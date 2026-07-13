Vygantas Tuzas
Mauricas siūlo iki 150 proc. didinti vaiko priežiūros išmokas
Lietuvai siekiant išspręsti demografinę krizę, „Luminor“ vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas siūlo vaiko priežiūros išmokas didinti bent dvigubai, o svarstant ambicingesnį scenarijų – net 150 proc. Anot jo, norint realaus pokyčio šalies gimstamumo statistikoje, reikia imtis radikalių pokyčių. „Aš pasiūliau vaiko priežiūros išmokų dydžius padidinti bent dukart“, – ekonomikos apžvalgoje šią savaitę sakė Ž. Mauricas.
Seimas pritarė siūlymui stichijų metu pasitelkti ES energetikos įmonių pagalbą
Seimas ketvirtadienį po svarstymo pritarė siūlymui sudaryti galimybes Lietuvos energetikos įmonėms ekstremalių situacijų, avarijų ar didelių stichijų metu operatyviai pasitelkti kitų Europos Sąjungos (ES) valstybių energetikos bendrovių darbuotojus, techniką ir kitus išteklius.
Masiulis prakalbo, ar Lietuvai grėstų naftos produktų tiekimo krizė
Lietuvai neturėtų grėsti naftos produktų tiekimo krizė, nes Klaipėdoje veikiantis valstybinės operatorės „KN Energies“ terminalas gali užtikrinti šaliai reikalingą jų kiekį, sako buvęs energetikos ministras ir anksčiau „Litgrid“ vadovavęs Rokas Masiulis. „Labai norėčiau, kad žmonės nebūtų gąsdinami. Visi dabar kalba, kad „Orlen“ brangiai nupirks naftą ir pas mus pakils kainos.
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Iš specialistų – niūri žinia lietuviams: žiemą už viską mokėsime daugiau
Nors artėja šildymo sezonas, energijos išteklių kainos artimiausiu metu mažėti neturėtų, o gyventojai ir verslas turėtų ruoštis didesnėms išlaidoms, sako Lietuvos energetikos agentūros (LEA) direktorė Agnė Bagočiūtė. „Tikrai turime pasiruošti visi – tiek gyventojai, tiek verslas – didesnėms kainoms. Ir šią žiemą tikrai mokėsime už energijos išteklius daugiau“, – žurnalistams pirmadienį komentavo A. Bagočiūtė.
2026-09-14
Konservatoriai kritikuoja valdančiųjų sprendimą dėl nemokamų pietų moksleiviams: „400 mln. eurų našta“
Opoziciniai Seimo konservatoriai kritikuoja Vyriausybės pristatyto šeimos paramos paketo siūlymą etapais įvesti nemokamą maitinimą visiems 5–10 klasių mokiniams. Buvusi finansų ministrė Gintarė Skaistė aiškina, kad beveik 400 mln. eurų kainuosianti priemonė būtų įgyvendinama tik kitos kadencijos metu, o Lauryno Kasčiūno teigimu, toks siūlymas kompromituoja visą paketą. Brangiausiai šeimos paramos paketo priemonei – nemokamiems pietums mokyklose – numatoma etapais skirti 375,9 mln. eurų.
2026-09-10
Žemės ūkio ministerijoje įvyks pirmasis posėdis
Ketvirtadienį Žemės ūkio ministerijoje (ŽŪM) vyks pirmasis naujai suburtos kolegijos posėdis. Posėdyje numatoma aptarti paramos skyrimą ūkiams, patyrusiems nuostolių dėl išaugusių tręšiamųjų produktų ir kuro kainų, taip pat – diskutuoti apie profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimų žmonėms, registruojantiems ūkininko ūkį. Kaip anksčiau skelbė ŽŪM, į naująją ministerijos kolegiją bus prijungta iki šiol atskirai veikusi Žemės ūkio mokslo taryba ir Maisto taryba.
