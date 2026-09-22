Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentūra apie skelbiamą bręstantį susitarimą dėl baltarusiškų trąšų: „Atvirai tariant, būtų svarbus kažkoks aiškumas“

2026-09-22 08:40 / šaltinis: BNS / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-22 08:40
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV prezidentui Donaldui Trumpui skelbiant apie bręstantį susitarimą dėl baltarusiškų trąšų importo, Lietuvos prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad Lietuva tikisi aiškumo šiuo klausimu.

Donaldas Trumpas (Nuotr. www.whitehouse.gov)

JAV prezidentui Donaldui Trumpui skelbiant apie bręstantį susitarimą dėl baltarusiškų trąšų importo, Lietuvos prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad Lietuva tikisi aiškumo šiuo klausimu.

REKLAMA
7

„Atvirai tariant, būtų svarbus kažkoks aiškumas šiuo klausimu“, – Žinių radijui antradienį sakė D. Matulionis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak patarėjo, JAV noras pirkti trąšas iš Baltarusijos jau yra kurį laiką žinomas, tačiau Lietuva šiuo metu neturi jokios informacijos apie D. Trumpo skelbiamą ruošiamą susitarimą, todėl komentuoti tai „būtų labai sudėtinga ir neatsakinga“.

REKLAMA
REKLAMA

Taip D. Matulionis kalbėjo JAV prezidentui D. Trumpui paskelbus apie tai, jog Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu, kuris atvers galimybes amerikiečiams importuoti kalio trąšas iš Baltarusijos.

REKLAMA

Amerikiečiai šiemet atšaukė 2022 metais įvestas sankcijas baltarusiškoms trąšoms, tačiau galimybes jas importuoti į JAV iki šiol smarkiai varžo apribojimai prekių iš Baltarusijos tranzitui per kaimynines šalis.

Iki JAV įvedant sankcijas baltarusiškų trąšų pervežimas vyko per Klaipėdos uostą, o aukščiausi Lietuvos pareigūnai iki šiol buvo skeptiški dėl tranzito atnaujinimo tiek dėl tebegaliojančių ES sankcijų, tiek dėl nenoro suteikti būdų uždarbiauti su Baltarusijos režimu siejamoms įmonėms.

REKLAMA
REKLAMA

Coale'o vizitas

Praėjusią savaitę apsilankęs Lietuvoje ir Baltarusijoje JAV specialusis pasiuntinys Minskui Johnas Coale'as (Džonas Koulas) interviu „The New York Times“ sakė, kad „susitarimas dėl kalio trąšų yra smarkiai pasistūmėjęs siekiant kalio trąšų pervežimo iš Baltarusijos į JAV, ko siekia prezidentas Trumpas“.

Jis pridūrė, kad šį klausimą aptarė su Lietuvos prezidentu Gitanu Nausėda bei ketino apie tai pasikalbėti su Latvijos prezidentu Edgaru Rinkevičiumi.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

D. Matulionis sakė, kad su J. Coale'u apie konkrečius susitarimus dėl baltarusiškų trąšų tranzito nekalbėta.

„Taip, mes išgirdome dar kartą J. Coale'o nuomonę, kad Amerika yra suinteresuota kalio trąšų iš Baltarusijos pirkimu. Tai tiek galiu ir pasakyti“, – teigė G. Nausėdos patarėjas.

BNS rašė, kad ES sankcijos baltarusiškoms trąšoms galioja iki kitų metų vasario.

Paklaustas, ar Lietuva bus valstybė, kuri, paraginta amerikiečių, nesutiktų su šių sankcijų pratęsimu, D. Matulionis atsakė: „Tikrai ne. Dar penki mėnesiai, atrodo, labai daug šiais laikais.“.

REKLAMA

Jis pabrėžė, kad Lietuva 2027 metų pirmąjį pusmetį pirmininkaus ES Tarybai, o pirmininkaujančios valstybės paprastai stengiasi balansuoti šalių narių pozicijas ir „neprastūminėja“ savo klausimų.

