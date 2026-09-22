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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis: esu pasirengęs susitikti su Putinu

2026-09-22 23:35 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-22 23:35
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, paklaustas, ar yra pasirengęs susitikti su Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu, patvirtino, kad jis tam pasiruošęs.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. stop kadras)
GALERIJA (5)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, paklaustas, ar yra pasirengęs susitikti su Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu, patvirtino, kad jis tam pasiruošęs.

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„Esu pasirengęs. Bet kuriuo metu, kai visos šalys bus pasirengusios. Mums reikia veikti kuo greičiau“, – sakė jis.

V. Zelenskio taip pat buvo teirautasi, ar D. Trumpas antradienį iškėlė kokius nors reikalavimus. Ukrainos prezidentas tai paneigė, bet pripažino, kad anksčiau jiedu yra aptarę Vašingtono prašymus Kyjivui.

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Trumpo ir Zelenskio susitikimas NIujorke

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FOTOGALERIJA. Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimas Niujorke

Antradienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir JAV prezidentas Donaldas Trumpoas turėjo 40 minučių pokalbį už uždarų durų. Po susitikimo V. Zelenskis pareiškė, kad Ukraina „yra pasirengusi paskelbti energetines paliaubas“.

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„Esame pasirengę paskelbti energetines paliaubas, jei Rusija taip pat nepuls mūsų energetikos infrastruktūros“, – po susitikimo su JAV prezidentu kalbėjo V. Zelenskis.

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Jis pridūrė, kad JAV perduos energetinių paliaubų pasiūlymą Rusijos pusei.

Ukrainos prezidentas taip pat teikė, kad „Donaldas Trumpas nori užbaigti karą“.

„Jis sakė, kad padarys viską, kas įmanoma, kad šis karas baigtųsi“, – teigė V. Zelenskis

„Svarbiausias žingsnis, kurį gali žengti Trumpas, tai surengti trišalį susitikimą, kuriame trys lyderiai galėtų aptarti visus jautrius klausimus“, –sakė  Ukrainos prezidentas.

„Bet kokios derybos iš Rusijos Federacijos pusės duos signalą, kad jie pasirengę žengti į priekį, nes dabar aš tuo nesu įsitikinęs“, – pridūrė V. Zelenskis.

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Igoris
Igoris
2026-09-23 06:21
Tai kam tada tiek žmonių nužudė, ir miestus sugriovė narkomanas. Būtų ankščiau sutikes su Putinu, ir šalis būtų nesugriauta, ir milijonai žmonių būtų laimi gi.
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Va
Va
2026-09-22 23:41
Kaip klounas gali susitikti su Putinu,jeigu jis pats sau uždraudė tą daryti. Geriausia jis gali pagroti pianinu, bunkeryje.
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Mgagagagaagagagagaga
Mgagagagaagagagagaga
2026-09-23 06:18
Malonu bus matyt kai zeliona padla su savo vaikučiais smirdės ant šakos
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