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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

ES panaikinus sankcijas dviem rusų oligarchams – Sinkevičiaus reakcija: žada nacionalinius ribojimus

2026-09-22 23:06 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-22 23:06
Pridėkite kaip šaltinį Google

Europos Sąjungai (ES) panaikinus sankcijas dviem Rusijos oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui, Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius žada, kad Lietuva jiems taikys nacionalinius ribojimus.

Koalicijos sutarties pasirašymas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (23)

Europos Sąjungai (ES) panaikinus sankcijas dviem Rusijos oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui, Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius žada, kad Lietuva jiems taikys nacionalinius ribojimus.

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„Oligarchai yra Rusijos karo mašinos dalis. Režimo „piniginėms“ neturi būti leista jaustis ramiai Europoje, kol žudomi ukrainiečiai“, – socialinio tinklo „X“ paskyroje antradienį rašė ministras pirmininkas.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

„Pavedžiau atsakingoms institucijoms pradėti nacionalinių ribojamųjų priemonių įvedimo procesą A. Usmanovui ir M. Fridmanui“, – teigė jis.

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Latvija galiausiai atsisakė savo veto

Kaip rašė BNS, kurį laiką sankcijų panaikinimui priešinosi Latvija, tačiau galiausiai atsisakė savo veto.

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Ukraina sukritikavo sprendimą panaikinti turto įšaldymą ir draudimą atvykti dviem milijardieriams, teigdama, kad Bendrija vietoj to turėtų didinti spaudimą Maskvai.

Kita vertus, pagal pasiektą susitarimą dėl karo Ukrainoje ES sankcijos maždaug 3 tūkst. kitų asmenų pratęsiamos trejiems metams. Į šį sąrašą įtrauktas ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.

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Be šio susitarimo ES rizikavo, kad sankcijų galiojimas nutrūks.

Paryžiaus pareigūnai kaip prašymo atšaukti sankcijas A. Usmanovui motyvą nurodė „nacionalinio saugumo“ interesus, tačiau atsisakė viešai pateikti daugiau detalių.

Kaip pranešė laikraštis „Financial Times“ (FT), šis reikalavimas gali būti susijęs su galimu susitarimu dėl Prancūzijos piliečių, laikomų Azerbaidžane, paleidimo.

Liuksemburgas, pasak diplomatų, sankcijų M. Fridmanui atšaukimo reikalavo dėl to, kad šis oligarchas padavė šalį į teismą dėl 15 mlrd. eurų žalos atlyginimo už jo turto įšaldymą pagal ES sankcijas. 

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Prastai Lietuvai nėra sprendimu
Prastai Lietuvai nėra sprendimu
2026-09-23 01:44
Dirbk Lietuvai degalu kainos kyla o ne svetimais reikalais rupinkis.Matosi kad silpnas premjeras .Paluckas buvo vertas būti premjeru Sinkevičius yra silpnesnis už Ruginiene jokiu rimtu sprendimu tik išsisukinėjimas nuo problemų.
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