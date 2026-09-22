Zelenskis: esu pasirengęs susitikti su Putinu

„Esu pasirengęs. Bet kuriuo metu, kai visos šalys bus pasirengusios. Mums reikia veikti kuo greičiau“, – sakė jis.
V. Zelenskio taip pat buvo teirautasi, ar D. Trumpas antradienį iškėlė kokius nors reikalavimus. Ukrainos prezidentas tai paneigė, bet pripažino, kad anksčiau jiedu yra aptarę Vašingtono prašymus Kyjivui.
Trumpo ir Zelenskio susitikimas NIujorke
Antradienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir JAV prezidentas Donaldas Trumpoas turėjo 40 minučių pokalbį už uždarų durų. Po susitikimo V. Zelenskis pareiškė, kad Ukraina „yra pasirengusi paskelbti energetines paliaubas“.
„Esame pasirengę paskelbti energetines paliaubas, jei Rusija taip pat nepuls mūsų energetikos infrastruktūros“, – po susitikimo su JAV prezidentu kalbėjo V. Zelenskis.
Jis pridūrė, kad JAV perduos energetinių paliaubų pasiūlymą Rusijos pusei.
Ukrainos prezidentas taip pat teikė, kad „Donaldas Trumpas nori užbaigti karą“.
„Jis sakė, kad padarys viską, kas įmanoma, kad šis karas baigtųsi“, – teigė V. Zelenskis
„Svarbiausias žingsnis, kurį gali žengti Trumpas, tai surengti trišalį susitikimą, kuriame trys lyderiai galėtų aptarti visus jautrius klausimus“, –sakė Ukrainos prezidentas.
„Bet kokios derybos iš Rusijos Federacijos pusės duos signalą, kad jie pasirengę žengti į priekį, nes dabar aš tuo nesu įsitikinęs“, – pridūrė V. Zelenskis.
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