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Jau aišku, kiek ūkininkams valstybė skirs pinigų
Vyriausybė nutarė skirti virš 860 tūkst. eurų valstybės rezervo lėšų ūkiams, kurie nukentėjo nuo pernai šalies savivaldybėse fiksuotų šalnų ir ilgo lietingo laikotarpio. Pagal Finansų ministerijos parengtą nutarimo projektą, ūkio subjektams bus kompensuojama 22 proc. dėl stichinių meteorologinių reiškinių patirtos žalos. Teigiama, jog tokia pati kompensacijos dalis buvo taikyta ir ankstesniais atvejais. Įvardijo kompensacijų dydžius Dėl šalnų numatyta skirti 24,2 tūkst.
Merė prabilo apie problemą Kapčiamiestyje: gyventojams atsisako drausti turtą, nes šalia bus poligonas?
Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė teigia, kad Kapčiamiesčio seniūnijos teritorijoje pasitaiko atvejų, kai draudimo bendrovės atsisako apdrausti ten esantį gyventojų turtą, o tai jiems norisi sieti su šalia steigiamu poligonu. Draudikų atstovai tuo metu tikina, kad tai, ar turtas bus apdraustas ar ne, lemia individualūs vertinimai, kurie nėra siejami su aplinkine teritorija. „Draudimo kontekste, savivaldybę pasiekė keli pavieniai atvejai apie tai, kad atsisakoma turtą drausti.
2026-09-08
Siūlo iš valstybės rezervo skirti 0,9 mln. eurų šalnų ir liūčių žalai kompensuoti
Finansų ministerija siūlo skirti virš 860 tūkst. eurų valstybės rezervo lėšų ūkiams, kurie nukentėjo nuo pernai šalies savivaldybėse fiksuotų šalnų ir ilgo lietingo laikotarpio. Šį nutarimą svarstys Vyriausybė. Pagal nutarimo projektą, ūkio subjektams būtų kompensuojama 22 proc. dėl stichinių meteorologinių reiškinių patirtos žalos. Teigiama, jog tokia pati kompensacijos dalis buvo taikyta ir ankstesniais atvejais. Dėl šalnų numatyta skirti 24,2 tūkst.
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Nausėda siūlo naują būdą įveiklinti gyventojų indėlius: „Artėjame prie tos idėjos“
Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad gyventojų indėlių įveiklinimas per nacionalinį plėtros banką ILTE iš dalies leistų įgyvendinti ilgus metus keliamą valstybinio komercinio banko idėją. „Prisimindamas ilgus metus žmonių reiškiamą labai stiprų lūkestį dėl valstybinio komercinio banko sukūrimo, aš manau, kad mes per indėlių įveiklinimą artėjame prie tos idėjos įgyvendinimo“, – po susitikimo su Seimo valdyba žurnalistams sakė G. Nausėda.
Aktualijos 2026-09-07
SAM pakomentavo, ar Lietuvoje bus uždraustos vienkartinės el. cigaretės
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) šiuo metu nerengia konkretaus įstatymo projekto, kuriuo šalyje būtų visiškai uždraustos vienkartinės elektroninės cigaretės, sako sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio patarėja.
Aktualijos 2026-09-07
Andriulaitytė: Kapčiamiesčio poligono projekto įgyvendinimas vyksta sklandžiai
Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad Kapčiamiesčio poligono projekto įgyvendinimas Lazdijų rajone vyksta sklandžiai, o gyventojų nusiskundimų dėl proceso nėra. Šią savaitė ministrė susitiko su Lazdijų rajono mere Ausma Miškiniene. „Palietėme ir Kapčiamiesčio klausimą, bet daugiau kalbėjome apie kompensavimo (dėl žemės paėmimo – ELTA) tvarką ir apie tai, kaip vyksta pokalbiai su gyventojais.
Aktualijos 2026-09-06
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Aiškėja, kas gali grėsti ESO
Šią savaitę tyrimą dėl „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) pasirengimo audrai pradėjusi Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teigia, kad nustačius netinkamą tinklų operatoriaus veikimą bendrovei galėtų būti skirtos piniginės sankcijos. „Jeigu bus nustatytas netinkamas veikimas, taryba gali skirti pinigines sankcijas ir privalomus įpareigojimus“, – Eltai teigė VERT Komunikacijos skyriaus vadovė Gabrielė Vasiliauskaitė.
2026-09-04
„Atidarome duris į ateities mediciną“: Vilniuje atidarytas „Northway“ ląstelių terapijos centras
Ketvirtadienį Vilniuje atidarius pirmąjį Baltijos šalyse inovatyvų ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centrą, šalies vadovai akcentuoja – tai yra visos valstybės sėkmė, leisianti ateityje didinti biotechnologijų sektoriaus indėlį į Lietuvos ekonomiką. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad tokių projektų vystymas lemia, jog šalyje bus kuriamos inovacijos ir naujos darbo vietos, kuriose gyventojai galės išpildyti savo potencialą. „Tai yra didžiulė mūsų valstybės sėkmė.
2026-09-03
Sinkevičius rado, kas kaltas dėl lėto elektros atkūrimo? Mano, kad atsakinga gali būti ir „Ignitis grupė“
Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad po audros elektros vis dar neturint tūkstančiams vartotojų, artėjama prie ribos, kai teks vertinti atsakomybę dėl to, kodėl elektros tiekimo atkūrimas užtruko taip ilgai. Anot jo, aiškinantis atsakomybę reikės vertinti ne tik „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO), bet ir visos „Ignitis grupės“ valdymo grandies sprendimus bei strateginius prioritetus.
2026-08-31
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Kaunas atsakė, kada Lietuvą pasieks didžioji dalis naujų JAV karių pajėgumų
Didžioji dalis naujų Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) karių pajėgumų Lietuvą turėtų pasiekti dar šiemet, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo, Lietuva yra gavusi teigiamų signalų dėl amerikiečių karių atvykimo. „Aš manau, kad dar šiais metais turėsime tikrai didžiąją dalį pajėgumų Lietuvoje. Kiek tai bus tiksliai – tai yra logistika ir skaičiavimas.
Aktualijos 2026-08-27
Vilniuje užsidegė atliekų rūšiavimo įrenginys: įtaria, kad kaltininkė – ličio baterija
Ketvirtadienio rytą Vilniaus pakraštyje kilo gaisras atliekų tvarkymo įmonės „Ekobazė“ teritorijoje, kurį galėjo sukelti į atliekas pakliuvusi ličio baterija. Tiesa, kaip teigia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) bei bendrovės direktorė, su kilusia liepsna pavyko operatyviai susitvarkyti. PAGD duomenimis, 10.48 val. buvo gautas pranešimas, kad adresu Lentvario g. 13, įmonės teritorijoje degė šiukšlių rūšiavimo įrenginys. Gaisras likviduotas 11.24 val.
Aktualijos 2026-08-27
Savickas: Lenkija prisidės prie elektros tiekimo atstatymo Lietuvoje
Nuo ketvirtadienio prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs bent kelios Lenkijos energijos skirstymo operatoriaus brigados, sako energetikos ministras Lukas Savickas. „Bendravome su partneriais ir matome, kad audra palietė ne tik Lietuvą, bet ir kitas regiono valstybes. Palaikau kontaktą su Latvijos ir su Lenkijos ministrais“, – trečiadienį Vyriausybės pasitarime kalbėjo L. Savickas.
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Prezidentūra: nuo audros nukentėjusiems regionams reikia generatorių
Labiausiai nuo savaitgalį Lietuvą užklupusios audros nukentėjusiems regionams šiuo metu labiausiai trūksta elektros generatorių, sako prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba. „Pirmiausia, ko ypatingai reikia labiausiai nukentėjusiems regionams – tai didesnio generatorių skaičiaus.
Aktualijos 2026-08-25
LRT tarybos narė Liudvika Meškauskaitė: „Žurnalistai neturėtų politikuoti, jie turėtų perduoti informaciją“
Prezidento Gitano Nausėdos pirmadienį naujai paskirta Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) tarybos narė teisininkė Liudvika Meškauskaitė sako matanti problemų dėl visuomeninio transliuotojo nuomonių pliuralizmo bei finansinių reikalų. Taip pat, anot jos, LRT neturėtų politikuoti ar skaldyti visuomenės, o žurnalistų protestai dėl politinių iniciatyvų LRT atžvilgiu esą jau buvo tapę politikavimu.
Aktualijos 2026-08-24
„Bitė“, „Tele2“ bei „Telia“ klientams – naujausia žinia dėl ryšio sutrikimų: aktualu tūkstančiams
Po šeštadienį Lietuvą nusiaubusios audros ryšio sutrikimai dalyje šalies išlieka ir pirmadienį. Mobiliojo operatoriaus „Bitės“ ryšio paslaugos dėl elektros tiekimo problemų nepasiekia apie 18 tūkst. privačių klientų, neveikia apie 170 ryšio bokštų. Tuo metu „Tele2“ skelbia, kad ryšys atkurtas 97 proc. Lietuvos teritorijos, o „Telia“ neveikia apie 5 proc. mobiliojo ryšio stočių ir 4 proc. fiksuotojo ryšio klientų paslaugų.
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Sustiprintas Lietuvos pasirengimas galimoms grėsmėms: diegiamos naujos apsaugos kritiniams objektams
Krašto apsaugos ministerijai (KAM) nusprendus iki kitų metų pratęsti sustiprintą kritinės infrastruktūros apsaugą nuo galimų dronų, sabotažo ir kitų hibridinių grėsmių – energetikos objektuose diegiamos fizinės ir elektroninės apsaugos priemonės, kaupiamas avarinis įrangos rezervas, o atskiruose strateginiuose objektuose jau veikia bepiločių orlaivių aptikimo ir neutralizavimo sistemos.
Aktualijos 2026-08-24
Nausėda: pensijų augimas sparčiai vyksta, nepaisant pokyčių valdžioje
Mindaugo Sinkevičiaus Vyriausybei žadant, kad pensijos kitąmet bus indeksuojamos mažiausiai 10 proc., prezidentasGitanas Nausėda džiaugiasi, kad tai išlieka vienu pagrindinių valdžios prioritetų. Jis teigia, jog, jam užimant valstybės vadovo pareigas, pensijos nuosekliai augo sparčiau nei vidutinis darbo užmokestis (VDU). „Mano tikslas, kad pensijos Lietuvoje augtų sparčiau nei VDU. Nuo pat pirmųjų savo prezidentavimo metų aš siekiau, kad tai taptų realybe.
2026-08-21
Savickas apie PVM lengvatą šildymui: dabar šio klausimo darbotvarkėje nėra
Artėjant šildymo sezonui, energetikos ministras Lukas Savickas kartoja, kad pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatos grąžinimas šiuo metu nėra svarstomas. „Šiandien šito klausimo politinėje darbotvarkėje nėra“, – apie PVM lengvatos šildymui grąžinimą intervu portalui lrt.lt sakė L. Savickas. „Tai yra kiekvieno šildymo sezono klausimas. Tačiau svarbiausias aspektas yra kurti sistemą, kur kainos yra konkurencingos ir prieinamos gyventojams.
2026-08-21
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Žinia vežėjams: kompensuos nepanaudotas metines vinjetes
Nuo kitų metų kelių naudotojo mokestį pakeičiant elektroninei kelių rinkliavos „Via Toll“ sistemai, transporto priemonių valdytojams bus numatytos pereinamojo laikotarpio sąlygos dėl už metines elektronines vinjetes sumokėto, tačiau nepanaudoto mokesčio dalies grąžinimo. Tai numato Vyriausybės priimtas Susisiekimo ministerijos parengtas nutarimas.
Po kilusio skandalo – LTOU valdybos nario Laneckij reakcija: „Niekada nereklamavau savo pagalbos Ukrainai ar dar kažko“
Viešojoje erdvėje kilus klausimams dėl ankstesnių naujojo nepriklausomo Lietuvos oro uostų (LTOU) valdybos nario Oleksandro Laneckij sąsajų su Baltarusijos ir Rusijos verslu bei komentarų rusiškai žiniasklaidai, jis pats tikina nieko blogo nepadaręs ir teigia, kad jo viešos ekspertinės įžvalgos buvo pateiktos atsižvelgiant į tuo metu turėtą informaciją. „Aš atviras, aš nepadariau nieko blogo. Aš niekada nedariau nieko blogo.
Aktualijos 2026-08-19
Valys apie formuojamą biudžetą: „Matysime, kuo čia pasibaigs“
Finansų ministerijai pradėjus 2027 m. valstybės biudžeto formavimo procesą, ministras Taurimas Valys sako, kad didesnio finansavimo prašančios institucijos turės pagrįsti, ar tai tikrai būtina. Esą išlaidų augimas bus svarstomas tik tuo atveju, jei tai neišvengiama. „Tie procesai tikrai yra prasidėję. Kai kurie interesantai net lipa per langus ir per orlaides.
2026-08-18
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Nauja Visagino LEZ steigimo iniciatyva: projektas Vyriausybei bus teikiamas rugsėjį
Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) registravo siūlymą steigti naują beveik 224 hektarų ploto laisvąją ekonominę zoną (LEZ). Ministerija Eltai nurodė, kad įstatymo projektą Vyriausybei teikti ketina rugsėjį, o Seime jį svarstyti bei priimti numatoma dar rudens sesijoje. Projekto aiškinamajame rašte nurodoma, kad LEZ steigimui preliminariai reikėtų 21,18 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų. Didžiausia dalis – 13,48 mln. eurų – būtų skirta šilumos tinklams, dar 2,67 mln.
2026-08-17
Vyriausybė perdavė Kazlų Rūdai buvusią krovinių platformą: aiškėja, ką įrengs šioje vietoje
Vyriausybė nusprendė Kazlų Rūdos savivaldybei perduoti valstybei priklausančią ir šiuo metu bendrovės „LTG Infra“ valdomą buvusią krovinių platformą. Savivaldybė jos vietoje planuoja įrengti riedlenčių, riedučių, paspirtukų ir BMX dviračių parką. Vyriausybės nutarimu savivaldybės nuosavybėn perduotas Kazlų Rūdoje, Skvero gatvėje, esantis 1,19 tūkst. kv. m ploto inžinerinis statinys – krovinių platforma, kurios likutinė vertė siekia 0,29 euro.
„About You“ perspėja klientus dėl saugumo incidento: galėjo nutekėti duomenys
Internetinės prekybos bendrovė „About You“ išsiuntė klientams pranešimus apie saugumo incidentą, kurio metu galėjo nutekėti jų asmens duomenys. Pasak bendrovės, incidentas įvyko jos išorinio logistikos partnerio sistemose. „Neįgalioti asmenys buvo laikinai gavę prieigą prie mūsų išorinio logistikos partnerio sistemų, kurios naudojamos užsakymams apdoroti ir pristatyti.
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Prakalbo mirusio kūdikio šeimos atstovė: „Tai atrodo kaip dar vienas būdas kelti kliūtis“
Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (VVTAĮT) atstovams penktadienį pavykus susitikti su Žlabių vaikais, šeimos atstovė advokato padėjėja Dalia Jasevičienė teigia, jog specialistai atėjo nepasiruošę procedūrai. „4 psichologai atėjo pas 3 vyresnius vaikus. Vieno vaiko apklausa truko ilgiau nei valandą – tai ne nuomonės išklausymas. Specialistai atėjo neturėdami pasiruošimo šiai procedūrai“, – Eltai teigė D. Jasevičienė.
Aktualijos 2026-08-07
Dienos įvykiai glaustai: FNTT įšaldė „Mere“ valdytojos Lietuvoje lėšas
ELTA glaustai pristato svarbiausius rugpjūčio 7 d. įvykius Lietuvoje ir pasaulyje. Penktadienį Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (VVTAĮT) atstovams pavyko susitikti su Žlabių šeimos vaikais – psichologai juos išklausė bei užfiksavo jų nuomones. Vilniaus policija tuo metu nutraukė pradėtą administracinių nusižengimų bylą žurnalistei Ritai Miliūtei dėl jos rodyto vidurinio piršto.
