Trumpas vėl prakalbo apie baltarusiškas trąšas: nebijau, kad pinigai nueitų Rusijai

Antradienį Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje D. Trumpas sulaukė klausimo, ar nepergyvena, kad tokio sandoriu metu Baltarusijos uždirbti pinigai „sustiprins Rusijos pozicijas kare“.
„Ne, visiškai ne. Baltarusija turi daug kalio trąšų. Mes norime gauti žemesnę kainą Kanadoje. Mes ir toliau bendradarbiausime su Kanada, bet Baltarusija norėtų parduoti ją už žymiai žemesnę kainą“, – teigė D. Trumpas.
„Didžiulis susitarimas“
Primename, kad vagonų su baltarusiškomis trąšomis skambesys Lietuvoje nutilo jau senokai, bet kalbos apie šio produkto eksportą į pasaulį vėl suskambo. Pirmadienį apie tai prabilo pats Donaldas Trumpas.
„Jungtinės Valstijos dirba ties didžiuliu susitarimu, susijusiu su trąšų iš Baltarusijos pirkimu. Kaina bus iš esmės mažesnė, nei dabar mokame Kanadai, labai geros naujienos mūsų ūkininkams“, – sakė JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
Lukašenka: neturime tokių kiekių
Tuo tarpu A. Lukašenka pirmadienį pareiškė, kad šiemet jo šalis neturi kalio trąšų, kurias galėtų tiekti Jungtinėms Valstijoms. Šis jo pareiškimas nuskambėjo JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie esą rengiamą „milžinišką sandorį“ dėl kalio trąšų pirkimo iš Minsko.
Pasak A. Lukašenkos, Baltarusija negali Jungtinėms Valstijoms tiekti didelių kiekių, nes visa šių metų produkcija jau parduota pagal sutartis.
„Net jei norėtume tiekti (kalio trąšas – ELTA) į kitas, Vakarų rinkas, paprasčiausiai neturime tokių kiekių – viskas parduota pagal sutartis“, – pirmadienį jo kanceliarijos paskelbtame pareiškime teigė A. Lukašenka.
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