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Motuzas: galimas JAV ir Baltarusijos susitarimas nėra Lietuvos diplomatijos pralaimėjimas

2026-09-22 12:10 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-22 12:10
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JAV prezidentui Donaldui Trumpui skelbiant apie bręstantį susitarimą su Minsku dėl baltarusiškų trąšų importo, Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas pripažįsta, jog informacijos apie tai trūksta, bet to nelaiko Lietuvos diplomatijos pralaimėjimu.

Remigijus Motuzas. ELTA / Žygimantas Gedvila

JAV prezidentui Donaldui Trumpui skelbiant apie bręstantį susitarimą su Minsku dėl baltarusiškų trąšų importo, Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas pripažįsta, jog informacijos apie tai trūksta, bet to nelaiko Lietuvos diplomatijos pralaimėjimu.

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„Negalima sakyti, kad niekas nieko nežino ar nežinojo. Bet kita vertus, aš vakar (pirmadienį – BNS) vakare kalbėjau su užsienio reikalų ministru, kuris yra JAV, po šios žinutės pasirodymo, nei vizito metu apskritai su Lietuvos užsienio reikalų ministru ar pareigūnais apie tai nebuvo kalbama“, – Seime žurnalistams antradienį teigė R. Motuzas.

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Remigijus Motuzas: galimas JAV ir Minsko susitarimas nėra Lietuvos diplomatijos pralaimėjimas

Pasak jo, kai Lietuvoje lankėsi D. Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijai Johnas Coale'as ((Džonas Koulas), apie baltarusiškas trąšas buvo užsiminta.

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„Žinome, kai lankėsi Lietuvoje, tiek Užsienio reikalų ministerijoje, tiek su ministru pirmininku per kablelį paminėjo kalio trąšas, bet spaudimo jokio nebuvo. Dėl to, manau, kad šiandien tikrai negalima sakyti, kad Užsienio reikalų ministerija nieko nedarė, nieko nežinojo, tiesiog galima sakyti, kad tas klausimas nebuvo keliamas, JAV kol kas nedaro jokio spaudimo“, – pabrėžė R. Motuzas.

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Jis pritaria konservatoriaus Lauryno Kasčiūno nuomonei, kad tokia žinutė gali būti Amerikos vidaus politikos reikalas.

„Irgi manyčiau, kad tai yra vidaus galbūt auditorijai skirtas, šiuo metu iš tikrųjų galbūt ir tam tikras spaudimas Kanadai, kad atpigintų tas trąšas. (...) Manau, kad tai yra zondavimo situacijos ir atsakymas yra vienas: sankcijos galioja, kurios galioja iki vasario 28 dienos (2027 metų – BNS) ir Lietuva, jeigu ir galvotų ar manytų daryti kitaip, negalėtų to padaryti be Europos Sąjungos valstybių sutikimo“, – tvirtino R. Motuzas.

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Pasak jo, Lietuva mano, kad šiame etape nėra jokių priežasčių panaikinti sankcijas Baltarusijai.

„Pažiūrėkime ir praėjusios savaitės įvykius, Coale'o susitikimą su (Aleksandru – BNS) Lukašenka, sakyčiau, jis nepavyko. Buvo kalba apie 200 kalinių, paleista tik 25. Matome, kad Baltarusija ir A. Lukašenka kelia vis didesnius reikalavimus dėl „Citibanko“, sankcijų panaikinimo kai kurioms įmonėms, be to, ir toliau tęsiama parama Rusijai kare su Ukraina ir kiti dalykai. Pasirodė vėl galimai balionai Lietuvoje, migracija instrumentalizuota taip pat kas naktį. Todėl nėra jokių priežasčių šiame etape svarstyti dėl sankcijų panaikinimo Baltarusijai“, – teigė parlamentaras.

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R. Motuzo teigimu, sankcijų Baltarusijai likimas po kitų metų vasario 28 dienos priklausys ne tik nuo Lietuvos, bet ir nuo visų ES valstybių; „Turbūt visada yra derybos. (...) Bet aš manau, kad vasario 28 dieną tai dar neįvyks“.

Jis abejoja, ar dėl informacijos trūkumo apie JAV ir Baltarusijos galimą susitarimą Lietuvos diplomatija pralaimėjo: „Nesutinku su tuo, nesame pralaimėtojo vaidmeny. Manau, kad mes esame laimėtojo vaidmenyje dėl to, kad JAV mūsų poziciją suprato. Ir tai matosi iš ministro Kęstučio Budrio susitikimo su valstybės sekretoriumi (JAV – BNS) ir kitais aukšto lygio pareigūnais.“

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L. Kasčiūno teigimu, tai, kad Lietuva neturi informacijos apie JAV ir Baltarusijos pokalbius dėl kalio trąšų importo atlaisvinimo, yra Lietuvos diplomatijos pralaimėjimas. 

D. Trumpas pirmadienį pranešė, jog Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu dėl trąšų iš Baltarusijos pirkimo. Pasak jo, tai leistų JAV įmonėms už trąšas mokėti mažiau nei dabar jas įsigyjant iš Kanados.

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