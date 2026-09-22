Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Donaldas Trumpas sugalvojo naują pavadinimą dirbtiniam intelektui

2026-09-22 21:30 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-22 21:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį kategoriškai atmetė raginimus įvesti tarptautinę dirbtinio intelekto (DI) priežiūrą, pavadindamas juos „globalistine schema“ siekiant kontroliuoti naująją technologiją.

Aiškėja Trumpo planas Irane: daugelį gali nustebinti (nuotr. Elta)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį kategoriškai atmetė raginimus įvesti tarptautinę dirbtinio intelekto (DI) priežiūrą, pavadindamas juos „globalistine schema“ siekiant kontroliuoti naująją technologiją.

REKLAMA
1

Kalbėdamas Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje D. Trumpas taip pat paskelbė, kad nuo šiol JAV vyriausybė savo komunikacijoje vietoj termino „dirbtinis intelektas“ vartos žodį „superintelektas“, ir išreiškė viltį, kad tą patį padarys ir visas pasaulis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai skamba daug geriau“ ir „yra daug tiksliau“, pridūrė jis, svarstydamas, ar likęs pasaulis taip pat perims šį terminą.

REKLAMA
REKLAMA

D. Trumpas taip pat atmetė DI saugumo šalininkų perspėjimus ir palygino juos su perspėjimais apie klimato kaitą, kurios sąsajas su žmogaus veikla sutartinai patvirtina mokslo bendruomenė.

REKLAMA

„Kiekviena svarbi nauja technologija kelia iššūkių, ir superintelektas nėra išimtis, – sakė jis. –Tie patys žmonės, kurie sakė, kad dėl visuotinio atšilimo po 12 metų visi būsime mirę..., dabar sako, kad DI mus visus pražudys, kad robotai mus užpuls ir kad viskas baigsis visiška katastrofa.“

„Globalistinė schema“

Prieš Niujorke vykstančią susitikimų ir kalbų savaitę daugiau kaip 20 šalių lyderiai paragino įvesti privalomas pažangaus DI saugumo priemones, perspėdami, kad technologijos plėtra gali pralenkti gebėjimą ją kontroliuoti.

REKLAMA
REKLAMA

DI supervalstybės Kinija ir Jungtinės Valstijos dokumento nepasirašė.

D. Trumpas JT pareiškė, kad „Jungtinės Valstijos visiškai atmeta bet kokius mėginimus sukurti globalistinę schemą... dirbtiniam intelektui kontroliuoti“.

JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas tuo tarpu paragino JAV ir Kiniją pradėti dialogą dėl šios technologijos ateities, panašų į JAV ir Sovietų Sąjungos dialogą Šaltojo karo įkarštyje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Vyriausybėms, turinčioms didžiausius DI pajėgumus, tenka didžiausia atsakomybė žmonijai – jos turi sukurti dialogo, skaidrumo, pasitikėjimo ir bendradarbiavimo kanalus“, – kreipdamasis į Asamblėją sakė A. Guterresas.

„Lemiamu Šaltojo karo momentu strateginiai varžovai suvokė būtinybę valdyti bendras egzistencines rizikas.“

REKLAMA

JAV ir Kinijos komunikacijos kanalas

Kinija ir JAV šiuo metu svarsto galimybę sukurti komunikacijos kanalą su DI susijusiems klausimams aptarti, rengdamosi ketvirtadienį Vašingtone vyksiančiam D. Trumpo ir Kinijos prezidento Xi Jinpingo aukščiausiojo lygio susitikimui.

Abi valstybės susiduria su didėjančiu susirūpinimu, kad vis pajėgesnės DI sistemos ilgainiui gali tapti nebekontroliuojamos žmonių, nors kartu jos varžosi dėl technologinio pranašumo.

REKLAMA

D. Trumpas griežtai pasisako prieš DI saugumo priemones ir šeštadienį pažadėjo neleisti „sunaikinti“ DI pramonės, kuri yra svarbi JAV ekonomikos varomoji jėga, dėl, jo teigimu, nepagrįstų baimių.

Kinijos prezidentas Xi Jinpingas liepą pareiškė, kad dirbtinis intelektas neturėtų atsidurti vienos šalies rankose, ir paragino siekti tarptautinio bendradarbiavimo vystant šią technologiją.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų