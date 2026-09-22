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Nausėda: Rusija nebegali laimėti karo Ukrainoje, Kremlius bijo pripažinti pralaimėjimą

2026-09-22 19:59 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-22 19:59
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Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Rusija jau iš esmės pralaimėjo jos pačios pradėtą karą Ukrainoje, tačiau Kremlius neleidžia sau to pripažinti.

Lietuvos ir Suomijos prezidentų susitikimas. ELTA / Dainius Labutis (nuotr. Dainiaus Labučio)
GALERIJA (13)

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Rusija jau iš esmės pralaimėjo jos pačios pradėtą karą Ukrainoje, tačiau Kremlius neleidžia sau to pripažinti.

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„Rusija jau praktiškai pralaimėjo karą. Tačiau jos vadovybė neleidžia sau pripažinti pralaimėjimo, bijodama tarptautinės teisinės atsakomybės ir galimo savo pačių žmonių keršto“, – antradienį kalbėdamas Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asambėjoje sakė G. Nausėda.

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„Artėjant neišvengiamai pabaigai, ant kortos statoma vis daugiau, o Kremliaus režimas vis labiau stumia save į aklavietę“, – pridūrė jis.

(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Prezidento teigimu, per pastaruosius 55 mėnesius Rusija patyrė 1,5 mln. karių nuostolių. Per paskutinius metus ji užėmė 0,3 proc. Ukrainos teritorijos, o tai jai kainavo daugiau kaip 400 tūkst. žuvusių ir sužeistų karių.

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„Kiek dar Ukrainos civilių gyvybių bus paaukota ant Rusijos karo aukuro? Kiek žmonių bus kankinami, seksualiai išnaudojami, įmesti į tamsias kalėjimų kameras ir daugiau niekada nepamatys saulės šviesos? Kiek vaikų bus neteisėtai atskirti nuo savo tėvų ir išsiųsti į Rusiją, kur jų laukia indoktrinacija?“ – kalbėjo G. Nausėda.

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„Atsakymų nežinome, tačiau visi turime jausti gilų skausmą dėl šio žiauraus ir beprasmiško karo. Ir visi turėtume sutelkti jėgas, kad priartintume Ukrainos pergalę“, – teigė jis.

Kaip rašė BNS, 2014 metais Rusija aneksavo Ukrainai priklausantį Krymo pusiasalį, o 2022 metų vasario 24 dieną pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą.

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Pasak prezidento, Rusijos imperinės ambicijos „siekia toli į Europą, Afriką ir Aziją“, tad nė viena šalis neturėtų manyti, kad yra apsaugota nuo šios grėsmės.

„Negalime leisti, kad žiauri jėga nugalėtų tarptautinę teisę. Negalime ilgiau toleruoti Maskvos kolonijinių siekių, kurie kelia grėsmę pasauliniam maisto saugumui ir didina maisto kainas“, – kalbėjo G. Nausėda.

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Jo teigimu, Lietuva daugybę šių pavojų mato iš arti.

„Pastaraisiais mėnesiais dėl Rusijos agresijos karo mūsų oro erdvę ne kartą pažeidė kariniai dronai. Rusija taip pat suintensyvino hibridines atakas, dezinformaciją ir sabotažo veiksmus. Ten, kur Rusija žengia į priekį ir atveria Pandoros skrynią naujoms destabilizavimo technikoms, netrukus seka kiti priešiški veikėjai, išmokę naujų įgūdžių ir idėjų“, – sakė šalies vadovas.

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BNS rašė, kad praėjusią savaitę iš Baltarusijos į Lietuvą įskrido dronas, jį Kaišiadorių rajone, netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės, numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai.

Tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, Lietuvoje per pastaruosius mėnesius buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų, tačiau dronas virš šalies dangaus numuštas pirmą kartą. Anksčiau tai padaryta Latvijoje ir Estijoje.

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