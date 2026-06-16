Sniegė Balčiūnaitė
Autobusų stotims siūlo baudas – vadovai nustėro: „Oho, pirmą kartą girdžiu“
Susisiekimo ministerijai siūlant įteisinti baudas autobusų stotims, neturinčioms interneto svetainės su aktualia informacija, vežėjai abejoja, ar tokios sankcijos reikalingos. Kai kurie jų tikina neturintys galimybių sužinoti apie tarptautinių autobusų vėlavimus ir negalintys informuoti keleivių, kiti teigė, kad dėl papildomos informacijos skelbimo svetainėje gali tekti samdyti atskirą žmogų, todėl žada kelti įvažiavimo į stotį mokestį.
Bus užmigdyta apie 0,5 mln. žvėrelių, paskaičiuota žala – 64 mln. eurų
Lapkritį ir gruodį, kai kailiukas geriausios kokybės, bus užmigdyta apie 0,5 mln. trijose dešimtyse šalies fermų auginamų žvėrelių – iki 2027 metų pradžios visos dar veikiančios šio verslo įmonės privalo nutraukti veiklą. Teismo paskirto eksperto skaičiavimais, žvėrelių augintojai dėl priverstinio ūkių uždarymo patirs beveik 64 mln.
Aktualijos 2026-08-15
Siūlo pokyčius dėl būsto įsigijimo: paliestų daugelį šeimų
Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas siūlo nuo kitų metų liberalizuoti tvarką, kada pirmąjį būstą įsigijusios jaunos šeimos neturėtų grąžinti valstybės subsidijos jį keičiant į didesnį. Kaip teigia projekto autorius, pataisų tikslas – paskatinti gimstamumą bei pagerinti tokių šeimų gyvenimo sąlygas.
2026-08-14
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Aplinkosaugininkai prokurorų prašo įvertinti „Ekonovus“ veiklą Naujoje Vilnioje
Aplinkos apsaugos departamentas (AAD) prokurorų prašo aiškintis, ar atliekų tvarkymo bendrovė „Ekonovus“ teisėtai kaupia ir rūšiuoja mišrias komunalines atliekas Naujojoje Vilnioje, Pramonės gatvėje, netoli Vilnelės ir gyvenamųjų namų. Be to, aplinkosaugininkai artimiausiu metu žada įteikti įmonei privalomą nurodymą ištaisyti nuotekų tvarkymo šioje aikštelėje pažeidimus. Apie tai Seimo Audito komitete pranešė departamento vadovas Edgaras Skrebė.
2026-08-12
Po Seimo etikos sargų kirčio Karolis Neimantas pakoregavo „Facebook“ pasidalintą įrašą
Seimo Etikos ir procedūrų komisijai pasiūlius „aušriečiui“ Karoliui Neimantui iš įrašo savo „Facebook“ paskyroje pašalinti aprašomos įmonės kontaktus ir rekomendaciją Vakarų Lietuvos gyventojams naudotis jos paslaugomis, parlamentaras sako tai padaręs. K. Neimantas BNS patvirtino, kad įrašas pakoreguotas. „Taip, padaryta“, – nurodė jis. Už tai, kad K. Neimantas pataisytų įrašą, liepos pabaigoje balsavo 10 komisijos narių, o vienas buvo prieš.
Aktualijos 2026-08-08
Ruginienė ragina sparčiau indeksuoti pensijas, Valys sako negalintis to žadėti
Prezidentūrai raginant Vyriausybę pateikti išvadą dėl šalies vadovo siūlymo dalį „Sodros“ biudžeto pertekliaus nukreipti ne į rezervą, o kitų metų pensijų papildomam indeksavimui, finansų ministras Taurimas Valys teigia negalintis to žadėti. Pasak jo, siūlymas būtų įgyvendinamas jei leis valstybės finansai. „Dėl šitų skaičių nenoriu per daug įvykiams užbėgti už akių. Kalbamės su premjeru kiekvieną dieną, su Prezidentūra taipogi kiekvieną savaitę derinam tas pozicijas.
Aktualijos 2026-08-05
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Grūdininkai: po lietaus sugulė 10 proc. grūdinių kultūrų, derlius bus vidutinis
Grūdų augintojai sako, kad net lietums išguldžius apie 10 proc. javų ir kitų grūdinių kultūrų, derliaus šiemet tikimasi ne prastesnio nei pernai. Visgi baiminamasi, kad pakenkti situacijai gali naujos liūtys. Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Audrius Vanagas sako, kad stiprus ir ilgas lietus ant žemės privertė atgulti apie 10 proc. kultūrų. „Dabar gali būti pažeista lietaus ir išguldyta apie 10 proc.