Valys abejoja dėl pensijų indeksavimo naudojant „Sodros“ biudžeto perviršį
Premjerui Mindaugui Sinkevičiui ir prezidentui Gitanui Nausėdai radus sutarimą dėl pensijų indeksavimo naudojant dalį „Sodros“ biudžeto perviršio, finansų ministras Taurimas Valys dar nėra užtikrintas, ar ši priemonė turėtų būti pasitelkta. „Aš kol kas dėl šių skaičių nenoriu per daug užbėgti įvykiams už akių. Kalbame su premjeru kiekvieną dieną, su Prezidentūra kas savaitę ir deriname tas pozicijas“, – trečiadienį žurnalistams sakė T. Valys.
2026-08-05
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Vyriausybė siūlo nesvarstyti konservatorės projekto dėl pavežėjų kalbos tikrinimo
Vyriausybė siūlo Seimui nesvarstyti konservatorės Dalios Asanavičiūtės-Gružauskienės įstatymo projekto, kuriuo buvo siūloma įpareigoti prieš išduodant leidimus taksi ir pavežėjų vairuotojams patikrinti jų valstybinės kalbos mokėjimą. Nors įstatymo projekto siekiui iš dalies pritaria, ministrų kabinetas argumentuoja, kad tokios nuostatos jau yra įtvirtintos anksčiau priimtais įstatymo pakeitimais.
2026-08-05
Gynybai skirti milijardai kelia klausimų – Olekas paaiškino situaciją
Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako – poreikis dideliam krašto apsaugos finansavimui išlieka, o Lietuvos skiriamos lėšos stiprina šalies pozicijas tarp sąjungininkų. Pasak jo, nors dalies lėšų įsisavinimas užtrunka dėl ilgų sutarčių ir tiekimo procesų, kitąmet gynybos finansavimas turėtų būti išlaikytas arba didinamas. „Manau, kad kol kas tas poreikis tikrai egzistuoja. Man teko turėti politinių susitikimų su mūsų sąjungininkais, o jie labai gerai vertina tą mūsų požiūrį.
Aktualijos 2026-08-03
Benkunskas atsakė, kada galima tikėtis susitarimo dėl Maskvos namų griovimo
Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas teigia, kad derybos dėl vadinamųjų Maskvos namų griovimo artėja prie pabaigos, o susitarimą tikimasi pasiekti artimiausiomis savaitėmis. Pasak sostinės vadovo, šiuo metu vyksta techniniai ir procedūriniai derinimai tarp pastato bankroto administratoriaus, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) bei savivaldybės. Siekiama pasirašyti bendrą sutartį, kuri leistų pastatą nugriauti neišleidžiant viešųjų lėšų.
Aktualijos 2026-08-01
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„Ar darbuotojai šiukšlės?“ – po atliekų gamyklos perėmimo kilo pasipiktinimas dėl žmonių likimo
Prieš penktadienio Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdį Europos aikštėje buvo surengtas piketas dėl įmonės „Energesman“ darbuotojų padėties. Protestas buvo pavadintas „Ar darbuotojai šiukšlės?!“. Kaip skelbia akciją organizavusi Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, piketu siekta atkreipti dėmesį į „Energesman“ darbuotojų padėtį po to, kai jų darbas buvo nutrauktas dėl teisinių ginčų tarp Vilniaus miesto savivaldybės, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro (VAATC) ir minėtos ben...
Aktualijos 2026-07-31
Euro zonos BVP augo 0,4 proc., ES – 0,5 proc.
