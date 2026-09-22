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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Iš Budrio – žinia apie į Lietuvą atvyksiančius amerikiečių karius

2026-09-22 14:30 / šaltinis: ELTA / aut. / Publikavo:
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut. / Publikavo:
2026-09-22 14:30
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Prezidentui Gitanui Nausėdai pranešus apie gautą patvirtinimą dėl naujos Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pamainos Lietuvoje, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, jog tai rodo strateginių partnerių vieningumą.

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys priėmė Nyderlandų Karalystės užsienio reikalų ministrą Tomą Berendseną | Roberto Riabovo / BNS nuotr.

Prezidentui Gitanui Nausėdai pranešus apie gautą patvirtinimą dėl naujos Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pamainos Lietuvoje, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, jog tai rodo strateginių partnerių vieningumą.

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„Sprendimas dėl tolesnio JAV karinio buvimo Lietuvoje yra stiprus sąjungininkų vienybės ir ryžto ženklas. JAV karių buvimas yra itin svarbus atgrasymui, gynybai ir saugumui NATO rytiniame flange“, – socialiniame tinkle „X“ antradienį rašė ministras. 

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„Lietuva didžiuojasi būdama įsipareigojusi Aljanso narė, rodanti pavyzdį, skirdama 5 proc. BVP gynybai, stiprindama nacionalinius pajėgumus bei sudarydama geriausias sąlygas sąjungininkų pajėgų mokymams“, – pabrėžė jis. 

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JAV kariai keliauja į Lietuvą

Kaip skelbta, antradienį JAV viešintis prezidentas G. Nausėda gavo patvirtinimą, kad nauja šios valstybės karių pamaina jau yra pakeliui į Lietuvą. 

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Šalies vadovo teigimu, kol kas nėra iki galo aiškus JAV karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau.

G. Nausėda dėkojo Jungtinių Valstijų prezidentui Donaldui Trumpui bei jo administracijai už šį sprendimą, kuris, pasak prezidento, yra svarbus ne tik Lietuvos, bet ir viso regiono saugumui.

Pasibaigus rotacijai birželio pradžioje iš Lietuvos pradėjo trauktis daugiau kaip 1 tūkst. JAV karių su technika. Įprastai po vienos rotacijos turėdavo atvykti kita, tačiau šįkart naujos grupės atvykimas buvo atidėtas. 

JAV sunkieji batalionai Lietuvoje rotuojami nuo 2019 metų, pajėgų dydis siekdavo iki 1 tūkstančio karių.

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2026-09-22 15:29
Puiki naujiena.
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