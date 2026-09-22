„Laikas sustabdyti žudynes“: Donaldas Trumpas pagrasino Rusijai

Antradienį Niujorke kreipdamasis į Jungtinių Tautų Generalinę Asamblėją, JAV prezidentas teigė, kad praėjusią savaitę jo pasirašytas įstatymas suteikė jam „milžiniškus naujus įgaliojimus nustatyti muitus“, ir pridūrė: „Jei prireiks, pasinaudosime jais.“
Pažymima, kad D. Trumpo žodžiai buvo susiję su 2026 m. Lindsey Grahamo Rusijos ir Irano sankcijų įstatymu, pavadintu mirusio respublikonų senatoriaus, kuris rėmė šį teisės aktą, garbei. Jis buvo priimtas Kongrese sulaukęs plačios abiejų partijų paramos, o praėjusį penktadienį jį pasirašė D. Trumpas ir jis įsigaliojo.
Šis įstatymas leidžia taikyti iki 500 proc. muitus Rusijos prekėms ir iki 100 proc. muitus prekėms iš didžiausių Rusijos naftos ir dujų pirkėjų.
„Mes ir toliau siekiame užbaigti katastrofišką karą tarp Rusijos ir Ukrainos, dėl kurio kas mėnesį žūsta tūkstančiai žmonių, – sakė D. Trumpas. – Atėjo laikas sustabdyti žudynes“
„Tai taip baisu matyti“
Anksčiau savo kalboje JAV prezidentas sakė, kad Vašingtonas „labai glaudžiai“ bendradarbiauja su abiejų šalių vadovais, ir prognozavo, kad karas baigsis anksčiau, nei daugelis tikisi.
„Mes tai padarysime. Tai įvyks greičiau, nei žmonės įsivaizduoja“, – sakė jis.
„Jie jau pavargo. Kas mėnesį miršta dvidešimt penki tūkstančiai žmonių, daugiausia jaunų karių. Tai taip baisu matyti“, – pridūrė D. Trumpas.
Vėliau antradienį turėtų įvykti D. Trumpo ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimas.
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