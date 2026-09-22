Ar JAV sudarys sandorį su Baltarusija? Sinica įspėja apie blogiausią scenarijų: „Rusija būtų laimėtojas“

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Vagonų su baltarusiškomis trąšomis skambesys Lietuvoje nutilo jau senokai, bet kalbos apie šio produkto eksportą į pasaulį vėl suskambo. Vakar apie tai prabilo pats Donaldas Trumpas.
„Jungtinės Valstijos dirba ties didžiuliu susitarimu, susijusiu su trąšų iš Baltarusijos pirkimu. Kaina bus iš esmės mažesnė, nei dabar mokame Kanadai, labai geros naujienos mūsų ūkininkams“, – sakė JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
Trumpas ruošiasi pirkti baltarusiškas trąšas
Baltarusiškos trąšos, iš kurių pardavimo uždirbdavo A. Lukašenkos režimas, visada į pasaulį keliaudavo per Lietuvą – bėgiais iki Klaipėdos ir laivu iš Klaipėdos uosto. Bet 2022-ųjų pradžioje Lietuva šį tranzitą sustabdė. Dar vėliau trąšos pateko ir į Europos Sąjungos sankcijų paketą, kuris galioja iki vasario pabaigos.
„Tai yra Amerikos ir Baltarusijos pokalbių turinys, kuris mums, kaip valstybei, nėra žinomas“, – minėjo Ministras Pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
„Aš vakar vakare kalbėjau su užsienio reikalų ministru, kuris yra JAV, po šios žinutės pasirodymo. Nei vizito metu apskritai apie tai su Lietuvos užsienio reikalų ministru ar pareigūnais apie tai nebuvo kalbama“, – aiškino užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas.
Kęstutis Budrys Amerikoje lankosi nuo praėjusios savaitės. Buvo susitikęs ir su JAV diplomatijos vadovu Marco Rubio, vėliau lydimas žmonos lankė ir lietuvių bendruomenes, ir net dalyvavo Kosciuškos pagerbimo bėgime. Bet panašu, kad buvimas Amerikoje, arčiau D. Trumpo administracijos, aiškumo daugiau neprideda.
„Žinoma, mes norėtume koordinuoti sankcijų politiką, nes tai yra efektyviausias būdas tai padaryti. Tačiau ES sankcijų politika šiuo metu yra šiek tiek kitokia dėl Baltarusijos. Mes nematome jokių priežasčių, kodėl turėtume sušvelninti savo poziciją Baltarusijos atžvilgiu, kadangi Baltarusija nekeičia savo elgesio“, – pasakojo užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
Anksčiau Lietuvos politikai yra sakę, kad amerikiečiai klausinėja, domisi, ar būtų galimybė A. Lukašenkos trąšas vėl gabenti per Klaipėdos uostą. Bet dabar, anot premjero, prašymo nebuvo.
„Ne, tokio prašymo nebuvo, iš tikrųjų, ne paslaptis, kad JAV trąšų klausimas yra svarbus. Turbūt suprantama, nes santykiai su Kanada, kaip pagrindine ir ankstesne trąšų tiekėja, yra turbūt komplikuoti šiuo metu, todėl turbūt Amerika ieško alternatyvių būdų aprūpinti savo ūkininkus“, – sakė M. Sinkevičius.
Bet mūsų politikai dar nėra tikri, ar tikrai tas susitarimas tarp D. Trumpo ir A. Lukašenkos bus.
„Akivaizdu, kad artėja vidurio rinkimai, lapkričio mėnuo, jam labai svarbūs rinkimai, labai tikėtina, kad demokratai perima kontrolę Atstovų rūmų, ir natūralu, kad savo rinkėjams, ūkininkams, reikia pasiųsti kuo daugiau pozityvių žinučių, neatmesčiau, kad tai yra toks žanras“, – kalbėjo konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
„Galbūt ir tam tikras spaudimas Kanadai, kad atpigintų trąšas, ir panašiai. JAV, gali būti, kad nori pabrėžti, kad turi alternatyvą ir gali tai daryti ir t. t.“ – pridūrė R. Motuzas.
Amerikoje lankosi ne tik K. Budrys. Ten šiuo metu ir G. Nausėda, ir krašto apsaugos bei energetikos ministrai. Nors anksčiau buvo kalbų, kad galbūt D. Trumpas norės mainyti sprendimą dėl Amerikos karių Lietuvoje į Lietuvos sprendimą vežti A. Lukašenkos trąšas per Klaipėdą, taip nenutiko.
