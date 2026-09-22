ES panaikinus sankcijas dviem rusų oligarchams – Sinkevičiaus reakcija: žada nacionalinius ribojimus

„Oligarchai yra Rusijos karo mašinos dalis. Režimo „piniginėms“ neturi būti leista jaustis ramiai Europoje, kol žudomi ukrainiečiai“, – socialinio tinklo „X“ paskyroje antradienį rašė ministras pirmininkas.
„Pavedžiau atsakingoms institucijoms pradėti nacionalinių ribojamųjų priemonių įvedimo procesą A. Usmanovui ir M. Fridmanui“, – teigė jis.
Latvija galiausiai atsisakė savo veto
Kaip rašė BNS, kurį laiką sankcijų panaikinimui priešinosi Latvija, tačiau galiausiai atsisakė savo veto.
Ukraina sukritikavo sprendimą panaikinti turto įšaldymą ir draudimą atvykti dviem milijardieriams, teigdama, kad Bendrija vietoj to turėtų didinti spaudimą Maskvai.
Kita vertus, pagal pasiektą susitarimą dėl karo Ukrainoje ES sankcijos maždaug 3 tūkst. kitų asmenų pratęsiamos trejiems metams. Į šį sąrašą įtrauktas ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.
Be šio susitarimo ES rizikavo, kad sankcijų galiojimas nutrūks.
Paryžiaus pareigūnai kaip prašymo atšaukti sankcijas A. Usmanovui motyvą nurodė „nacionalinio saugumo“ interesus, tačiau atsisakė viešai pateikti daugiau detalių.
Kaip pranešė laikraštis „Financial Times“ (FT), šis reikalavimas gali būti susijęs su galimu susitarimu dėl Prancūzijos piliečių, laikomų Azerbaidžane, paleidimo.
Liuksemburgas, pasak diplomatų, sankcijų M. Fridmanui atšaukimo reikalavo dėl to, kad šis oligarchas padavė šalį į teismą dėl 15 mlrd. eurų žalos atlyginimo už jo turto įšaldymą pagal ES sankcijas.
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