Inovacijų agentūroje – pertvarka: žada atsisakyti nuo 350 iki 28 etatų
Ekonomikos ir inovacijų ministerijai įpareigojus naują Inovacijų agentūros vadovę ir valdybą efektyvinti veiklą, įstaigos šiemet laukia pertvarka, kuri turėtų paliesti ir apie penktadalį jos darbuotojų. Viceministro Pauliaus Petrausko teigimu, pokyčiai ruošiami vadovaujantis nauja agentūros veiklos strategija.
2026-07-31
Pokyčiai kelyje Vilnius–Molėtai: siunčia žinią vairuotojams
Rekonstruojamo Molėtų–Vilniaus plento 15 km ilgio ruože, prasidedančiame Vilniuje, netrukus bus leista važiuoti didesniu, iki 70 km per valandą greičiu, sako „Via Lietuva“ generalinis direktorius Martynas Gedaminskas. Dabar ten dėl kelio darbų greitis ribojamas iki 50 km. „Ten jau yra visiškai baigiamieji darbai ir atliekamos ir po stipresnio lietaus galbūt kažkokių išplovų, kelkraščio sutvarkymas, žolės atsėjimas ir kiti dalykai.
2026-07-31
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Du dešimtmečius Šiauliuose veikianti bendrovė ruošiasi atleisti darbuotojus
Daugiau nei du dešimtmečius Šiauliuose veikianti Švedijos kapitalo putoplasto medžiagų ruošinių gamintoja „Diab“ planuoja nutraukti veiklą ir atleisti 75 iš 76 darbuotojų. Apie grupės darbuotojų atleidimą ji pranešė Užimtumo tarnybai. Su įmonės atstovais BNS susisiekti nepavyko, tačiau įmonės Registrų centrui pateiktoje ataskaitoje nurodoma, kad pernai gruodį buvo nuspręsta nutraukti įmonės veiklą, o paskutinė gamyklos veiklos diena – 2026-ųjų gruodžio 31-oji.
2026-07-30
Konservatorių idėja: siūlo GPM lengvatą investicijoms į startuolius bei kitas paskatas
Skatinant daugiau žmonių investuoti į jaunus Lietuvos startuolius Seimo konservatoriai siūlo įteisinti į juos investuojančių gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvatą, leisti investuoti per investicinę sąskaitą ar specialiai tam įsteigtas bendroves. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos nariai Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisomis siūlo taikyti lengvatą leidžiant susigrąžinti 25 proc. sumokėto GPM.
2026-07-22
Plungėje už 1,1 mln. eurų ketinama atnaujinti futbolo stadioną
Už 1,1 mln. eurų ketinama pakeisti Plungės Oginskių rūmų parke esančio futbolo stadiono dangą, kuri nebeatitinka reikalavimų. Kaip BNS sakė Plungės meras Audrius Klišonis, stadiono kokybė yra gera, išskyrus ketinamą pakeisti dangą.
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Štai kiek per pusmetį Lietuvoje augo „Swedbank“ pelnas
Banko „Swedbank“ Lietuvoje grynasis pelnas šiemet sausį-birželį siekė 192 mln. eurų – 16 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Banko pajamos siekė 371 mln. eurų – 9 proc. daugiau, grynosios palūkanų pajamos padidėjo 7 proc. iki 280 mln. eurų, tuo metu grynosios komisinių pajamos išaugo 15 proc. ir siekė 74 mln. eurų, pranešė bankas. Indėlių apimtis siekė 19 mlrd. eurų ir, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 13 proc.
Komunalinių atliekų krizė Lietuvoje: kas už tai sumokės?
Nacionaliniam krizių valdymo centrui (NKVC) dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstant skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją bei ieškoti jų rūšiavimo alternatyvų, arčiausiai Vilniaus esantys Utenos, Kauno ir Marijampolės regionų atliekų tvarkymo centrai sutiktų išrūšiuoti Vilniaus ir dar septynių aplinkinių savivaldybių atliekas, bet kelia klausimą, kas už tai sumokės.
