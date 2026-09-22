JAV prezidentas: su Irano delegacija turėjome „labai gerą“ pokalbį

Apie tai jis paskelbė praėjus kelioms valandoms po grasinimo sunaikinti Iraną, jei šis nesudarys susitarimo dėl karo užbaigimo.
„Jų susitikimas buvo labai geras, labai produktyvus“, – žurnalistams sakė D. Trumpas.
Jis pridūrė, kad Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos kuluaruose Niujorke vykęs susitikimas truko apie tris valandas.
„Artimiausiu metu numatytas dar vienas susitikimas“, – sakė prezidentas.
Trumpas: turiu priimti svarbų sprendimą
Kiek anksčiau antradienį Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje kalbėjęs D. Trumpas pabrėžė savo kaip taikdario vaidmenį ir užsiminė apie jo laukiantį sprendimą dėl Irano. D. Trumpo teigimu, Teheranas delsia su juo tartis, nes laukia JAV Kongreso kadencijos vidurio rinkimų rezultatų.
„Nemanau, kad problemas reikia palikti pūliuoti. Jas išspręsti tada tampa tik sunkiau. Todėl, kol kiti kalbėjo, aš veikiau. Kol kiti kalbėjo apie taiką, aš ją kūriau. Kol kiti ignoravo grėsmes, aš su jomis kovojau. Kol kiti kalbėjo apie drąsą, Amerika ją parodė. Kol kiti žadėjo galią, aš ja pasinaudojau, kad Amerika taptų galingiausia pasaulio šalimi. Bendradarbiaudami su daugeliu šioje salėje esančių valstybių sprendžiame dešimtmečius neišsprendžiamomis laikytas problemas. Taip pat sprendžiame daugelį metų nebaigtus klausimus ir mums tai puikiai sekasi. Nėra geresnio pavyzdžio, kokį pavojų pasauliui gali kelti nekliudomai stiprėjanti grėsmė, už pagrindinę terorizmo rėmėją – Irano Islamo Respubliką“, – kalbėjo JAV prezidentas.
D. Trumpas teigė turįs priimti svarbų sprendimą dėl Irano, ir pridūrė, kad Teheranas esą delsia su juo tartis, nes nori pamatyti, kaip jo Respublikonų partijai seksis JAV Kongreso kadencijos vidurio rinkimuose.
„Tačiau turiu priimti svarbų sprendimą. Ar bus sudarytas susitarimas su Iranu? Toks, kuris leistų jiems atsitiesti ir sukurti daug galingesnę šalį, nei ji kada nors buvo. Galbūt vieną galingiausių Artimuosiuose Rytuose ar net pasaulyje. O gal man sunaikinti Islamo Respubliką ir padaryti tai greitai, niekada daugiau nesuteikiant jiems galimybės žudyti ir naikinti žmonių bei šalių? Ar pasiųsti juos į pragarą, nepaliekant jokių galimybių išlikti ir jokios vilties dėl būsimos didybės ar ateities kartų? Tačiau manau, kad iškart po (JAV Kongreso kadencijos vidurio – ELTA) rinkimų sudarysime susitarimą. Nes jiems nebūtų jokios prasmės jo nesudaryti. Jie laukia, kaip man seksis kadencijos vidurio rinkimuose“, – tikino D. Trumpas.
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