Donaldas Trumpas sugalvojo naują pavadinimą dirbtiniam intelektui

Kalbėdamas Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje D. Trumpas taip pat paskelbė, kad nuo šiol JAV vyriausybė savo komunikacijoje vietoj termino „dirbtinis intelektas“ vartos žodį „superintelektas“, ir išreiškė viltį, kad tą patį padarys ir visas pasaulis.
„Tai skamba daug geriau“ ir „yra daug tiksliau“, pridūrė jis, svarstydamas, ar likęs pasaulis taip pat perims šį terminą.
D. Trumpas taip pat atmetė DI saugumo šalininkų perspėjimus ir palygino juos su perspėjimais apie klimato kaitą, kurios sąsajas su žmogaus veikla sutartinai patvirtina mokslo bendruomenė.
„Kiekviena svarbi nauja technologija kelia iššūkių, ir superintelektas nėra išimtis, – sakė jis. –Tie patys žmonės, kurie sakė, kad dėl visuotinio atšilimo po 12 metų visi būsime mirę..., dabar sako, kad DI mus visus pražudys, kad robotai mus užpuls ir kad viskas baigsis visiška katastrofa.“
„Globalistinė schema“
Prieš Niujorke vykstančią susitikimų ir kalbų savaitę daugiau kaip 20 šalių lyderiai paragino įvesti privalomas pažangaus DI saugumo priemones, perspėdami, kad technologijos plėtra gali pralenkti gebėjimą ją kontroliuoti.
DI supervalstybės Kinija ir Jungtinės Valstijos dokumento nepasirašė.
D. Trumpas JT pareiškė, kad „Jungtinės Valstijos visiškai atmeta bet kokius mėginimus sukurti globalistinę schemą... dirbtiniam intelektui kontroliuoti“.
JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas tuo tarpu paragino JAV ir Kiniją pradėti dialogą dėl šios technologijos ateities, panašų į JAV ir Sovietų Sąjungos dialogą Šaltojo karo įkarštyje.
„Vyriausybėms, turinčioms didžiausius DI pajėgumus, tenka didžiausia atsakomybė žmonijai – jos turi sukurti dialogo, skaidrumo, pasitikėjimo ir bendradarbiavimo kanalus“, – kreipdamasis į Asamblėją sakė A. Guterresas.
„Lemiamu Šaltojo karo momentu strateginiai varžovai suvokė būtinybę valdyti bendras egzistencines rizikas.“
JAV ir Kinijos komunikacijos kanalas
Kinija ir JAV šiuo metu svarsto galimybę sukurti komunikacijos kanalą su DI susijusiems klausimams aptarti, rengdamosi ketvirtadienį Vašingtone vyksiančiam D. Trumpo ir Kinijos prezidento Xi Jinpingo aukščiausiojo lygio susitikimui.
Abi valstybės susiduria su didėjančiu susirūpinimu, kad vis pajėgesnės DI sistemos ilgainiui gali tapti nebekontroliuojamos žmonių, nors kartu jos varžosi dėl technologinio pranašumo.
D. Trumpas griežtai pasisako prieš DI saugumo priemones ir šeštadienį pažadėjo neleisti „sunaikinti“ DI pramonės, kuri yra svarbi JAV ekonomikos varomoji jėga, dėl, jo teigimu, nepagrįstų baimių.
Kinijos prezidentas Xi Jinpingas liepą pareiškė, kad dirbtinis intelektas neturėtų atsidurti vienos šalies rankose, ir paragino siekti tarptautinio bendradarbiavimo vystant šią technologiją.
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