Finansų ministerija nepritaria siūlymui didinti neapmokestinamų palūkanų ribą
Finansų ministerija Ministrų kabinetui siūlo nepritarti parlamentarų iniciatyvai keturis kartus – iki 2 tūkst. eurų – padidinti neapmokestinamų palūkanų ribą. Vyriausybės išvados yra paprašęs Seimas, svarstantis tai numatančias Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisas, kurias parengė frakcijos „Nemuno aušra“ parlamentarai, o savo parašais parėmė ir grupė kitų frakcijų narių. Ministerija sako, kad ribos didinimas apie 16 mln.
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Paskirtoji ministrė Andriulaitytė žada keisti teisės aktus, reglamentuojančius šiukšlių tvarkymą
Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad atliekų tvarkymo problema Vilniaus regione nebus išsispręsta be ministerijos dalyvavimo. Jos teigimu, teks keisti teisės aktus, reglamentuojančius šiukšlių tvarkymą. „Turbūt be Aplinkos ministerijos įsikišimo greičiausiai situacija neišsispręs – bandysime ieškoti sprendimo, kas tikrai nebus lengva, bet labai tikiuosi, kad rasime ir turime rasti (sprendimą – BNS), nes tai yra jau ekologinė katastrofa.
Aktualijos 2026-07-14
Vilnių užgriuvusi atliekų krizė: skubiai ieškoma, kas rūšiuos šiukšles
Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui (VAATC) nutraukus mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) ir mišrių atliekų rūšiavimo įrangos sutartis su atliekų tvarkytoja „Energesman“ bei perėmus MBA gamyklos operatoriaus veiklą, netrukus žadama skelbti naujo atliekų rūšiavimo įrangos konkursą. „Kuo skubiau skelbsime konkursą, nieko nelaukdami“, – pirmadienį Seimo Aplinkos apsaugos komitete teigė VAATC direktorius Marius Švaikauskas.
2026-07-13
Valys: santaupų iš pensijų kaupimo taškymas rodo finansinį neraštingumą
Nuo šių metų liberalizavus antros pakopos pensijų kaupimą ir daliai gyventojų atsiėmus visas arba dalį sukauptų lėšų bei už jas pasigerinus buitį, paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys sako, kad tai rodo finansinį žmonių neraštingumą. Kartu jis mano, kad toks žmonių elgesys daug ką pasako ir apie jų finansinę padėtį.
Aktualijos 2026-07-13
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Paskirtoji aplinkos ministrė: Maskvos namų Vilniuje turi nelikti
Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad vadinamųjų Maskvos namų Vilniuje turi nelikti. „Mana pozicija yra ta, kad jų neturi būti“, – Seimo konservatorių frakcijoje pirmadienį teigė būsima ministrė. „Kur stringa ir kas stringa, improvizuoti nenoriu šiai dienai. Pradėsiu darbą, susipažinsiu ir, manau, su Vilniaus miesto savivaldybe bendradarbiausime šiuo klausimu ir mano pozicija yra ta, kad neturi jų būti“, – kalbėjo I. Andriulaitytė.
Aktualijos 2026-07-13
Atskleidė Vilniaus regiono atliekų tvarkymo problemas: „Net tai, kas išrūšiuojama, irgi nėra sudeginama“
Seimo Aplinkos apsaugos komitetas pirmadienį aiškinsis Vilniaus regiono atliekų tvarkymo problemas. Komiteto posėdį šiuo klausimu inicijavęs liberalas Simonas Gentvilas BNS sako, kad bus ieškoma atsakymų į tris klausimus: kodėl Vilnius tinkamai nerūšiuoja maisto atliekų praėjus daugiau negu metams po gaisro atliekų tvarkymo bendrovėje „Energesman“ ir jai neatnaujintos rūšiavimo linijos, o Vilniaus kogeneracinė jėgainė nepriima atliekų deginti.
Birštonas jungiasi prie Europos istorinių kurortinių miestų asociacijos
Birštonas, pirmasis iš Lietuvos kurortų, taps Europos istorinių kurortinių miestų asociacijos (angl. European Historic Thermal Towns Association) nariu. Tam šią savaitę pritarė Birštono savivaldybės taryba. Tikimasi, kad ši narystė sustiprins Birštono tarptautinį matomumą. Birštono vicemeras Edvardas Citvaras BNS sako, kad narystė organizacijoje yra ir įvertinimas, ir nauda miestui.