2026 m. antrajame ketvirtyje pagal sezoniškumą pakoreguotas bendrasis vidaus produktas (BVP), palyginti su ankstesniu ketvirčiu, euro zonoje padidėjo 0,4 proc., o visoje Europos Sąjungoje (ES) – 0,5 proc., išankstinį vertinimą skelbia Eurostatas. Palyginti su to paties praėjusių metų ketvirčiu, 2026 m. antrajame ketvirtyje pakoreguotas BVP euro zonoje padidėjo 1 proc., o ES – 1,2 proc. 2026 m. pirmąjį ketvirtį BVP euro zonoje išliko stabilus, o ES padidėjo 0,1 proc.
Benkunskas dar nežino, kas taps Nacionalinio stadiono operatoriumi: „Dėliojami skaičiai“
Vilniaus Šeškinės mikrorajone sparčiai kylant Nacionalinio stadiono karkasui, kol kas dar nėra žinoma, kas operuos naująjį objektą, sako sostinės meras Valdas Benkunskas. Tiesa, jis tikisi, kad operatorius jame prioritetą teiks futbolo, o ne kito pobūdžio renginiams. „Žinau, kad vyksta pokalbiai ir yra dėliojami skaičiai, bet detalių tikrai nežinau. Kai bus sprendimas iš koncesininko, esame sutarę, kad jis bus pristatytas.
2026-07-30
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Šiušklių krizė Vilniuje: prakalbo, ar gyventojams didės sąskaitos
Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas teigia, kad, nepaisant tebesitęsiančio ginčo su bendrove „Energesman“, atliekų tvarkymo paslaugos Vilniaus regione nėra sutrikusios, o gyventojams esą atliekų tvarkymas nebrangs. Pasak sostinės vadovo, dabartinė situacija yra ne atliekų, o sutartinių santykių krizė, kuri bus išspręsta teisiniu keliu. „Pačios paslaugos niekaip nėra sutrikusios, tai aš net nežinau, ar čia reikia vadinti atliekų krize.
2026-07-30
Apie keblią situaciją Lietuvos krepšinyje pasisakė ir ministrė: „Neturėtume kištis“
Viešojoje erdvėje vykstant diskusijoms apie asociacijos „Lietuvos krepšinis“ veiklą ir jai vadovaujantį Mindaugą Balčiūną, švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, jog politikams į tai kištis nereikėtų. Ji tikisi, jog krepšinio bendruomenė iškilusius iššūkius išspręs pati. „Sporto federacijos yra savarankiškos organizacijos.
Aktualijos 2026-07-30
Premjeras siunčia žinią dėl ministerijų miestelio: dabar tam – ne laikas
Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako rezervuotai vertinantis anksčiau pradėtą ministerijų miestelio projektą ir teigia, kad šis klausimas dabartiniam ministrų kabinetui nėra prioritetinis. Anot jo, pirmiausia reikia įvertinti, kokios būklės šis projektas buvo perduotas naujajai Vyriausybei, ir tik tuomet spręsti, ar jo įgyvendinimas yra racionalus. „Aš kol kas gan rezervuotai žiūriu į ministerijų miestelį.
Aktualijos 2026-07-28
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Sinkevičius dėl Vilniaus atliekų krizės: valstybei gali tekti perimti problemos sprendimą
Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad dėl užsitęsusios atliekų krizės Vilniaus regione valstybei gali tekti įsikišti į situacijos sprendimą. Ministras pirmininkas pirmadienį šaukia atsakingų institucijų pasitarimą ir pavedė aplinkos ministrei Ievai Andriulaitytei asmeniškai įvertinti susidariusią padėtį. „Šita krizė atsirado prieš kurį laiką. Berods, prieš metus ir 3 mėnesius – po gaisro. (...) Situacija per tuos metus ir tris mėnesius nesinormalizavo, o, sakyčiau, dar labiau eskalavosi.
Aktualijos 2026-07-17
Benkunskas dėl atliekų krizės kaltina „Energesman“: štai kokių veiksmų ragina imtis
Vilniaus meras Valdas Benkunskas teigia, kad atliekų tvarkymo bendrovė „Energesman“ toliau blogina šiukšlių situaciją sostinės regione, todėl ragina visas regiono savivaldybes susitelkti ir kuo greičiau užtikrinti, kad Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC) perimtų atliekų rūšiavimo gamyklos valdymą.