Nausėda pranešė, kad Amerikos kariai jau pakeliui į Lietuvą
„Ką tik gavau patvirtinimą: nauja JAV karių pamaina – jau pakeliui į Lietuvą! <…> Dėl karių skaičiaus – kol kas jis nėra iki galo aiškus, bet nebus mažesnis nei anksčiau“, – minėjo Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.
Bet Lietuvai vis tiek tenka spėlioti, kas vyksta.
„Tai, kad mes nesame informuoti, arba tai, kad mes nežinome, kas vyksta, tai mūsų diplomatijos pralaimėjimas“, – tikino L. Kasčiūnas.
„Aš nesutinku su tuo, mes nesame pralaimėtojų vaidmenyje. Aš manau, kad mes esame laimėtojų vaidmenyje dėl to, kad JAV mūsų poziciją suprato“, – aiškino R. Motuzas.
Poziciją amerikiečiai gal ir suprato, bet neaišku, ar ją palaiko. O mūsų pozicija paprasta – kol A. Lukašenka padeda Putinui ir yra nedraugiškas mums, tol vežti jo trąšų negalima. Tokį sprendimą savo laiku priėmė vertybinę užsienio politiką vykdžiusi Ingridos Šimonytės ir Landsbergio Vyriausybė. I. Šimonytė ir dabar kartoja, kad tokiai šaliai padėti užsidirbti nereikia.
„Šaliai, per kurios teritoriją į mūsų oro erdvę įskrenda visokiausi dalykai, pradedant balionais ir baigiant visu kitu, tai kažkaip užsimerkti ir sakyti, kad gali čia geležinkeliai mūsų uždirbti keliasdešimt milijonų, tai mes kažkaip norėtumėme galbūt tuo pasinaudoti ir pamiršti visa kita, kas vyksta“, – pasakojo buvusi premjerė Ingrida Šimonytė.
„Ir jeigu dabar dar JAV pirktų iš Baltarusijos, o tranzitas vyktų per Rusiją, kas būtų „status quo“, nes dabar taip vyksta, tai būtų pats blogiausias scenarijus Lietuvai, visiškai jokių vertybių neapginantis, kontrproduktyvus, nes būtent Rusija būtų laimėtojas šitos situacijos“, – aiškino „Nacionalinio susivienijimo“ pirmininkas Vytautas Sinica.
Kontrabandininkai nesulaikyti
Sutapimas ar ne, bet po D. Trumpo žinios Lietuva iš Baltarusijos sulaukė ir kontrabandinių balionų. Naktį dėl to daugiau nei 3 valandoms teko stabdyti ir skrydžius Vilniaus oro uoste.
„Iš viso fiksuota radaruose 11 žymų, tai ar visos atitinka tą skaičių tikrų balionų, kurie buvo paleisti į mūsų teritoriją, kol kas sunku pasakyti, kol kas, kiek žiūrėjau, rastas tik 1. Tiesa, labai didelis, 2 balionai ir 8 dėžės prikabintos, tai čia labai rimtas krovinys, kuris gali padaryti didelę žalą lėktuvams“, – kalbėjo Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.
Kai kurie politikai svarsto, kad galbūt tai specialiai suplanuota hibridinė ataka prieš Lietuvą, surengta priderinus prie Donaldo Trumpo pranešimo. Mat paskutinį kartą skrydžiai Vilniuje stabdyti prieš 3 mėnesius. Bet krizių valdymo centro vadovas sako, kad balionai skraido nuolat. Tik mums apie juos praneša rečiau.
„Būdavo po kelis, ir šita nebuvo labai intensyvi naktis. Buvo 11 žymų per tam tikrus laiko tarpus, daugiausia galbūt 4 žymos buvo vienu metu fiksuotos, bet tų tokių pavienių atvejų pasitaikydavo ir per šitą visą laikotarpį“, – sakė V. Vitkauskas.
Nors mūsų politikai vis kartoja, kad balionų skrydžiai į Lietuvą yra A. Lukašenkos hibridinė ataka, mat iš kontrabandos pelnosi ir jo režimas, tačiau mūsų institucijos pripažįsta, kad Lietuvoje sulaikius ne vieną kontrabandininką ir pareigūną, šių skrydžių gerokai sumažėjo.
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