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Kęstutis Mažeika paruošė kirtį saulės parkų valdytojams: griežtės reikalavimai
Paskirtasis žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika žada, kad bus griežtinamas išmokų mokėjimas saulės jėgainių statytojams, išsinuomojusiems pievas iš žemės savininkų ir gaunančių už jas išmokas, nors jie neūkininkauja. „Kad nebūtų taip, kad kažkas kitų sąskaita geriau gyventų. Ta dalis žmonių yra, turime tam tikrus pasiūlymus, kad išsigrynintų“, – penktadienį Seimo Kaimo reikalų komitete teigė K. Mažeika.
2026-07-10
Artūras Zuokas išrinktas Seimo Audito komiteto pirmininku
Parlamentinis Audito komitetas pirmininku išsirinko Mišrios Seimo narių grupės narį Artūrą Zuoką. Jo kandidatūrą kitą antradienį tvirtins Seimas. Jeigu jis pritars, A. Zuokas pakeis iš koalicijos išmestų „aušriečių“ atstovą Artūrą Skardžių. Mišrios Seimo narių grupės atstovai nepriklauso valdantiesiems, bet dažnai palaiko jų sprendimus.
Aktualijos 2026-07-09
Sinkevičius prakalbo, iš kur ims pinigų pažadams įgyvendinti: „Mane bent jau tokie skaičiai gąsdina“
Paskirtasis premjeras socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius sako, kad naujos valdančiosios daugumos pažadams įgyvendinti lėšų bus ieškoma valstybės biudžete, kurį, tikimasi, papildys pajamos iš ekonomikos augimo ir šešėlio mažinimo. Jis pabrėžia, kad jo vadovaujama Vyriausybė nepažeis fiskalinės drausmės. „Nepaisant to, kad daugelyje Europos ekonominis augimas yra kuklus, Lietuva jo augimą išsaugo, išlaiko pakankamai ženklų, lyginant su Europos Sąjungos vidurkiu.
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Naujasis finansų ministras Valys prakalbo apie galimus mokestinius pakeitimus
Paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys sako, kad sprendimai dėl galimų kai kurių mokesčių pokyčių bus priimami įvertinus pernai priimtos reformos tarpinius rezultatus. „Svarstytinas, tame tarpe ir bazės plėtimo scenarijus, ir visi kiti dalykai.
2026-07-07
Sinkevičius apie sprendimą dėl jūros vėjo parkų: „Eksperimento tvarka kaip į avantiūrą nesivelsime“
Sprendžiant, kiek Lietuvoje reikėtų jūros vėjo parkų, nebus skubama ir apgalvojama, sako paskirtasis premjeras. Mindaugas Sinkevičius žada, kad nebus veliamasi į valstybės projektus, kurie neturi prasmės. „Sprendimai bus daromi ne skubant, o apgalvojant. Priimant tuos sprendimus yra daug prielaidų, prognozių, kurios remiasi tam tikrais galimais scenarijais. Betgi nežinome, kas bus po metų, po dviejų, kaip plėtosis ir kaip keisis geopolitinė situacija. Viskas tas gali būti keičiama.
2026-07-07
Ruginienė atsakė, ar Lietuvoje bus didinamas pensijos amžius
Paskirtoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė, laikinoji premjerė Inga Ruginienė sako, kad naujoji Vyriausybė neplanuoja ilginti pensinio amžiaus. „Ilginti pensinį amžių nesvarstome“, – antradienį per naujosios Vyriausybės programos pristatymą Seime teigė I. Ruginienė. „Tikrai yra tokių rekomendacijų – Tarptautinis valiutos fondas kiekvienais metais lankosi ir kiekvieną kartą duoda tokią rekomendaciją.
2026-07-07
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Seime – balsavimas dėl įpareigojimo savivaldai labiau viešinti vidaus sandorius
Seimas iš antro karto bandys priimti Viešųjų pirkimų įstatymo pataisas, kuriomis nuo kitų metų sausio būtų vėl pakeista savivaldybių vidaus sandorių priežiūros tvarka ją šiek tiek sugriežtinant. Pakeitimais siūloma praplėsti informacijos apie vidaus sandorius viešinimo apimtį – įpareigoti kasmet Viešųjų pirkimų tarnybai teikti visų per metus sudarytų ir galiojančių tokių sandorių ataskaitas, jos būtų skelbiamos viešai.
