidžiamas, o transporto priemonės nesivaldžius ir jai apsivertus mergaitė neišgyveno.

Keturratis, mirtis, asociatyvi nuotr. (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (5)

Rugsėjo 20-oji Kelmėje buvo pažymėta skaudžia tragedija – tuo metu žuvo savaitgalį pas giminaičius viešėjusi 9-metė mergaitė. Pranešama, kad ji važiavo ant keturračio kartu su vyru, kurio ryšys su mergaite kol kas nėra atskleidžiamas, o transporto priemonės nesivaldžius ir jai apsivertus mergaitė neišgyveno.

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Pranešama, kad tądien apie 12:53 val. Kelmės rajone, Raudgirio kaime, miške, vyras (gimęs 1988 m.), vairuodamas lengvąjį keturratį „Polaris RZR“, jo nesuvaldė ir apvirto.

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Telšių apskrities policija nurodė, kad apsivertimas įvyko miško aikštelėje, kai vairuotojas apsisukdamas nepasirinko saugaus važiavimo greičio ir apsivertė. Keturratį vairavęs vyras buvo blaivus.

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Šiuo atveju, deja, mirtina klaida vėl tapo nepasirinktas saugus greitis.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Tragedija Šiaulių rajone: įlėkęs į stulpą žuvo keturračio vairuotojas

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Siekdami užkirsti kelią tokioms nelaimėms naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į „MOTOBORIS“ įmonės, užsiimančios keturračių nuoma, įkūrėją ir vairavimo instruktorių Pavelą Borisevič. Jis papasakojo apie didžiausias keturračių vairuotojų klaidas ir pasidalijo saugaus vairavimo patarimais.

Didžiausia vairuotojų klaida – per didelis greitis

Vos pradėjus kalbėtis Pavelas pabrėžė, kad didžiausia ir pagrindinė padaroma keturračių vairuotojų klaida yra netinkamai pasirinktas greitis.

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Jis aiškino, kad daugelis nelaimių nutinka ne dėl netinkamai pasirinko keturračio ar dėl sudėtingos trasos, o dėl to, kad vairuotojai važiuoja per greitai ir neįvertina savo galimybių.

„Važiuojant bekelėje sąlygos nuolat keičiasi: pasitaiko nelygumų, duobių, posūkių, medžių ar kitų kliūčių. Jei greitis yra per didelis, vairuotojas nebespėja tinkamai sureaguoti.

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Susidūrus su kliūtimi nedideliu greičiu dažniausiai viskas baigiasi tik sumušimais ar mėlynėmis, tačiau nesaugus greitis gali lemti gerokai rimtesnes pasekmes“, – pasakojo jis.

Pasidomėjus, koks greitis vairuojant keturratį yra saugus, pašnekovas nurodė, kad tai labiau priklauso nuo vairuotojo patirties, reljefo ir važiavimo sąlygų.

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Pasak jo, pradedantiesiems vairuotojams net ir 20-30 km/h greitis bekelėje yra pakankamai didelis.

„Reikia suprasti, kad keturračiai dažniausiai eksploatuojami ne asfaltuotame kelyje, o nelygioje vietovėje, kur transporto priemonės valdymas reikalauja daugiau įgūdžių. Kylant greičiui didėja ir rizika, todėl pradedantiesiems nereikėtų skubėti siekti didesnio greičio“, – dalijosi jis.

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Dažniausiai susiduria tik su sumušimais ir mėlynėmis

Pavelas sakė, kad savo praktikoje dažniausiai pamato klientus, kurie susiduria tik su lengvais sužeidimais, tokiais, kaip sumušimai ar mėlynės.

Anot jo, rimtesnės nelaimės dažnai yra susijusios su per dideliu greičiu, o ypatingai pavojingos situacijos susidaro posūkiuose.

„Jei vairuotojas į posūkį įvažiuoja per greitai, keturratis gali prarasti stabilumą ir apsiversti“, – pasakojo jis.

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Instruktorius aiškino, kad posūkiuose pavojinga tiek nesumažinti greičio, tiek neįvertinti reljefo. Pasak pašnekovo, keturračiai, važiuojantys bekelėje, yra jautrūs staigiems manevrams.

„Prie kiekvieno posūkio rekomenduojama artėti atsargiai, iš anksto sumažinti greitį ir vengti staigių judesių. Būtent atsargumas posūkiuose yra viena svarbiausių taisyklių, galinčių padėti išvengti skaudžių nelaimių“, – pasakojo jis.

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