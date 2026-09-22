Sikorskis: tik vienas žmogus žino, kaip arti esame Rusijos ir NATO konflikto

Tokią mintį R. Sikorskis išreiškė interviu „Fakt.pl“.
„Tik vienas žmogus žino, kaip arti šiandien esame tikro ginkluoto konflikto tarp Rusijos ir vienos iš NATO šalių. Tai Putinas, nes NATO yra visiškai gynybinis aljansas“, – sake R. Sikorskis.
„Turime būti pasirengę atgrasymo priemonėms, jei Putinas pakartotų tai, ką anksčiau padarė Sakartvele, o dabar – Ukrainoje“, – pridūrė Lenkijos užsienio reikalų ministras.
Saugumo Taryba „privalo ginti pasaulinę taiką“
Jis taip pat pažymėjo, kad Juntinių Tautų (JT) Saugumo Taryba, o taip pat ir JAV, „privalo ginti pasaulinę taiką“.
„O šiuo atveju viena iš Saugumo Tarybos narių – Rusija – užpuolė kaimyninę šalį. Taigi, jei tarptautinė teisė turi kokią nors reikšmę, Jungtinės Valstijos privalo palaikyti agresijos auką“, – sakė R. Sikorskis.
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