„Harmony Link“ Gižų pastotės rangos konkursas bus paskelbtas šią vasarą
Prekybai skirtos elektros jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos „Harmony Link“ vieno pagrindinių projektų – Gižų pastotės Vilkaviškio rajone statybos rangovo konkursą planuojama skelbti jau šią vasarą, sako „Litgrid“ atstovas. Tai pirmasis iš keturių apie 220 mln. eurų vertės projekto rangos konkursų.
Vaičiūnas: pirmojo jūros vėjo parko projekto įgyvendinti dabar neįmanoma
Valstybės valdomai „Ignitis grupei“ birželio pabaigoje Energetikos ir Finansų ministerijoms pateikus jos pradėto plėtoti 700 megavatų galios apie 3 mlrd. eurų vertės pirmojo komercinio jūros vėjo parko projekto kaštų ir naudos analizę bei jo įgyvendinimo scenarijus, energetikos ministras pareiškė, kad projekto šiuo metu neįmanoma įgyvendinti. Žygimantas Vaičiūnas ragina grupės vadovybę kuio greičiau paviešinti projekto kaštų ir naudos analizę.
2026-07-01
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Pokyčiai dėl sodų sklypų: „Pasižiūrėkite, į kokį Šanchajų perkeltine prasme įstumsime tuos gyventojus“
Aplinkos ministerijai siūlant leisti aukcionuose parduoti šimtus apleistų, bešeimininkių ar neprižiūrimų, o taip pat valstybės paveldėtų sodų sklypų, parlamentarų nuomonės išsiskiria. Vieni abejoja, ar gerai, kad sodų bendrijose bus statomi gyvenamieji namai ar įsikurs verslas, kiti mano, kad pokyčiai naudingi „desovietizuojant kolektyvinius sodus“. Tarp siūlymų, kaip panaudoti tokius sklypus – skirti juos žmonėms, kurie dar neatgavo nuosavybės per žemės reformą.
2026-06-28
Užimtumo tarnybai siūlant apriboti nedarbo išmokas, politikai siūlo išlygų
Užimtumo tarnybai siūlant svarstyti galimybę ateityje savo noru darbą palikusiems darbuotojams nebemokėti nedarbo išmokų ir taip užkirsti kelią jomis piktnaudžiauti, parlamentarai sako iš esmės tam pritariantys, bet su sąlyga, kad bus numatyti ir saugikliai bei išimtys. Politikai mano, kad nedarbo išmokos neturi virsti paskata nedirbti, o jų ribojimas fragmentiškai įsidarbinantiems būtų naudingas.
Aktualijos 2026-06-27
Sinkevičius žada, kad Vyriausybė laikysis fiskalinės drausmės: „Negalima sau leisti pasileisti plaukų“
Premjero posto siekiantis Mindaugas Sinkevičius žada, kad jo Ministrų kabinetas laikysis fiskalinės drausmės. „Fiskalinės drausmės paisysime“, – ketvirtadienį prisistatydamas Seime kalbėjo socialdemokratų pirmininkas, konservatoriaus Lauryno Kasčiūno klausiamas, ar jo Ministrų kabinetas saugos finansinį stabilumą. „Girdime Valstybės kontrolę, Lietuvos banką, kurie jau dabar perspėja, kad artėjame prie persiskolinimo, skolos problemos.
Aktualijos 2026-06-25
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Oficialu: mamadieniai ir tėvadieniai galimi iki vaikui sukaks 14 metų
Seimas padidino vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams suteikiami apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Seimas ketvirtadienį priėmė tokias Darbo kodekso pataisas: už balsavo 61 parlamentaras, prieš buvo šeši, o 21 susilaikė. Seimas iš pradžių nepritarė Socialinių reikalų ir darbo komiteto siūlymui atmesti tokius socialdemokratų inicijuotus pakeitimus ir paskyrė Žmogaus teisių komitetą juos nagrinėti, o pastarasis jiems pritarė.
Aktualijos 2026-06-25
Iš „Sodros“ – naujausia žinia dirbantiems pas kelis darbdavius
Seimas panaikino „Sodros“ įmokų grindų išimtį kelis darbdavius turintiems darbuotojams. Už tokias Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisas ketvirtadienį balsavo 63 Seimo nariai, prieš buvo šeši, o susilaikė 30. Pagal naują tvarką, pagal kurią įmokas „Sodrai“ mokės dirbantieji pas du ar daugiau darbdavių, jos bus skaičiuojamos nuo minimalios algos (MMA). Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė teigė, kad pokyčiai labiausiai palies valytojus, viešbučių darbuotojus.