Kainų parduotuvėse nesumažins? Mažeika siūlo išardyti Maisto tarybą
Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako siūlysiantis Vyriausybei atsisakyti dabartinio Maisto tarybos formato, nes, jo vertinimu, per metus jos veikla nedavė apčiuopiamų rezultatų. Anot ministro, steigiant Maisto tarybą buvo tikimasi, kad ji padės ieškoti sprendimų dėl maisto kainų mažinimo ir suburs tam reikalingus ekspertus bei socialinius partnerius. Tačiau šių lūkesčių pateisinti tarybai esą nepavyko.
2026-07-16
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Mažeika atsakė, kodėl į ministeriją pakvietė Hofmaną ir Palionį
Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sakė, kad į savo politinę komandą buvusius ministrus Igną Hofmaną ir Andrių Palionį kvietė dėl jų sukauptos patirties. Kartu jis pabrėžė, kad tai nebūtų pakeitę planų ministerijoje atlikti procesų auditą ir antikorupcinį vertinimą. Anot K. Mažeikos, tęstinumas ministerijoje ypač svarbus artėjant Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos (ES) Tarybai ir deryboms dėl naujojo Bendrijos biudžeto bei žemės ūkio finansavimo. „Namų darbų yra padaryta, daroma.
Mindaugas Sinkevičius davė patarimų naujajam finansų ministrui: „Paprašiau“
Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad kritikos sulaukusiam finansų ministrui Taurimui Valiui reikia duoti laiko prisitaikyti prie politinio darbo, o pats premjeras teigia davęs jam patarimų, kaip reaguoti į viešą kritiką. „Žinoma, kad neišvengsi tos kritikos ir savo politinėje organizacijoje. Tų matymų daug ir nuomonių pliuralizmas yra labai sveikintinas šiuolaikinėje Lietuvos demokratijoje.
Aktualijos 2026-07-14
Nausėda Seimui teiks naują terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelį
Antradienį Seimui ketinama teikti prezidento Gitano Nausėdos siūlymą, kuriuo siekiama nustatyti naują terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelį. Kaip anksčiau skelbė Prezidentūra, siūlomas terminuotų darbo leidimų modelis labiausiai tiktų užsieniečiams darbuotojams, kurie neketina Lietuvoje gyventi nuolatos ar likti gyventi ilgesnį laiką ir atvyksta į šalį dirbti, pavyzdžiui, tolimųjų reisų vairuotojais, statybininkais ir pan. ne ilgesniam nei 2 metų terminui.
Aktualijos 2026-07-14
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Andriulaitytė: palaikyčiau idėją riboti plynuosius kirtimus, jei būtų numatytos kompensacijos
Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė teigia, kad palaikytų idėją riboti plynuosius kirtimus, jei tuo pačiu metu būtų numatytos kompensacijos tiems, kas iš jų uždirba. „Kaip ir palaikyčiau šią (riboti plynuosius kirtimus – ELTA) idėją, bet atitinkamai tada reikėtų numatyti ir kompensavimo tvarkas – kad tie, kas susidurs su ribojimais, nenukentėtų. Būtent miško savininkai ir urėdijos“, – pirmadienį LRT televizijoje kalbėjo I. Andriulaitytė.
Aktualijos 2026-07-13
Paaiškėjo, kokias pareigas naujoje Vyriausybėje eis Kristupas Vaitiekūnas
Naujoje Mindaugo Sinkevičiaus Vyriausybėje laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas dirbs užsienio reikalų viceministru, pakeisdamas dabartines jo pareigas perimsiantį Taurimą Valį. Sprendimas, kad T. Valys, tapsiantis finansų ministru, ir K. Vaitiekūnas apsikeis pareigomis, priimtas pirmadienį vykusiame Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumo posėdyje. Tai Eltai patvirtino Seimo socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė.
Aktualijos 2026-07-13