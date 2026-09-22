Prezidentūra: kol kas neturime galutinio patvirtinimo iš amerikiečių dėl karių buvimo, kantriai laukiame

„Mes tikrai laukiame to sprendimo, kantriai laukiame. Iš tiesų ne kartą ir pats esu šnekėjęs, kad tuoj tuoj. Mes neturime kol kas galutinio patvirtinimo iš amerikiečių. Ir komunikavimo prasme mes negalime šiandien labai tiksliai pasakyti, kada atvyks, kokio dydžio ir ar apskritai atvyks“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė D. Matulionis.
Matulionis: kol kas neturime galutinio patvirtinimo iš amerikiečių dėl karių buvimo
Praėjusią savaitę „NBC News“ skelbė, kad Pentagonas svarsto iš Europos išvesti apie 25 tūkst. JAV karių, o pagal vieną iš scenarijų jų skaičius galėtų būti sumažintas iki 40 tūkst.
Šiuo metu Europoje dislokuota apie 80 tūkst. JAV karių, iš jų apie 10 tūkst. – Lenkijoje.
Kaip skelbta, Vašingtone viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys po susitikimo su Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) valstybės sekretoriumi Marco Rubio praėjusią savaitę teigė, kad amerikiečiai apie savo karių buvimą Lietuvoje turbūt praneš artimiausiu metu.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau vylėsi, kad K. Budrys iš Vašingtono parveš pozityvių žinių dėl JAV karių.
Savo ruožtu kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras teigė, jog JAV laikosi duoto žodžio ir rotaciją Lietuvoje baigusius amerikiečių karius pakeis nauji. Jis taip pat nurodė turintis konkrečių duomenų, tačiau jų kol kas negalintis atskleisti.
Pasibaigus rotacijai birželio pradžioje iš Lietuvos pradėjo trauktis daugiau kaip 1 tūkst. JAV karių su technika. Įprastai po vienos rotacijos turėdavo atvykti kita, tačiau šįkart naujos grupės atvykimas buvo atidėtas.
Prezidentas G. Nausėda sakė, kad į Lietuvą atvykti planuojanti Jungtinių Valstijų karių grupė gali būti didesnė nei iki šiol.
Vašingtonas ėmė nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybėse ir Lenkijoje po to, kai prieš ketverius metus Rusija įsiveržė į Ukrainą.
JAV sunkieji batalionai Lietuvoje rotuojami nuo 2019 metų.
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