Dėl tramvajų Lietuvoje – naujausia Seimo žinia
Seimas kol kas nesutiko svarstyti pataisų, kurios atvertų kelią Lietuvoje garsiau kalbėti apie galimybę tiesti tramvajaus linijas. Seimas šią savaitę pritarė Ekonomikos ir inovacijų komiteto siūlymui ir grąžino iniciatoriams tobulinti Kelių transporto kodekso pataisas, kuriomis siūlyta pripažinti tramvajų lygiateise keleivinio transporto priemone: už tai, kad iniciatoriai pataisas tobulintų, balsavo 74 parlamentarai, prieš buvo ir susilaikė po 14. Liberalas Simonas Kairys apgailestavo, kad pat...
Aktualijos 2026-06-24
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Seimas nori, kad savivalda viešintų vidaus sandorių ataskaitas
Seimas nusiteikęs nuo kitų metų sausio vėl keisti savivaldybių vidaus sandorių tvarką – taip siekiama didesnio skaidrumo. Už Viešųjų pirkimų įstatymo pataisas antradienį po svarstymo balsavo 72 Seimo nariai, prieš 4, susilaikė 29. Jų priėmimas – kitame posėdyje.
Seimas nepritarė liberalų siūlymui Energetikos komitetą paversti komisija
Seimas nenaikins balandžio viduryje įsteigto Energetikos ir darnios plėtros komiteto, kaip siūlė opozicijoje esantys liberalai. Už tai, kad siūlymas būtų svarstomas, balsavo 23 Seimo nariai, prieš buvo 37, o susilaikė 27. Vėliau didele balsų persvara Seimo statuto pataisa buvo atmesta. Kaip sakė liberalas Eugenijus Gentvilas, siekiama atstatyti padėtį, kokia buvo prieš gerą mėnesį.
Aktualijos 2026-06-23
„Soul Kitchen“ rėmė daugiau nei 30 metų Vilniuje veikiančią „Mažąją Ragainę“
Maisto gamybos ir renginių maitinimo verslas „Soul Kitchen“ įsigijo konditerijos ir kulinarijos prekės ženklą „Mažoji Ragainė“. Bendrovės „Karenas“, valdančios „Soul Kitchen“, vadovas Marek Seržantovič teigia, kad nėra planuojama keisti „Mažosios Ragainės“ pavadinimo. „Šis žingsnis yra nuoseklios plėtros strategijos dalis.
2026-06-23
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Seimas svarsto iki 50 proc. kelių mokesčio lengvatą šioms transporto priemonėms
Seime skinasi kelią siūlymas žemės ūkio bei ekologiškam transportui taikyti iki 50 proc. mokamų kelių mokesčio nuolaidą. Seimas antradienį po svarstymo pritarė tokioms Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pataisoms, o paskutinis balsavimas numatytas kitame posėdyje.
2026-06-23
Seimas žengia žingsnį paprastesnių karinės įrangos pirkimų link
Seime skinasi kelią pataisos, nuo rugsėjo palengvinsiančios karinės įrangos pirkimą bei pramoninį bendradarbiavimą. Seimas po svarstymo antradienį pritarė tokiems Gynybos ir saugumo pramonės įstatymo pakeitimams: už balsavo 101 Seimo narys, o prieš ir susilaikiusių nebuvo. Galutinis Seimo balsavimas dėl pataisų bus kitame posėdyje. Seimas linkęs supaprastinti karinės įrangos pirkimus Keturis kartus, nuo 5 mln. eurų iki 20 mln.
Dėl negriaunamų statinių – naujas smūgis Žiemelio įmonei
Antstolė teismo prašo iki 30 kartų padidinti baudą už nepašalinamas neteisėtas verslininko Gedimino Žiemelio netiesiogiai valdomos įmonės „Greenvesta“ statybas Vilniaus rajone, netoli Maišiagalos, šalia Taučiliškių ežero. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos įpareigojimai likviduoti arba įteisinti miške pastatytus statinius nevykdomi ne vienerius metus. Antstolė Asta Stanišauskaitė pakartotinai kreipėsi į teismą dėl didesnės baudos.
