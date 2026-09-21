Didieji JAV transliuotojai sustabdė jungtinį Trumpo renginių filmavimą

„Visuomenei gyvybiškai svarbu gauti tikslią ir nepriklausomą informaciją apie savo valdžią. Jokia administracija neturėtų riboti žiniasklaidos priemonės veiklos dėl to, kad jai nepatinka jos skelbiamos žinios“, – bendrame pareiškime teigė ABC, CBS, CNN, „Fox News“ ir NBC.
Televizijos transliuotojai per įvairius renginius paeiliui filmuoja prezidentą ir vėliau dalijasi medžiaga su kitais transliuotojais.
Trumpas uždraudė CNN, MS NOW ir „Politico“ patekti į Baltuosius rūmus
D. Trumpas penktadienį paskelbė uždraudžiantis CNN, MS NOW ir „Politico“ patekti į Baltuosius rūmus. Jis šias žiniasklaidos priemones pavadino skleidžiančiomis melagingas naujienas ir pareiškė esąs nepatenkintas jų skelbiama informacija. Kitą dieną jų žurnalistams nebuvo leista patekti į Baltųjų rūmų teritoriją, o jų leidimai buvo panaikinti.
CNN, MS NOW ir „Politico“ pirmadienį paskelbė, kad dėl šio sprendimo kreipsis į teismą.
„Šį rytą informavome federalinę valdžią, kad šiandien pateikiame ieškinį siekdami apginti savo Pirmąja pataisa garantuojamas teises ir principą, kad ne vyriausybė sprendžia, ką spauda skelbia ar publikuoja“, – pirmadienį bendrame pareiškime nurodė trys žiniasklaidos priemonės.
Skubos tvarka pateiktą prašymą turėtų nagrinėti Kolumbijos apygardos federalinio teismo teisėjas, o teismo posėdžiai ir administracijos teisiniai argumentai gali būti išklausyti jau šią savaitę.
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