Nausėda: susitikimas su „Lockheed Martin“ galėjo prisidėti prie JAV sprendimo į Lietuvą siųsti karius

„Vakar susitikau su vienos didžiausių gynybos pramonės įmonių „Lockheed Martin“ vadovu ir kalbėjome apie tai, kokios būtų galimybės įgyvendinti gynybos pramonės projektus Lietuvoje“, – žurnalistams sakė G. Nausėda.
„Manau, kad JAV dėl to susidarė įspūdis, jog Lietuva yra patikimas ir tvirtas partneris, su kuriuo verta bendradarbiauti“, – pridūrė prezidentas, anksčiau pasakęs, jog partnerės sprendimą galėjo nulemti daugybė faktorių.
Praėjusių metų rugsėjį prezidentas Niujorke susitiko su tuometiniu „Lockheed Martin International“ prezidentu Michaelu Williamsonu ir pakvietė bendrovę investuoti Lietuvoje. 2026 m. kovą buvo įregistruotas „Lockheed Martin Global“ Lietuvos filialas.
Pastaruoju metu „Lockheed Martin“ taip pat plečia pramoninį bendradarbiavimą Europoje. Bendrovė kartu su Vokietijos „Rheinmetall“ siekia lokalizuoti ATACMS gamybą, taip pat kartu su NATO sąjungininkėmis vysto „PAC-3“ raketų techninės priežiūros centro Europoje iniciatyvą.
JAV Lietuvoje dislokuos 1 tūkst. karių
Kaip skelbta, su darbo vizitu JAV viešintis prezidentas antradienį pranešė gavęs patvirtinimą, kad nauja šios valstybės karių pamaina jau yra pakeliui į Lietuvą.
Praėjusią savaitę „NBC News“ skelbė, kad Pentagonas svarsto iš Europos išvesti apie 25 tūkst. JAV karių, o pagal vieną iš scenarijų jų skaičius galėtų būti sumažintas iki 40 tūkst.
Šiuo metu Europoje dislokuota apie 80 tūkst. JAV karių, iš jų apie 10 tūkst. – Lenkijoje.
Pasibaigus rotacijai birželio pradžioje iš Lietuvos pradėjo trauktis daugiau kaip 1 tūkst. JAV karių su technika. Įprastai po vienos rotacijos turėdavo atvykti kita, tačiau šįkart naujos grupės atvykimas buvo atidėtas.
Vašingtonas ėmė nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybėse ir Lenkijoje po to, kai prieš ketverius metus Rusija įsiveržė į Ukrainą.
JAV sunkieji batalionai Lietuvoje rotuojami nuo 2019 m.
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