Aktualijos 2026-06-22
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Raseiniuose planuojama statyti baseiną su pramogų zona už 20 mln. eurų
Raseiniuose iki 2030 metų pabaigos už maždaug 20 mln. eurų ketinama pastatyti naują baseiną su keturiais 25 metrų ilgio plaukimo takeliais ir pramogų zona bei pirčių kompleksu. Raseinių meras Arvydas Nekrošius BNS sako, kad baseinas iškiltų netoli Viktoro Petkaus progimnazijos, sporto mokyklos: „Iš tų statinių susidarytų tam tikras kompleksas.“ Jo teigimu, jau parengtas projektas, gautas statybos leidimas.
2026-06-21
Seimą pasiekė siūlymas dėl Trišalės tarybos
Seimui siūloma naikinti Trišalės tarybos narių kadencijas. Dabar vieno nario kadencijų skaičius ribojamas iki dviejų. Tokias Darbo kodekso pataisas siūlo demokratas Tomas Tomilinas. Pakeitimus jis ketvirtadienį registravo Seime.
Svarbus pokytis rinkoje: leidžiamos daugiabalsės akcijos
Šalies bendrovės galės išleisti vadinamąsias daugiabalses akcijas, suteikiančias iki dešimties balsų. Taip siekiama leisti akcininkams išlaikyti įmonės kontrolę pritraukiant kapitalą rinkoje ir skatinti investicijas bei šalies kapitalo rinkos plėtrą. Seimas ketvirtadienį priėmė tai numatančias Akcinių bendrovių įstatymo pataisas – už jas balsavo 106 parlamentarai, o prieš ir susilaikiusiųjų nebuvo.
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Seime – naujas sprendimas dėl ILTE
Seimas ketvirtadienį priėmė pataisas, leidžiančias nacionaliniam plėtros bankui ILTE pritraukti privataus kapitalo ir veikti per investavimo platformas, fondus bei mišrias priemones, taip didinant banko investicijas į svarbius ir didelius valstybės projektus. Seimas taip pat leido iš ILTE skolintis Seimo nariams, nors po svarstymo tam buvo nepritaręs.
Seime – sprendimas dėl ILTE: štai kas norima įgyvendinti
Seimas ketvirtadienį apsispręs, ar leisti nacionaliniam plėtros bankui ILTE pritraukti privatų kapitalą ir veikti per investavimo platformas, fondus bei mišrias priemones taip didinant banko investicijas į svarbius ir didelius valstybės projektus. Lietuvos bankas prižiūrėtų ILTE veiklą, jam būtų taikomi kapitalo, likvidumo, vidaus kontrolės reikalavimai, bankas būtų licencijuojamas.
Siūlo su Rusija ir Baltarusija prekiaujančioms įmonėms drausti dirbti strateginiuose objektuose
Seime ieškoma sprendimo, kaip užkirsti kelią įmonėms, turinčioms prekybinių sąsajų su Rusija ir Baltarusija, dirbti Lietuvos nacionaliniam saugumui svarbiuose objektuose, pavyzdžiui, oro uostuose. „Išeiname su ta idėja. Dabar reikės pažiūrėti, ar mes čia darysime (Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas – BNS), ar Vyriausybė, ar iš opozicijos kažką pasiūlysime. Tarsimės“, – trečiadienį BNS teigė komiteto vicepirmininkas konservatorius Laurynas Kasčiūnas.
2026-06-17
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Žinia dėl elektros sutarčių: šias turės nutraukti
Seimas antradienį priėmė pataisas, įpareigojančias nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartis su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą. Už tokias Elektros energetikos įstatymo pataisas balsavo 71 Seimo narys, prieš buvo aštuoni, o 25 susilaikė.
2026-06-16
Siūlo paprastinti priedangų statybas: kas keistųsi?
Liberalai siūlo supaprastinti nedidelių priedangų statybas kaimiškose vietovėse – nereikalauti statybos leidimo, kai statoma nedidelio ploto priedanga. Tokiomis Statybos įstatymo pataisomis siekiama stiprinti civilinės saugos infrastruktūrą bei gyventojams leisti paprasčiau įsirengti priedangas. Siūloma statant iki 50 kv. metrų ploto ir iki 30 cm aukščio virš žemės paviršiaus priedangas nereikalauti leidimo.
Aktualijos 2026-06-16