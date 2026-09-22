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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Sikorskis: tik vienas žmogus žino, kaip arti esame Rusijos ir NATO konflikto

2026-09-22 17:33 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-22 17:33
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Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis pareiškė, kad tik Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas žino, kaip arti esame „tikro ginkluoto konflikto tarp Rusijosi ir NATO šalies”.

Radoslawas Sikorskis (nuotr. Telegram)
GALERIJA (13)

Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis pareiškė, kad tik Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas žino, kaip arti esame „tikro ginkluoto konflikto tarp Rusijosi ir NATO šalies”.

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Tokią mintį R. Sikorskis išreiškė interviu „Fakt.pl“.

„Tik vienas žmogus žino, kaip arti šiandien esame tikro ginkluoto konflikto tarp Rusijos ir vienos iš NATO šalių. Tai Putinas, nes NATO yra visiškai gynybinis aljansas“, – sake R. Sikorskis.

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„Turime būti pasirengę atgrasymo priemonėms, jei Putinas pakartotų tai, ką anksčiau padarė Sakartvele, o dabar – Ukrainoje“, – pridūrė Lenkijos užsienio reikalų ministras.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Saugumo Taryba „privalo ginti pasaulinę taiką“

Jis taip pat pažymėjo, kad Juntinių Tautų (JT) Saugumo Taryba, o taip pat ir JAV, „privalo ginti pasaulinę taiką“.

„O šiuo atveju viena iš Saugumo Tarybos narių – Rusija – užpuolė kaimyninę šalį. Taigi, jei tarptautinė teisė turi kokią nors reikšmę, Jungtinės Valstijos privalo palaikyti agresijos auką“, – sakė R. Sikorskis.

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