„Tai šioje vietoje viskas priklausys nuo kitų šalių, ar jos linkusios pratęsti (sankcijas – BNS), ar bus kiti sprendimai“, – kalbėjo prezidento patarėjas.

REKLAMA

Visgi jis teigė, jog nesinorėtų, kad baltarusiškų kalio trąšų eksportas vyktų per Rusijos uostus, nes „tai reikštų papildomas pajamas Rusijos karo mašinai“.

D. Matulionis teigė žinantis, kad JAV atstovai dėl trąšų tranzito yra kalbėjęsi su ukrainiečiais, tačiau toks scenarijus yra mažai realus dėl situacijos Juodojoje jūroje ir Odesos uoste.

Paklaustas, ar dėl baltarusiškų trąšų įmanomas rytinių ES šalių regioninis sprendimas, patarėjas teigė: „Pažiūrėsime, kai dugną dėsime. Dabar sunku pasakyti“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ragina nesieti su kritiniais mineralais

Jis taip pat paragino nesieti JAV siekio importuoti trąšas iš Baltarusijos su praėjusią savaitę su Lietuva pasirašytu memorandumu dėl bendradarbiavimo kritinių mineralų srityje.

JAV Geologijos tarnyba tarp šaliai kritinių mineralų pernai yra įtraukusi kalio trąšas.

D. Matulionis ragino būsimą Lietuvos bendradarbiavimą su JAV sieti su kitais klausimais.

„Mes kalbame apie kritinius mineralus, kurie yra reikalingi elektronikos pramonei, puslaidininkių gamybai ir mūsų visų gynybos pramonei. (...) Kalba eina apie tuos vadinamuosius retųjų žemių metalus“, – sakė patarėjas.

REKLAMA

„Tikrai nematyčiau, kad čia yra tiesioginis sąryšis su kalio trąšomis“, – pridūrė jis.

Kaip rašė BNS, praėjusią savaitę Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio (Marku Rubiju) pasirašė dvišalę pagrindų sutartį dėl bendradarbiavimo kritinių mineralų srityje.

REKLAMA

Pasak Užsienio reikalų ministerijos (URM), susitarimu siekiama stiprinti valstybių bendradarbiavimą užtikrinant saugų ir diversifikuotą kritinių žaliavų tiekimą, skatinti investicijas į jų gavybą ir perdirbimą, didinti tiekimo grandinių atsparumą bei mažinti strategines priklausomybes.

Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja pirmadienį perspėjo, kad susitarimas dėl trąšų iš Baltarusijos importo būtų rizikingas amerikiečiams.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys priėmė Nyderlandų Karalystės užsienio reikalų ministrą Tomą Berendseną | Roberto Riabovo / BNS nuotr.
Budrys griežtas: jokia ES valstybė šiandien negali būti JAV susitarimo dėl baltarusiškų trąšų dalimi (15)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
Skaitykite straipsnį žemiau
Skaitykite straipsnį žemiau
2026-09-22 09:01
Rašoma, cituoju-Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pareiškė, kad šiuo metu jokia ES valstybė negali būti JAV derinamo susitarimo dėl baltarusiškų trąšų importo dalimi...Tai pagal oficialią žiniasklaidos informaciją šį klausimą Lietuvoje sprendžia, ne Prezidentas, ne Vyriausybė, ne Seimas o kažkoks tai ministriukas. Ponai , ar jums ne gėda ?
Atsakyti
Gal laikas išvyti Broilerį2?
Gal laikas išvyti Broilerį2?
2026-09-22 09:03
''Visgi jis teigė, jog nesinorėtų, kad baltarusiškų kalio trąšų eksportas vyktų per Rusijos uostus, nes „tai reikštų papildomas pajamas Rusijos karo mašinai“.
Negi pezidentūra rado proto likučius? - Ir pradėjo galvoti?- o ne loti pagal tvarto nurodymus?

Atsakyti
.
.
2026-09-22 09:20
Durniai jūs durniai savo supsistomis pačių susigalvotomis vertybėmis
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų