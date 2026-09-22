Kasčiūnas kirto: tai, kad nežinojome apie JAV susitarimą su Baltarusija – diplomatijos nesėkmė

Seimo opozicijos narys priekaištavo Užsienio reikalų ministerijai (URM) ir jos vadovui Kęstučiui Budriui, kuris buvo išvykęs už Atlanto, tačiau informacijos apie JAV derybas su Baltarusija į Lietuvą neparsivežė.
Kasčiūnas: tai, kad nežinojome apie JAV susitarimą su Baltarusija dėl trąšų – diplomatijos nesėkmė
„Tikrai manau, kad vyksta pokalbiai ir su Baltarusija, bet tai, kad mes nesame informuoti ir nežinome, kas vyksta – mūsų diplomatijos pralaimėjimas“, – antradienį Seime sakė L. Kasčiūnas.
„Pusė ministerijos buvo išvykusi į JAV, bet grįžę – jie nieko nežino apie tai. Tai reiškia, kad ne visi komunikaciniai kanalai su amerikiečiais yra atidaryti. Aš negirdėjau iš užsienio reikalų ministro (K. Budrio – ELTA), kad jis būtų apie tai informuotas“, – teigė konservatorių partijos pirmininkas.
Pasak parlamentaro, JAV noras megzti kontaktą su Baltarusija ir tiesiogiai tartis dėl kalio trąšų importo gali būti susijęs su įtampa, kuri susidarė tarp amerikiečių ir Kanados.
„Manyčiau, kad čia dar yra momentai, kurie gali būti susiję su vidaus JAV procesais ir derybomis su Kanada – neatmeskime to. Akivaizdu, kad artėja lapkričio mėnuo ir labai svarbūs vidurio kadencijos rinkimai. Tikėtina, kad demokratai perims Atstovų Rūmų kontrolę ir natūralu, kad savo rinkėjams, ūkininkams (D. Trumpo administracija – ELTA) turi siųsti kuo daugiau pozityvių žinučių – tai gali būti toks žanras“, – svarstė L. Kasčiūnas.
„Vyksta ir derybos su Kanada dėl tų pačių trąšų. Kalbėti apie tai, kad tu turi alternatyvą, iš esmės leidžia derėtis dėl geresnių kainų. Čia gali būti tokio veikimo modelio išraiška ir padariniai“, – tikino jis.
ELTA primena, kad D. Trumpas pirmadienį paskelbė, kad Vašingtonas rengia didelį susitarimą dėl kalio pirkimo iš Baltarusijos. Pasak JAV vadovo, baltarusiško kalio kaina būtų gerokai mažesnė nei šiuo metu mokama Kanadai.
Amerikiečiai importuoja didžiąją dalį šalyje naudojamo kalio, kuris yra svarbi trąšų gamybos žaliava. Didžioji dalis šio mineralo į JAV atkeliauja iš Kanados.
D. Trumpo administracija pastaruoju metu siekia aktyvesnio dialogo su Minsku. Praėjusią savaitę Baltarusija paleido 25 kalinius, o JAV sušvelnino sankcijas dviem Baltarusijos bendrovėms.
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